Chuyển đổi số trải nghiệm đầu tư - khi TCBS đồng hành cùng Zalo

Trong kỷ nguyên số, trải nghiệm đầu tư nhanh, liền mạch, bảo mật là ưu tiên hàng đầu. TCBS chọn hệ sinh thái Zalo để nâng tầm trải nghiệm đầu tư tiện lợi, an toàn cho khách hàng.

Trong kỷ nguyên số, trải nghiệm đầu tư nhanh, liền mạch, bảo mật là ưu tiên hàng đầu. TCBS chọn hệ sinh thái Zalo để nâng tầm trải nghiệm đầu tư tiện lợi, an toàn cho khách hàng.

Trong thời đại công nghệ số, thói quen đầu tư đang thay đổi nhanh chóng, kéo theo kỳ vọng ngày càng cao về trải nghiệm người dùng. Lúc này, những doanh nghiệp tài chính tạo được trải nghiệm khách hàng tốt, nâng cấp tính cá nhân hóa sẽ chiếm được niềm tin.

Nhà đầu tư hiện nay không chỉ cần nền tảng hỗ trợ nhanh, dễ sử dụng và bảo mật cao, mà còn mong muốn tham gia cộng đồng trao đổi để được cập nhật tin tức thị trường và học hỏi kinh nghiệm từ người khác.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã giải quyết các nhu cầu của nhà đầu tư thông qua việc ứng dụng Zalo Notification Service (ZNS) và hệ sinh thái Zalo để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng. Với hơn 77,8 triệu người dùng thường xuyên tại Việt Nam, tương đương 78% dân số cả nước (số liệu tính đến tháng 1/2025), cùng hệ sinh thái đa dạng, Zalo là giải pháp hoàn hảo để mọi người yên tâm trao gửi niềm tin trong hành trình đầu tư tài chính.

Dù chịu tác động từ môi trường kinh tế vĩ mô và biến động từ thị trường tài chính toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam nửa đầu năm 2025 vẫn ghi nhận tín hiệu phục hồi ấn tượng. VN‑Index tăng mạnh so với đầu năm, vượt mốc 1.600 điểm và có nhiều phiên giao dịch thanh khoản bùng nổ, giá trị giao dịch đạt kỷ lục cao nhất trong vòng 25 năm qua. Đà tăng trưởng này mở ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng thích ứng và đổi mới của các công ty chứng khoán trong việc nâng cao trải nghiệm đầu tư.

Trong bối cảnh đó, TCBS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với kết quả kinh doanh ấn tượng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) quý II/2025 đạt mức kỷ lục hơn 1.700 tỷ đồng , tăng 32% so với quý I/2025 và 8% so với cùng kỳ năm trước. Công ty cũng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu ngành về vốn với vốn chủ sở hữu đạt trên 30.000 tỷ đồng ngay trước thềm chuẩn bị IPO.

Những kết quả nổi bật phản ánh chiến lược Wealthtech hiệu quả của TCBS - đưa công nghệ trở thành “lõi” cho cả hoạt động kinh doanh lẫn chăm sóc khách hàng. TCBS đang tái định nghĩa vai trò của một công ty chứng khoán hiện đại: Nơi tích hợp giữa công nghệ - tài chính - trải nghiệm người dùng, dẫn dắt xu hướng đầu tư số tại Việt Nam.

Một trong những hoạt động quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chiến lược Wealthtech chính là việc công ty ứng dụng Zalo vào hệ sinh thái chăm sóc khách hàng, từ giao tiếp, hỗ trợ, đến cập nhật thông tin và thông báo giao dịch. Không đơn thuần là mở thêm một kênh liên lạc, TCBS đã biến Zalo thành cầu nối chiến lược giúp doanh nghiệp đến gần hơn với từng nhà đầu tư, mọi lúc, mọi nơi, mọi tình huống.

Trong thời đại 4.0, nơi thông tin biến động từng phút từng giây, nhà đầu tư dễ dàng bị cuốn vào “ma trận dữ liệu” với vô vàn tín hiệu trái chiều. Những trăn trở phổ biến bao gồm: Lo ngại bỏ lỡ cơ hội sinh lời nhưng đồng thời sợ đưa ra quyết định sai lầm; mong muốn được hỗ trợ ngay lập tức, không phải chờ đợi. Công nghệ hiện đại mang đến nhiều công cụ hỗ trợ đầu tư, song để có được lòng tin lâu dài từ nhà đầu tư, các công cụ này cần đảm bảo 2 yếu tố cốt lõi: Dễ sử dụng và bảo mật cao.

