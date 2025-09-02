Làm những điều này để kéo dài tuổi thọ điện thoại

Sử dụng điện thoại lâu hơn không chỉ mang lợi ích về kinh tế, mà còn giảm ô nhiễm đến môi trường xung quanh.

Bụi từ ổ sạc, loa có thể làm giảm trải nghiệm điện thoại. Ảnh: CNET.

Một cách để tối ưu hóa công năng điện thoại, giúp hạn chế chi phí mua sắm, sửa chữa là sử dụng điện thoại lâu hơn, thay vì nâng cấp, đổi mới thường xuyên. Người dùng có thể tiết kiệm nhiều khoản, và tạo ít rác thải hơn ra môi trường tự nhiên.

Các công ty như Apple, Google, Samsung và nhiều hãng khác đang hỗ trợ điện thoại bằng các bản cập nhật phần mềm lâu hơn. Điều đó có nghĩa là chiếc điện thoại mua hôm nay sẽ vẫn an toàn để sử dụng trong nhiều năm tới.

Phần còn lại phụ thuộc vào cách người dùng chăm sóc và sử dụng. Dưới đây là một số mẹo để giữ cho điện thoại hoạt động tốt trong suốt bảy hoặc tám năm nhận được hỗ trợ phần mềm.

Nâng cấp bản cập nhật có sẵn

Việc sử dụng một chiếc điện thoại không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật đơn giản là không an toàn. Hiện nay, nhiều nhà sản xuất Android như Google Pixel 9 có thể hỗ trợ phần mềm lên đến 7 năm, thay vì chỉ từ 2-3 năm như trước.

Nếu định mua điện thoại mới, hãy chắc chắn kiểm tra thời gian được hỗ trợ cập nhật, vì điều đó sẽ giúp người dùng nhận được giá trị sử dụng lâu dài hơn trong suốt vòng đời của thiết bị.

Cập nhật điện thoại lên bản vá bảo mật mới nhất sẽ giúp ngăn chặn tin tặc xâm nhập và giữ cho thiết bị không bị nhiễm phần mềm độc hại có thể làm chậm máy. Hầu hết điện thoại sẽ tự động nhắc bạn cài đặt các bản cập nhật mới nhất. Nhưng nếu bạn đang dùng máy cũ, hãy vào Cài đặt, chọn Cập nhật phần mềm để kiểm tra xem có bản cập nhật nào khả dụng không.

Điều tương tự cũng nên làm với các ứng dụng. Chúng cũng cần được cập nhật để duy trì khả năng tương thích với phiên bản iOS hoặc Android bạn đang dùng. Người dùng có thể bật chế độ tự động cập nhật ứng dụng trong nền. Nếu không, hãy vào kho ứng dụng của mình để kiểm tra xem các ứng dụng đang ở phiên bản mới nhất chưa.

Sử dụng ốp lưng

Điều tốt nhất để bảo vệ điện thoại từ bên ngoài là gắn ốp lưng sau khi mua điện thoại. Món phụ kiện không chỉ giúp tránh va đập mạnh khi làm rơi, mà còn hạn chế các vết xước khi để điện thoại trong túi quần, giỏ xách chung với chìa khóa, vật dụng khác.

Ngày nay, chiếc ốp lưng còn có thể là phụ kiện thời trang, thân thiện môi trường hay bảo vệ sức khỏe. Một sản phẩm tên là Skincase, được hợp tác bởi nhà mạng O2 và Tổ chức Da liễu Anh Quốc, đã sử dụng công nghệ mô phỏng da người, giúp báo hiệu khi nào người dùng nên bôi lại kem chống nắng hay có khả năng bị quá nhiệt.

Chiếc ốp lưng "da người" báo hiệu nhiệt độ cao, tia UV gây hại. Ảnh: O2.

Ngoài ra, hãy trang bị thêm miếng dán bảo vệ màn hình, vì khi bộ phận này thật sự bị hỏng thì hầu như khó có cách nào khắc phục triệt để. Ngay cả khi không có ý định giữ điện thoại lâu, việc duy trì ngoại hình mới mẻ cũng có thể giúp bán lại được giá cao hơn trên thị trường đồ cũ khi nâng cấp máy.

Xoá bớt dữ liệu

Một chiếc điện thoại được sử dụng nhiều, khả năng cao vẫn còn sót lại những bức ảnh, ứng dụng người dùng không dùng tới nhưng quên xoá đi. Thiếu dung lượng lưu trữ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu năng tổng thể của điện thoại, dẫn đến không đủ bộ nhớ để cài đặt các bản cập nhật phần mềm quan trọng.

Việc này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tuổi thọ thiết bị. Khi bộ nhớ đầy, hệ thống phải liên tục làm việc để xử lý tác vụ, làm tiêu tốn nhiều năng lượng và hao pin hơn. Nếu bỏ lỡ các bản cập nhật tối ưu pin, ngược lại phải sạc điện thoại quá nhiều lần, điện thoại sẽ có thời lượng sử dụng ngày càng ngắn.

Xoá bớt dữ liệu sẽ giúp điện thoại chạy mượt mà hơn. Ảnh: CNET.

Trong trường hợp đó, người dùng nên dành thời gian dọn dẹp dữ liệu, sao lưu những ảnh và video cần giữ lên dịch vụ lưu trữ đám mây, đồng thời xóa bỏ những thứ chiếm dung lượng không cần thiết. Một lựa chọn khác khi máy chạy rất chậm là thực hiện khôi phục cài đặt gốc.

Vệ sinh bên ngoài

Việc vệ sinh kỹ càng, đặc biệt ở cổng sạc, có thể mang lại những hiệu quả bất ngờ. Khu vực này thường xuyên gặp tình trạng bít tắc do lớp bụi vải từ quần áo, bụi mụn bám vào, dẫn đến khi cắm sạc, dây cáp không thể kết nối đúng cách và điện thoại sẽ không sạc được.

Nhiều người dễ lầm tưởng rằng cổng sạc hoặc dây cáp đã hỏng, nhưng đôi khi nguyên nhân đơn giản là cổng sạc bị nhét đầy bụi. Hãy dùng một chiếc tăm gỗ nhỏ, nhẹ nhàng lấy đi bụi và mảnh vụn để đảm bảo cáp sạc có thể cắm khít mà không cần phải lắc mạnh.

Ngoài ra, người dùng cũng nên sử dụng bàn chải đánh răng cũ (sạch và khô) để chải nhẹ nhàng xung quanh loa và micro. Việc này giúp loại bỏ các mảnh bụi li ti, đảm bảo việc nghe và gọi rõ ràng hơn trên thiết bị.