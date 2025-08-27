Sức công phá của 2 loại tên lửa xuất hiện trong hợp luyện diễu binh

Tổ hợp S-125-VT và Tổ hợp Trường Sơn là 2 loại tên lửa đối không và đối hạm đã xuất hiện tại tổng hợp luyện diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hình ảnh tổ hợp S-125-VT tại buổi tổng hợp luyện vào tháng 7. Ảnh: Việt Linh.

S-125-VT được cải tiến từ một tổ hợp tên lửa của Liên Xô cũ vẫn còn được nhiều nước sử dụng đến ngày nay, S-125 Pechora. Trong khi đó, Trường Sơn là tổ hợp được Việt Nam tự chủ từ khâu nghiên cứu và phát triển.

Cả 2 khí tài chiến lược này được phát triển bởi Viện Hàng không vũ trụ Viettel, đơn vị nghiên cứu phát triển các sản phẩm hàng không vũ trụ và quốc phòng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

S-125 vốn là hệ thống tên lửa đất đối không 2 tầng - nghĩa là có 2 khu vực nhiên liệu và động cơ riêng biệt, xuất hiện lần đầu vào những năm 1960 và kể từ đó đến nay đã có nhiều phiên bản nâng cấp, cải tiến do nhiều nước thực hiện.

Ở Việt Nam, khí tài này được Viettel cải tiến về radar, tầm bắn, hệ thống điều khiển, v.v… thành hệ thống mang mã hiệu S-125-VT với nhiều tính năng ưu việt so với phiên bản gốc.

Cận cảnh đạn tên lửa của tổ hợp S-125-VT. Ảnh: VT.

Thiết kế 2 tầng giúp cho tên lửa này có khả năng chống lại các mục tiêu có tính cơ động cao, bay thấp. Theo thông tin từ Viettel, phiên bản cải tiến của Việt Nam có tỷ lệ đánh trúng khoảng 90% với máy bay chiến thuật và có thể dẫn đồng thời 2 tên lửa vào 2 mục tiêu cùng lúc. Trong khi đó, tỷ lệ đánh trúng của phiên bản cũ vào khoảng 45-87%.

Radar của S-125-VT có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng 90km và tên lửa đạt vận tốc 800 m/s hay 2.880km/h.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn - gồm xe chỉ huy điều khiển, xe radar, xe bệ phóng, xe vận chuyển - là hệ thống tên lửa đối hạm do Viettel nghiên cứu sản xuất toàn trình.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn. Ảnh: Việt Linh.

Hệ thống radar của tổ hợp có tầm quét xa, cho phép theo dõi và tiêu diệt tàu nổi, mục tiêu trên biển. Đây là tổ hợp tên lửa bờ cơ động, có thể khai hỏa các loại đạn tên lửa hành trình đối hạm, hỏa lực được điều khiển tập trung, tự động tính toán phần tử bắn và xác định quỹ đạo bay.

Trong tổ hợp, đạn tên lửa Sông Hồng là tên lửa hành trình cận âm. Đạn tên lửa được chứa trong khoang bảo quản, khi khai hoả nhiên liệu rắn đẩy tên lửa ra khỏi khoang, sau đó tên lửa khởi động động cơ tích hợp để bay tới mục tiêu. Tên lửa này có hành trình bay thấp bám đỉnh sóng ở pha cuối để hạn chế các biện pháp phòng vệ và ngăn chặn của đối phương.

Viettel cho biết việc đặt tên tổ hợp theo dãy núi Trường Sơn và đạn tên lửa theo dòng sông Hồng mang ý nghĩa bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và biển đảo.