Sở hữu hệ sinh thái đa dạng cùng tập người dùng lớn, giao diện dễ sử dụng đi kèm tính bảo mật được đánh giá cao, Zalo trở thành nền tảng phù hợp cho các nhà đầu tư tham gia. Với mong muốn mở rộng mạng lưới kênh tương tác và mang lại cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất, từ năm 2022, TCBS đã chính thức có mặt trên Zalo.

Chỉ với một thao tác đơn giản là nhấn “Quan tâm” kênh Zalo Official Account (Zalo OA) - tài khoản chính thức của TCBS trên Zalo, nhà đầu tư sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin của công ty.

Những câu hỏi thường gặp như hướng dẫn mở tài khoản, giao dịch các sản phẩm đầu tư như cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, vay ký quỹ margin… đều được chatbot Mập Minh Mẫn hỗ trợ giải đáp ngay tức thì. Chỉ cần đặt câu hỏi, bạn sẽ ngay lập tức nhận được câu trả lời từ đội ngũ của TCBS lẫn chatbot.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư còn dễ dàng cập nhật thông tin ưu đãi, tín hiệu thị trường và thông báo quan trọng thông qua tin nhắn ZNS và các bài viết được đăng tải trực tiếp trên trang Zalo Official Account (OA) của TCBS.

Anh Trung Dũng (Hà Nội), một nhà đầu tư, chia sẻ: “Tôi sử dụng Zalo hàng ngày, do đó việc TCBS tích hợp hỗ trợ trên nền tảng này thực sự rất tiện. Mỗi khi có thắc mắc, tôi chỉ cần nhắn tin và nhận được phản hồi nhanh, chính xác. Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên nhận được thông tin thị trường và khuyến nghị đầu tư từ TCBS qua Zalo.”

Anh Thành Đạt (TP.HCM), nhà đầu tư trẻ, cho biết: “Tôi hay theo dõi các nhóm đầu tư trên Zalo và đánh giá cao việc TCBS gửi thông báo thị trường, đề xuất đầu tư và cập nhật kết quả giao dịch trực tiếp qua kênh này. Đặc biệt, đội ngũ hỗ trợ phản hồi rất nhanh, thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng với nhà đầu tư cá nhân như tôi”.

Bà Bùi Thị Thu Hằng, Phó tổng giám đốc TCBS, chia sẻ: “Chỉ trong vòng 2 tháng gần đây, gần 15.000 khách hàng đã chủ động nhắn tin tới tài khoản Zalo OA của TCBS, điều này cho thấy nhu cầu tương tác và tìm kiếm thông tin đầu tư ngày càng cấp thiết. Việc đầu tư vào nền tảng Zalo không đơn thuần là mở rộng thêm một kênh chăm sóc khách hàng, mà là chiến lược dài hạn giúp chúng tôi tiếp cận nhà đầu tư một cách nhanh chóng, kịp thời và bảo mật, đúng lúc họ cần nhất”.

Bà Hằng nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động theo từng phút, việc có một điểm chạm quen thuộc, thân thiện, có tính bảo mật cao như Zalo để tiếp cận thông tin nhanh và hiệu quả là điều đặc biệt quan trọng. Đây là một trong những giải pháp công nghệ cụ thể hóa chiến lược Wealthtech mà TCBS kiên định theo đuổi: Đưa công nghệ đến gần nhà đầu tư, để mỗi trải nghiệm đầu tư đều trở nên thuận tiện và đáng tin cậy”.

Với khả năng kết nối mạnh mẽ và trải nghiệm người dùng tối ưu, Zalo đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược vận hành số hóa của TCBS, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng, củng cố lòng tin và sự hài lòng của nhà đầu tư. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để TCBS tự tin hiện thực hóa những mục tiêu phát triển trong tương lai, với cột mốc gần nhất là đợt chào bán cổ phiếu IPO ở mức giá 46.800 đồng/cổ phiếu, được xem là bước ngoặt chiến lược trên hành trình tăng trưởng của TCBS.