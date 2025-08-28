Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Chiếc smartphone với viên pin không tưởng

  • Thứ năm, 28/8/2025 06:15 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Mẫu smartphone concept mới nhất của Realme được trang bị viên pin 15.000mAh, cho phép người dùng sử dụng tới 5 ngày mà không cần sạc.

Chiếc smartphone được trang bị một viên pin có dung lượng không tưởng trong thân máy mỏng như smartphone bình thường. Ảnh: Realme.

Thương hiệu điện thoại thông minh realme vừa tạo nên tiếng vang lớn khi công bố một mẫu smartphone concept mang tên Realme 15.000mAh.

Điểm nhấn của thiết bị này là viên pin dung lượng "khủng" chưa từng có, lên đến 15.000mAh, được tích hợp vào một thân máy vẫn giữ được độ mỏng ấn tượng.

Theo thông số do nhà sản xuất công bố, viên pin này cho phép thiết bị hoạt động trung bình lên tới 5 ngày liên tục chỉ với một lần sạc. Trong các thử nghiệm thực tế, máy có thể quay video liên tục trong 18 giờ hoặc phát video không ngừng nghỉ trong 50 giờ, những con số vượt xa các tiêu chuẩn hiện smartphone hiện tại.

Smartphone pin khung anh 1Smartphone pin khung anh 2

Sản phẩm vẫn giữ được kích thước tương tự các mẫu smartphone phổ thông dù sở hữu viên pin "khủng". Ảnh: Weibo.

Để hiện thực hóa viên pin dung lượng lớn trong một thiết kế mỏng, Realme cho biết đã áp dụng 3 giải pháp kỹ thuật đột phá. Đầu tiên là việc sử dụng vật liệu pin mới với cực dương chứa 100% silicon đầu tiên trên thế giới.

Tiếp theo, hãng đã chuyển từ chất điện phân dạng lỏng sang chất điện phân dạng rắn, giúp viên pin đạt mật độ năng lượng kỷ lục 1.200 Wh/L – mức cao nhất từng có trên smartphone. Sự kết hợp này cho phép Realme nén dung lượng khổng lồ vào một không gian nhỏ gọn.

Bên cạnh công nghệ pin, một số thông số kỹ thuật của Realme 15.000mAh cũng đã bị rò rỉ. Thiết bị có tên mã “Realme 15000mAh”, trang bị màn hình 6,7 inch, sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 7300, cùng tùy chọn bộ nhớ RAM 12 GB và dung lượng lưu trữ 256 GB.

Smartphone pin khung anh 3

Thiết bị mẫu Realme GT với dung lượng pin 10.000 mAh từng được tiết lộ trước đây. Ảnh: Realme.

Đây không phải là lần đầu tiên Realme trình làng các mẫu concept pin "khủng". Trước đó, hãng từng trưng bày mẫu “GT 10000mAh” với pin 10.000mAh nhưng vẫn giữ độ mỏng ấn tượng chỉ 8,5 mm và nặng 215 gram. Kinh nghiệm này cho thấy khả năng của Realme trong việc tối ưu thiết kế cho các thiết bị có dung lượng pin lớn.

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc đã liên tục đẩy giới hạn về dung lượng pin, từ 6.000mAh lên 7.000mAh và thậm chí 8.000mAh. Việc Realme trình làng công nghệ pin 15.000mAh được xem là một bước tiến đột phá, hứa hẹn sẽ định hình lại cuộc đua về thời lượng pin trên thị trường di động trong tương lai.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Bật tính năng này để pin iPhone trâu hơn

Có một số cài đặt giúp kéo dài đáng kể thời lượng pin iPhone mà không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng.

10:23 12/8/2025

Rò rỉ viên pin siêu mỏng của iPhone 17 Air

Dựa theo những hình ảnh được các chuyên gia tin đồn chia sẻ, iPhone 17 Air sẽ có viên pin mỏng, chỉ với dung lượng 2800mAh để đạt được thiết kế siêu mỏng 5.5 mm.

10:13 5/8/2025

Chiếc smartphone AI kỳ lạ

Một chiếc smartphone với kích thước chỉ bằng thẻ ngân hàng vừa ra mắt. Sản phẩm này có khả năng chạy hai hệ điều hành song song và đặc biệt là được trang bị internet toàn cầu miễn phí.

07:18 22/8/2025

Việt Anh

Smartphone pin khủng iPhone Android Smartphone Realme MediaTek Dimensity 7300 Pin khủng Silicon-carbon 15000mAh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý