Kodak vẫn chưa chết

Công ty nhiếp ảnh của Mỹ công bố kế hoạch vực dậy tình hình thua lỗ nặng với khoảng nợ hơn 500 triệu USD.

Những cuộn phim Kodak được ưa thích một thời. Ảnh: Pixabay.

Kodak, công ty nhiếp ảnh nổi tiếng của Mỹ, cho biết họ sẽ không phá sản, bất chấp tin đồn và những nhận định gay gắt trong báo cáo tài chính quý II. Qua tài liệu đó, các chỉ số như doanh thu, lợi nhuận, EBITDA đều giảm.

Sau khi công bố hồ sơ mới nhất với Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), công ty khẳng định họ vẫn đang hoạt động. Cùng với đó, những tin tức gần đây về “sự sụp đổ cận kề” là không chính xác và thiếu thông tin kỹ thuật.

“Kodak có các khoản nợ sẽ đến hạn trong vòng 12 tháng tới và hiện không có nguồn tài chính cam kết hoặc thanh khoản sẵn có để đáp ứng các nghĩa vụ nợ trong thời điểm hiện tại”, công ty cho biết. Tổng số nợ phải trả khoảng 500 triệu USD .

Trong báo cáo quý II, Kodak đã thêm vào thông tin công bố liên quan đến đánh giá khả năng hoạt động liên tục. Kế hoạch của hãng để có đủ nguồn tài chính là sử dụng khoản tiền dự kiến sẽ được hoàn trả sau khi hoàn tất nghĩa vụ chi trả theo Kế hoạch Lương hưu Kodak.

Kodak cho biết kế hoạch tài chính cho năm tới sẽ giúp công ty thanh toán đúng hạn các khoản nợ, bao gồm cả nghĩa vụ đối với quỹ lương hưu. Tuy nhiên, các kế hoạch này không hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của doanh nghiệp. Do đó, nó không được coi là khả thi theo chuẩn mực kế toán Mỹ (U.S. GAAP).

Nhiều tờ báo như CNN đã dấy lên nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty tính đến ngày phát hành báo cáo tài chính quý II.

Có tuổi đời hơn 130 năm, Kodak được tạo ra để giúp nhiếp ảnh trở nên dễ tiếp cận hơn với công chúng, dù chưa phải là một ngành kinh doanh đại chúng tại thời điểm đó. George Eastman, nhà sáng lập công ty, đã viết tạo ra khẩu hiệu nổi tiếng “Bạn chỉ cần bấm nút, chúng tôi lo phần còn lại”.

Thời kỳ nở rộ của Kodak nằm trong thập niên 1970, khi công ty nắm giữ tới 90% thị phần phim và 85% thị phần máy ảnh tại Mỹ. Tuy nhiên, vị thế thống trị đó đã không kéo dài, một phần vì chiếc máy ảnh kỹ thuật số đầu tiên, công nghệ mà chính Kodak phát minh ra được giới thiệu vào năm 1975.

Họ đã không tận dụng được sự trỗi dậy của công nghệ số. Đến năm 2012, công ty buộc phải nộp đơn xin phá sản. Năm 2020, Kodak đã có một khoảnh khắc hồi sinh ngắn ngủi khi chính phủ Mỹ lựa chọn họ để chuyển hướng sang sản xuất nguyên liệu dược phẩm.

Bất chấp những khoản thua lỗ gần đây, Kodak cho biết họ đang có kế hoạch mở rộng mảng kinh doanh phim hoá chất. Trong khi đó, các nhà sản xuất máy ảnh Nhật Bản như Nikon và Fujifilm, đã vươn lên trở thành lựa chọn hàng đầu về máy ảnh kỹ thuật số cho cả người nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp.