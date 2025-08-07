Game chân thực đến mức vượt qua kiểm tra khuôn mặt

Một số game thủ đã tìm ra cách để vượt qua kiểm tra nhận dạng khuôn mặt bằng cách sử dụng các ảnh chụp màn hình cực kỳ chi tiết trong tựa game Death Stranding 2.

Khuôn mặt của nhân vật chính trong tựa game Death Stranding 2. Ảnh: Sony Interactive Entertainment.

Theo chia sẻ từ nhiều người dùng trên Reddit, một số game thủ đã tìm ra cách "lách" luật xác minh độ tuổi online của nước Anh bằng cách sử dụng hình ảnh khuôn mặt của nhân vật trong tựa game Death Stranding 2.

Là một phần trong nỗ lực hạn chế quyền truy cập vào nội dung người lớn trực tuyến, việc xác minh độ tuổi ở các dịch vụ tại Anh yêu cầu người dùng tải lên một ảnh selfie để phân tích khuôn mặt. Tuy nhiên, những game thủ dưới 18 tuổi đã sử dụng khuôn mặt trong game của nam diễn viên Norman Reedus để đánh lừa hệ thống và có vẻ như nó thực sự hiệu quả.

Nhờ chế độ tự chụp ảnh chân dung trong Death Stranding 2 được làm với đồ họa đỉnh cao, người chơi sẽ có được ảnh của nhân vật chính Sam Porter Bridges (do Norman Reedus thủ vai) với ánh sáng chân thực, biểu cảm khuôn mặt đa dạng và thậm chí cả hiệu ứng lão hóa tinh tế.

Trên Reddit, một người dùng khác đã chia sẻ rằng phương pháp này không chỉ hiệu quả với Death Stranding 2, mà còn với những tựa game có nền đồ họa siêu thực như Death Stranding: Director's Cut, Baldur's Gate 3 hay WWE 2K25.

Death Stranding 2 - tựa game mới nhất do “huyền thoại của làng game” Hideo Kojima đạo diễn đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ giới phê bình.

Đồ họa là một trong những điểm sáng lớn của game. Theo đánh giá từ IGN, Death Stranding 2 đã xây dựng nên bối cảnh Australia hậu tận thế với mức độ chân thực đến đáng kinh ngạc.