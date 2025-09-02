Vì sao có thể kiểm soát mưa trong những ngày quan trọng?

Giải pháp dùng hóa chất “gieo mưa” đảm bảo cho những thời khắc quan trọng không bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu.

Thiết bị đang phát ra bạc iodide để ngăn mưa. Ảnh: CNET.

Thời tiết vốn là yếu tố tự nhiên, khó can thiệp. Tuy nhiên, công nghệ hiện đại cung cấp giải pháp để xử lý trên một số khu vực và thời gian nhất định. Nổi tiếng nhất trong số đó là việc ngăn mưa trong những sự kiện quan trọng ngoài trời.

Kỹ thuật này ra đời từ những năm 1940. Đơn vị chịu trách nhiệm xử lý cần phân tán mây và làm cho chúng chuyển thành mưa trước điểm tự nhiên chúng rơi xuống. Điều cần đạt được là mưa xuất hiện vào những nơi và thời gian khác, không ảnh hưởng đến sự kiện quan trọng ngoài trời.

Về lý thuyết, cần đưa các phân tử bạc iodide cực nhỏ vào khu vực đám mây hình thành. Chúng sau đó sẽ tác động đến sự ngưng tụ nước. Bạc iodide thức đẩy chúng đóng băng thành tuyết hoặc hình thành giọt mưa lớn. Điều này khiến mưa hoặc tuyết xuất hiện trước, hoặc tại một điểm khác thay vì ngay trên sự kiện quan trọng. Mặt khác, điều này cũng “đánh tan” mây, tạo ra bầu trời trong xanh.

Phân tử bạc iodide tương tác với nước, đẩy nhanh quá trình ngưng tụ thành mưa hoặc tuyết. Ảnh: CNET.

Giải pháp từng được áp dụng tại Nga vào những lễ kỷ niệm Chiến thắng phát xít hàng năm. Trung Quốc cũng dùng công nghệ tương tự cho lễ khai mạc Thế vận hội 2008. Thậm chí, một công ty Anh từng tham vọng bán dịch vụ ngăn mưa tại các đám cưới ngoài trời.

Nguyên tắc của việc gieo mây giống nhau, nhưng có nhiều cách để áp dụng. Theo The Independent, Nga dùng các máy bay để đưa bạc iodide vào vùng khí quyển cần điều chỉnh. Trong khi đó, Trung Quốc năm 2008 dùng các khẩu pháo để bắn hợp chất vào đám mây trên cao.

Việc này cũng đòi hỏi kỹ thuật và tính toán chuẩn xác. Phần quan trọng của dự án là dữ liệu dự báo thời tiết. Nắm được hướng và khả năng hình thành của đám mây là mấu chốt để điều khiển thời tiết.

Công ty Anh Oliver’s Travels cung cấp dịch vụ ngăn mưa ở một số địa điểm nhất định tại Pháp. Tuy nhiên, họ chỉ nhận làm khi được lên kế hoạch trước 3 tuần trước ngày diễn ra đám cưới. Đội ngũ của công ty này gồm phi công và các nhà khí tượng chuyên nghiệp.