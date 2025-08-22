Chiếc smartphone AI kỳ lạ

|
Thương hiệu âm thanh ít tên tuổi iKKO vừa ra mắt một sản phẩm đột phá: điện thoại thông minh iKKO Mind One. Đây là một smartphone Android độc đáo với thiết kế vuông vức và kích thước chỉ lớn hơn thẻ ngân hàng một chút. Sản phẩm nổi bật với camera lật, hệ điều hành kép và đặc biệt là khả năng truy cập internet toàn cầu miễn phí, chỉ để phục vụ các tác vụ AI. Ảnh: NewAtlas.
|
Với kích thước chỉ 86 x 72 x 8,9 mm, MindOne Pro là một trong những chiếc điện thoại Android 15 nhỏ gọn nhất hiện nay. Thiết bị này sở hữu màn hình AMOLED 4.02 inch, đi kèm camera xoay 50 MP từ Sony. Dù có thân hình mỏng gọn, MindOne Pro vẫn mang lại hiệu năng đáng ngạc nhiên. Ảnh: NewAtlas.
|
Theo nhà phát triển, MindOne Pro được thiết kế cho những người cần một chiếc điện thoại tiện dụng nhưng không muốn bị làm phiền bởi các thông báo liên tục. Điểm độc đáo của thiết bị này là hệ điều hành kép. Máy chạy song song cả Android 15 và "iKKO AI OS" - hệ điều hành gọn nhẹ, chuyên biệt cho các tác vụ AI như dịch thuật, chuyển giọng nói thành văn bản hay tóm tắt. Theo trải nghiệm của NewAtlas, iKKO AI OS hoạt động mượt mà, cho phép người dùng chạy ứng dụng Android và nổi bật với khả năng dịch văn bản được đánh giá là hiệu quả hơn Google Lens. Ảnh: NewAtlas.
|
Máy sở hữu camera đơn 50 MP, có thể lật lên giống trend camera "thò thụt" trên smartphone cách đây 5-7 năm. Tính năng này giúp người dùng chuyển đổi giữa chế độ chụp ảnh thông thường, selfie và quay vlog. Về cấu hình, MindOne Pro trang bị 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong, cùng kết nối Bluetooth 5.2, loa stereo tích hợp và cổng sạc USB-C. Ảnh: NewAtlas.
|
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của MindOne Pro là NovaLink - công nghệ SIM ảo (vSIM) độc quyền của iKKO. Hệ thống này cung cấp internet toàn cầu miễn phí, không cần SIM vật lý, cho các tính năng AI tại hơn 60 quốc gia.
Tính năng này đặc biệt hữu ích khi người dùng cần sử dụng bản đồ hoặc dịch thuật mà không có Wi-Fi hay gói cước di động. Ngoài ra, MindOne Pro vẫn hỗ trợ khe cắm nano-SIM truyền thống và cung cấp các gói dữ liệu vSIM trả phí tại hơn 140 quốc gia, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng thông thường. Ảnh: NewAtlas.
|
Dù có màn hình cảm ứng, người dùng có thể mua thêm phụ kiện Snap-In Expansion Case. Phụ kiện này được gắn từ tính, bổ sung bàn phím QWERTY, chip DAC, cổng âm thanh 3.5mm và pin phụ, mà không làm tăng đáng kể kích thước hay trọng lượng của máy. Ảnh: iKKO.
|
MindOne Pro sử dụng kết nối 4G+ thay vì 5G để tối ưu hóa thời lượng pin và khả năng chuyển vùng quốc tế. Hệ thống camera của máy được trang bị cảm biến ấn tượng, có chống rung quang học (OIS) và khẩu độ lớn f/1.88. Tuy nhiên, chất lượng ảnh thực tế vẫn cần được kiểm chứng. Thiết bị sở hữu viên pin 2.200 mAh, cho phép xem video liên tục tới 16 giờ. Khi kết hợp với phụ kiện Snap-In Expansion Case, dung lượng pin sẽ được cộng thêm 500 mAh. Ảnh: iKKO.
|
Hiện tại, MindOne Pro có giá từ 369 USD. Mức giá này bao gồm điện thoại, phụ kiện cơ bản (miếng dán màn hình, cáp sạc, sách hướng dẫn) và bảo hành 1 năm. Thiết bị có bốn màu chính: đen, trắng ngọc trai, xanh da trời và hồng. Người dùng cũng có thể mua thêm ốp lưng nam châm với giá 79 USD (giá bán lẻ 109 USD). Ảnh: NewAtlas.
