Bật tính năng này để pin iPhone trâu hơn

Bất chấp khả năng tối ưu của chip Apple Silicon và nền tảng iOS, thời lượng pin của iPhone chưa bao giờ là đặc điểm nổi bật. Về cơ bản, tính năng này trên iPhone chỉ ngang ngửa đối thủ Android. Do đó, nhiều người quan tâm đến cách kéo dài thời gian sử dụng iPhone trong mỗi chu kỳ sạc pin. Một số hướng dẫn điều chỉnh thiết bị đến mức tiêu cực như giảm độ sáng màn hình tối đa, chuyển sang chế độ Low Power và Reduce Motion… khiến cho trải nghiệm sử dụng gặp hạn chế. Tuy nhiên, có những thiết lập khác giúp kéo dài thời lượng pin mà không ảnh hưởng đến tính năng thiết bị.
Điều chỉnh cài đặt làm mới ứng dụng trong nền. Một trong những lầm tưởng phổ biến nhất trên smartphone là cho rằng đóng ứng dụng sẽ tiết kiệm pin. Apple nói rõ đóng ứng dụng tốn pin hơn so với việc để hệ thống tự động đóng băng ở chế độ nền. Thay vì đóng tất cả ứng dụng, người dùng nên kiểm soát những app được phép làm mới ứng dụng trong nền (Background App Refresh). Vào Settings > General > Background App Refresh, bạn sẽ thấy một danh sách dài các nút bật/tắt cho từng ứng dụng. Theo mặc định, hầu hết đều được bật. Hãy xem xét kĩ và chỉ bật những ứng dụng thật sự cần thiết tính năng này.
Tắt dịch vụ định vị với các ứng dụng không cần thiết. iPhone theo dõi toàn bộ lịch sử vị trí của người dùng ở chế độ nền nhưng có hạn chế nghiêm ngặt về cách thức và thời điểm các ứng dụng có thể truy cập vào dữ liệu đó. Nhiều ứng dụng không thật sự cần thiết thông tin về vị trí, do đó người dùng nên tắt đi. Quay lại Settings > Privacy & Security > Location Services để kiểm tra danh sách ứng dụng có quyền truy cập vào dữ liệu vị trí. Hãy đặt chế độ phù hợp (Always, While Using hay Never) với từng ứng dụng cụ thể.
Sử dụng chế độ giao diện tối (Dark mode). iPhone có màn hình OLED từ năm 2017. Bên cạnh độ tương phản màu sắc và màu đen tốt hơn, OLED còn có một ưu điểm quan trọng là hiệu suất năng lượng tốt hơn. Các điểm ảnh OLED riêng lẻ tự phát sáng nên chúng có thể tắt hoàn toàn và tạo ra màu đen sâu tuyệt đẹp, giúp tiết kiệm năng lượng một cách tiện lợi. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ tối cũng tốt cho mắt và giấc ngủ. Người dùng có thể cân nhắc bật chế độ tối trên iPhone trong Settings > Display & Brightness.
Sử dụng tính năng tóm tắt thông báo. Nếu thường xuyên được nhiều thông báo nhưng không nhất thiết phải xem hoặc trả lời ngay lập tức, người dùng có thể sử dụng tính năng tóm tắt theo lịch trình (Scheduled Summary) để tiết kiệm pin và tránh bị mất tập trung. Thay vì gửi thông báo ngay khi nhận được, iPhone sẽ gom lại thành một gói và gửi vào những thời điểm cụ thể. Để thiết lập, hãy vào Settings > Notifications > Scheduled Summary, bật tính năng này và chọn thời điểm muốn hiển thị thông báo. Mặc dù không ngăn được tình trạng hao pin nền do thông báo đẩy, Scheduled Summary sẽ ngăn màn hình bật tắt liên tục suốt cả ngày.
Giảm sử dụng Widget và Live Activities. iOS cho phép tạo widget tương tác trên màn hình chính, màn hình khóa. Chúng rất hữu ích để kiểm tra lịch, đánh dấu danh sách việc cần làm hoặc xem thời tiết nhưng không miễn phí về mặt tài nguyên. Các widget này liên tục cập nhật ở chế độ nền để cung cấp thông tin liên quan. Càng có nhiều widget, đặc biệt là các widget tốn nhiều tài nguyên như Smart Stacks, iPhone càng tốn pin. Một thủ phạm tiềm năng khác là Hoạt động Trực tiếp (Live Activities). Tính năng này đòi hỏi tài nguyên liên tục để hiển thị và cập nhật thông tin, đặc biệt nếu bạn thường xuyên sử dụng. Người dùng nên cân nhắc, chỉ giữ lại các Widget và Live Activities thật sự cần thiết.
