iPhone 17 Pro Max sở hữu camera vượt trội

Các sản phẩm mới của Apple được dự đoán mắc hơn thường lệ, không chỉ với chip xử lý và thiết kế mới, mà còn nhờ hệ thống camera tiên tiến.

Thiết kế camera mới của Apple. Ảnh: MajinBuOfficial/X.

iPhone 17 Pro Max hiện được kỳ vọng sẽ sở hữu camera telephoto tốt nhất trên thị trường. Đây là một loại ống kính trong điện thoại hoặc máy ảnh có tiêu cự dài, được sử dụng để phóng to, làm mờ phông tự nhiên để chụp chân dung, cảnh từ xa một cách rõ nét.

Các báo cáo cho biết camera telephoto periscope 12MP với khả năng zoom quang học 5x trên iPhone 16 Pro Max sẽ được thay thế bằng camera Tetraprism 48MP với tính năng phóng to được cải tiến. Leaker Instant Digital đã củng cố thêm cho những tin đồn này với bài viết mới đây đăng tải trên Weibo.

Theo một nguồn tin uy tín, camera telephoto của iPhone 17 Pro Max sẽ có các thấu kính di chuyển được, cho phép tạo ra nhiều tiêu cự khác nhau. Cụ thể, nó có thể chuyển đổi giữa mức zoom quang học 5x và 8x, giúp người dùng linh hoạt hơn khi chụp các đối tượng ở khoảng cách xa.

Một ống kính telephoto có khả năng di chuyển thấu kính để thay đổi tiêu cự sẽ cần nhiều không gian hơn. Điều này có thể phần nào lý giải tại sao iPhone 17 Pro Max sẽ có cụm camera lớn hơn.

Bài viết của Leaker trên Weibo. Ảnh: Instant Digital.

Ngược lại, iPhone 16 Pro, và hầu hết smartphone cao cấp khác hiện nay, chỉ được trang bị camera telephoto với tiêu cự cố định. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ có một mức zoom quang học duy nhất (ví dụ 3x hoặc 5x).

Thị trường cũng đang có những tin đồn trái chiều xoay quanh việc liệu camera telephoto 48MP có xuất hiện trên cả iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, hay sẽ chỉ là tính năng độc quyền của bản Pro Max. Nếu cả hai mẫu cùng được trang bị, sự khác biệt có thể sẽ nằm ở cấu trúc thấu kính và khả năng zoom.

Theo một tin đồn trước đó, camera telephoto trên iPhone 17 Pro, cũng như camera chính, sẽ sử dụng thấu kính lai giữa kính và nhựa. Camera telephoto này sẽ có kích thước 1/2.6 inch, lớn hơn so với cảm biến 1/3.1 inch trên bộ đôi iPhone 16 Pro.

Trong khi đó, Samsung đã từ bỏ camera telephoto 10x. Chiếc Galaxy S25 Ultra của hãng chỉ đi kèm cảm biến zoom 5x, điều nhiều người dùng phàn nàn là chưa đủ để chụp ảnh tầm xa. Camera của iPhone 17 Pro Max có thể sẽ thoả yêu cầu này, nhưng vẫn chưa rõ liệu điều đó có đủ sức để khiến người dùng trung thành của Samsung chuyển sang iPhone hay không.

Ngoài ra, đi kèm với hệ thống camera được cải tiến là thiết kế mới, ứng dụng tích hợp AI và chip xử lý nhanh hơn. Do đó, các mẫu iPhone 17 cũng được dự đoán đắt hơn thông thường.