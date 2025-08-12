Bật tính năng này để pin iPhone trâu hơn

Điều chỉnh cài đặt làm mới ứng dụng trong nền. Một trong những lầm tưởng phổ biến nhất trên smartphone là cho rằng đóng ứng dụng sẽ tiết kiệm pin. Apple nói rõ đóng ứng dụng tốn pin hơn so với việc để hệ thống tự động đóng băng ở chế độ nền. Thay vì đóng tất cả ứng dụng, người dùng nên kiểm soát những app được phép làm mới ứng dụng trong nền (Background App Refresh). Vào Settings > General > Background App Refresh, bạn sẽ thấy một danh sách dài các nút bật/tắt cho từng ứng dụng. Theo mặc định, hầu hết đều được bật. Hãy xem xét kĩ và chỉ bật những ứng dụng thật sự cần thiết tính năng này.