Điện thoại BlackBerry được hồi sinh

Những mẫu BlackBerry Classic mang tính biểu tượng thập niên 2010 sẽ được hồi sinh với hệ điều hành Android, đứng sau là một công ty từ Trung Quốc.

Chiếc BlackBerry Classic từng gây dấu ấn một thời. Ảnh: Zinwa Technologies.

Công ty Trung Quốc có tên Zinwa Technologies đang trên hành trình hồi sinh các thiết bị BlackBerry cũ, với một chút thay đổi. Hãng đang làm việc để tái sản xuất một số lượng giới hạn dòng BlackBerry Classic Q20 đã ra mắt cả thập kỷ trước và cài đặt hệ điều hành Android trên mẫu điện thoại.

Chiếc điện thoại hồi sinh này sẽ được bán với tên gọi Zinwa Q25 Pro. Để đảm bảo phần cứng tương thích với Android, BlackBerry Classic được trang bị bo mạch chính hoàn toàn mới, sử dụng chipset MediaTek Helio G99, 12GB RAM và bộ nhớ trong tối đa 256GB. Màn hình cảm ứng của dòng Classic cũng giúp hạn chế sự xung đột khi chạy giao diện Android.

Trong số các thay đổi khác, Zinwa đã nâng cấp pin gốc của Q20 thêm gần 15% và bổ sung hệ thống camera mới, bao gồm camera sau 50MP và camera trước 8MP. Dù phiên bản hiện tại vẫn chưa có 5G, chipset mới mang lại khả năng hỗ trợ 4G LTE. Nhóm phát triển cũng thay thế cổng micro USB bằng cổng USB Type-C để tăng tốc độ sạc và truyền dữ liệu.

Theo các bản mẫu được chia sẻ, bàn di chuột cảm ứng đặc trưng của BlackBerry vẫn hoạt động mượt mà trên thiết bị mới. Zinwa Q25 Pro đang chạy phiên bản Android 13 tối giản chứ không phải bản 16 mới nhất.

Công ty cho biết vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để cập nhật lên các phiên bản mới hơn, trừ khi có đủ sự quan tâm từ cộng đồng để thúc đẩy phát triển. Vì vậy, người có ý định mua nên cân nhắc rằng sản phẩm này có thể sẽ không được hỗ trợ lâu dài từ phía Zinwa.

Màn hình BlackBerry Classic được trang bị hệ điều hành mới. Ảnh: Zinwa Technologies.

Tuy nhiên, theo Android Authority, nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, Zinwa có thể sẽ tiếp tục trang bị lại các mẫu BlackBerry khác, bao gồm Passport và KeyOne. Trong đó, KeyOne là một trong số ít những mẫu BlackBerry từng được cài sẵn Android.

Eric Migicovsky, nhà sáng lập của công ty đồng hồ thông minh Pebble, đã chia sẻ chiếc Q20 được anh độ lại trên X. “Bo mạch chạy Android thay thế cho Q20 vừa khít trong khung máy gốc. Mặt lưng phủ mềm khiến cảm giác cầm lại một chiếc BlackBerry thật tuyệt”, anh viết.

BlackBerry không chỉ là một thương hiệu điện thoại, mà còn là một hiện tượng kéo dài nhiều năm. Trong suốt những năm 2000, đặc biệt giai đoạn 2005-2012, việc sở hữu một chiếc BlackBerry khẳng định giá trị của người dùng.

BlackBerry nổi tiếng với bàn phím QWERTY tiện lợi, giúp hoàn thiện điều mà điện thoại cảm ứng lúc đó làm chưa tốt, là gõ văn bản nhanh và chính xác. Mẫu điện thoại lúc bấy giờ thường gắn liền với doanh nhân, chính trị gia, hay giới tài chính, và đến nay vẫn gợi lại cảm xúc hoài niệm.

Zinwa Q25 Pro có giá 400 USD , nhưng công ty cũng bán kèm một bộ tự lắp ráp, từ CPU, RAM, bộ nhớ, camera, pin cho đến cả cổng sạc, với giá 320 USD . Cả hai đều có sẵn trên cửa hàng trực tuyến, đồng thời công ty cũng bán riêng các mô-đun camera và pin.

Zinwa dự kiến bắt đầu giao hàng Q25 Pro vào cuối tháng 8 cho 100 người ủng hộ đầu tiên, và hướng đến sản xuất hàng loạt vào giữa tháng 9. Nếu quan tâm đến dự án, người dùng có thể tham gia kênh Discord của họ để cập nhật thêm về tiến độ giao hàng cũng như những mẫu máy khác đang được cân nhắc tái sản xuất.