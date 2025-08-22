Chiếc smartphone AI kỳ lạ

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của MindOne Pro là NovaLink - công nghệ SIM ảo (vSIM) độc quyền của iKKO. Hệ thống này cung cấp internet toàn cầu miễn phí, không cần SIM vật lý, cho các tính năng AI tại hơn 60 quốc gia.

Tính năng này đặc biệt hữu ích khi người dùng cần sử dụng bản đồ hoặc dịch thuật mà không có Wi-Fi hay gói cước di động. Ngoài ra, MindOne Pro vẫn hỗ trợ khe cắm nano-SIM truyền thống và cung cấp các gói dữ liệu vSIM trả phí tại hơn 140 quốc gia, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng thông thường. Ảnh: NewAtlas.