iPhone 17 Pro vẫn còn khay SIM

Tại một số quốc gia, model iPhone 17 Pro tiếp tục giữ lại khay SIM vật lý trước khi chuyển sang eSIM hoàn toàn theo lộ trình của Apple.

Khay SIM vật lý vẫn có mặt trên iPhone 17 Pro. Ảnh: MacRumors.

Tài khoản mạng xã hội X của Majin Bu, một nguồn tin rò rỉ khá uy tín về iPhone, vừa đăng hình ảnh khay SIM của iPhone 17 Pro. Điều đó cho thấy dòng sản phẩm này vẫn còn phiên bản sử dụng SIM vật lý.

Cuối năm 2024, The Information đưa tin Apple lên kế hoạch loại bỏ khay SIM vật lý khỏi iPhone tại nhiều quốc gia trong năm nay. Báo cáo không đề cập cụ thể quốc gia nào sẽ loại bỏ khay SIM vật lý, nhưng Trung Quốc có thể nằm ngoài danh sách.

Tại Mỹ, tất cả iPhone từ 14 đến 16 đều không có khay SIM, thay vào đó, hoàn toàn dựa vào công nghệ eSIM kỹ thuật số. Đến nay, Apple vẫn chưa phát hành iPhone không có khay SIM ở bất kỳ quốc gia nào khác. Tuy nhiên, iPhone 17 Air sắp ra mắt có thể không có khay SIM do thiết kế siêu mỏng.

Ảnh được cho là khay SIM của iPhone 17 Pro. Ảnh: X/@MajinBuOfficial.

Khi ra mắt iPhone 14 vào năm 2022, Apple quảng cáo eSIM an toàn hơn SIM vật lý vì chúng không thể bị tháo rời khỏi iPhone khi bị mất hoặc bị đánh cắp. Hơn nữa, iPhone có thể quản lý cùng lúc 8 eSIM, giúp loại bỏ nhu cầu mua, mang theo và đổi thẻ SIM vật lý khi di chuyển.

Apple phát hành tài liệu hướng dẫn, kèm danh sách các nhà mạng trên toàn thế giới hỗ trợ eSIM. Trong đó, họ cho biết hiện có hơn 190 quốc gia và khu vực cung cấp dịch vụ eSIM. Tại Việt Nam, cả 3 nhà mạng lớn gồm Mobifone, Viettel và Vinaphone đều hỗ trợ eSIM.

Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, Apple sẽ tổ chức sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 vào ngày 9/9. Năm nay, ngoài các phiên bản được nâng cấp trực tiếp từ thế hệ trước, ít thay đổi, gồm iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max, Apple sẽ giới thiệu thêm model iPhone 17 Air với thiết kế khác biệt.