Phó thủ tướng: Phát triển các ngành công nghệ chiến lược là mệnh lệnh

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh phát triển các ngành công nghệ chiến lược không còn là sự lựa chọn, mà là mệnh lệnh phát triển của dân tộc.

Sáng nay (25/8), Bộ Tài chính tổ chức lễ công bố thành lập 3 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược: Lượng tử (VNQuantum), an ninh mạng (ViSecurity) và hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV Việt Nam).

Phát biểu tại lễ công bố, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sau gần 40 năm đổi mới, từ một nước nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên thuộc nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về quy mô thương mại và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại lễ công bố.

Đến nay, GDP bình quân đầu người đạt hơn 4.800 USD , thuộc nhóm các nước có thu nhập trung bình cao (theo tiêu chuẩn của World Bank nhóm thu nhập trung bình cao 4.500 USD - 14.000 USD ). Tuy nhiên, kết quả đạt được của Việt Nam vẫn vẫn thấp hơn Thái Lan ( 7.767 USD ), Malaysia ( 13.100 USD ), Indonesia ( 5.000 USD ), Trung Quốc ( 13.600 USD ).

"Thách thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là làm thế nào giải phóng được các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và thực hiện thành công 2 mục tiêu 100 năm; qua đó, đưa đất nước trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045", Phó thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng trước bối cảnh đó, Việt Nam không thể đi sau, chậm chân, mà phải chủ động nắm bắt cơ hội để đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên.

Sản phẩm công nghệ, thiết bị bay không người lái được giới thiệu tại sự kiện.

"Tôi mong rằng với trí tuệ, tâm huyết và sự kết nối toàn cầu, 3 mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia ngành công nghệ chiến lược sẽ đồng hành cùng Chính phủ, các bộ ngành, doanh nghiệp... giải quyết những thách thức lớn, biến 'bài toán khó' của đất nước thành 'cơ hội lớn' cho tương lai", Phó thủ tướng bày tỏ hy vọng và cam kết Chính phủ sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các mạng lưới hoạt động hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển quốc gia.

Ông Đỗ Thành Trung - Thứ trưởng Bộ Tài chính - khẳng định trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, công nghệ chiến lược như lượng tử, an ninh mạng, hàng không, vũ trụ, thiết bị bay không người lái không chỉ là động lực phát triển kinh tế mà còn gắn liền với an ninh quốc gia, chủ quyền số và vị thế quốc tế của đất nước.

Theo ông Trung, Việt Nam có đầy đủ tiềm năng và cơ hội để trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, nếu biết tận dụng cơ chế chính sách thuận lợi; thị trường rộng lớn với nhu cầu chuyển đổi số và công nghệ cao; khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ; và trên hết là sự chung tay của đội ngũ chuyên gia, trí thức Việt Nam trên toàn thế giới.

Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và chuyên gia Việt Nam được Bộ Tài chính giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) bảo trợ, đến nay đã có mặt trên 22 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng.

Mẫu UAV "made in Vietnam".

Trên thế giới, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và hàng không - vũ trụ, thiết bị bay không người lái (UAV) đang nổi lên như ba trụ cột chiến lược, định hình tương lai kinh tế, an ninh và quốc phòng toàn cầu, với quy mô thị trường ước tính hàng trăm đến hàng nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới.

Lượng tử mở ra khả năng tính toán, cảm biến và truyền thông siêu bảo mật; an ninh mạng trở thành lá chắn thiết yếu cho hạ tầng số; trong khi hàng không vũ trụ và UAV thúc đẩy kinh tế không gian, quốc phòng và logistics hiện đại.

Nhiều quốc gia và tập đoàn công nghệ lớn đã đẩy mạnh đầu tư, tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt nhằm chiếm lĩnh lợi thế công nghệ. Với nguồn nhân lực trẻ, tiềm năng ứng dụng rộng và nhu cầu thị trường lớn, Việt Nam có cơ hội vàng để tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực chiến lược này.