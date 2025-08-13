Báo cáo “The Connected Consumer Q1/2025” tiếp tục ghi nhận Zalo là nền tảng nhắn tin dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích tại Việt Nam.

Nền tảng Việt cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trên các hạng mục khác như Lướt nội dung giải trí tự do (top platforms for mindless browsing) hay các nền tảng có tỷ lệ người đọc tin tức cao (top platforms for news).

Bên cạnh đó, ứng dụng nghe nhạc Zing MP3 - một sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái Zalo cũng cán mốc Top 2 các ứng dụng phát nhạc trực tuyến phổ biến nhất tại Việt Nam.

Zalo là top 1 nền tảng nhắn tin có tỷ lệ sử dụng nhiều nhất.

Sau khi liên tục nắm giữ vị trí dẫn đầu nền tảng nhắn tin có tỷ lệ sử dụng và mức độ yêu thích cao nhất trong năm 2024, Zalo tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích này trong báo cáo Q1/2025 mới nhất của Decision Lab.

Ở hạng mục “Nền tảng nhắn tin” (Messaging platforms), Zalo dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng (Penetration rate) đạt 79%, tiếp tục duy trì khoảng cách với các ứng dụng toàn cầu khác như Facebook (69%), Messenger (54%), Viber (7%) hay WhatsApp (6%). Kết quả cho thấy sự ưa chuộng của người dùng Việt đối với nền tảng nhắn tin “Make in Việt Nam” so với các ứng dụng quốc tế nổi tiếng.

Zalo dẫn đầu với tỷ lệ sử dụng đạt 79%.

Trong Q1/2025, Zalo tiếp tục củng cố vị trí Top 1 khi xét về tỷ lệ yêu thích (Preference rate) với 51%, vượt qua Facebook (21%) và Messenger (20%). Cũng như năm 2024, Zalo tiếp tục là nền tảng được yêu thích nhất ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng: Gen X, Gen Y và Gen Z. Cụ thể, kết quả khảo sát nhóm Gen X (những người sinh trong khoảng từ năm 1965 đến 1980) khẳng định có tới 63% số người được khảo sát yêu thích sử dụng Zalo cho việc nhắn tin hàng ngày. Con số này đối với Messenger và Facebook lần lượt là 16% và 15%.

Tương tự với 2 nhóm thế hệ người dùng Gen Y (những người sinh ra trong khoảng từ năm 1980 đến 1995) và Gen Z (những người sinh ra trong khoảng từ năm 1995 đến 2010), tỷ lệ yêu thích sử dụng Zalo lần lượt là 49% và 40%. Kết quả khảo sát 2 nhóm thế hệ người dùng này đối với Facebook lần lượt là 25% và 23%, và với Messenger ghi nhận là 18% và 27%. Cách biệt lớn về tỷ lệ yêu thích cho thấy sự thân thiện và hữu ích của nền tảng nội địa đối với người dùng trong nước.

Đây là quý thứ 18 liên tiếp Zalo đạt thứ hạng nền tảng yêu thích ở cả 3 nhóm thế hệ người dùng kể từ năm 2020 - cột mốc đánh dấu bước chuyển mình của Zalo khi vượt qua Facebook Messenger để trở thành ứng dụng nhắn tin số một Việt Nam.

Báo cáo Q1/2025 của Decision Lab cũng ghi nhận sự tăng trưởng của Zalo trên các hạng mục khác như Lướt nội dung giải trí tự do và Tin tức. Theo đó, Zalo ghi nhận sự gia tăng tích cực về tỷ lệ sử dụng với 38% trên hạng mục Lướt nội dung giải trí tự do, cho thấy vai trò ngày một gia tăng trong việc thúc đẩy kết nối xã hội và giải trí cho người dùng. Đối với hạng mục Tin tức, tỷ lệ người dùng sử dụng Zalo để đọc tin tức tăng vượt trội lên đến 27%, khẳng định năng lực trong việc cung cấp những tin tức cập nhật hữu ích cho người dùng.

Đáng chú ý, một sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái công nghệ của Zalo là Zing MP3 cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ khi trở thành Top 2 các ứng dụng phát nhạc trực tuyến phổ biến nhất tại Việt Nam với tỷ lệ sử dụng đạt 52% - chỉ xếp sau YouTube (76%) và tỷ lệ yêu thích đạt 21% - cũng xếp sau YouTube (46%).

Zing MP3 là top 2 các ứng dụng phát nhạc trực tuyến phổ biến nhất tại Việt Nam.

Những kết quả thị trường tích cực đã cho thấy vai trò quan trọng của nền tảng Việt trong việc thấu hiểu và phát triển các giải pháp tiên tiến phục vụ chính người dùng Việt Nam. Đồng thời khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và tầm nhìn phát triển bền vững của hệ sinh thái sản phẩm Zalo.