Đây là màn hình của iPhone 17 Air

iPhone 17 Air, mẫu máy mới được dự đoán thay thế iPhone 16 Plus sẽ có kích thước màn hình 6,6 inch. Điều này đánh dấu sự thay đổi lớn khi các bản Plus trước đây đều có kích thước màn hình 6,7 inch.

Ảnh rò rỉ về miếng dán bảo vệ màn hình cho iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro Max. Ảnh: X/Majin Bu.

Trong bài đăng mới nhất của chuyên gia tin đồn Majin Bu trên X, kích thước màn hình của iPhone 17 Air nằm gần như ở giữa iPhone 17 Pro và 17 Pro Max.

Cụ thể, leaker này đã chia sẻ một bức ảnh về 4 miếng dán bảo vệ màn hình cho iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air và iPhone 17 Pro Max. Có thể thấy, kích thước màn hình tương ứng cho các thiết bị là 6,1 inch (iPhone 17), 6,3 inch (iPhone 17 Pro), 6,6 inch (iPhone 17 Air) và 6,9 inch (iPhone 17 Pro Max).

Sự ra mắt của iPhone 17 Air đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược kích thước màn hình từ Apple, khi các mẫu Plus trước đây đều có màn hình 6,7 inch.

iPhone 17 Air có thể là mẫu điện thoại mới mang lại một "làn gió" thực sự cho dòng smartphone hàng đầu của Apple. Thay vì thiết kế ít thay đổi trên iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, iPhone 17 Air có thể sẽ khởi xướng một xu hướng mới trên thị trường, biến những chiếc flagship siêu mỏng trở thành trào lưu tiếp theo.

Nhiều khả năng Apple sẽ thay thế mẫu iPhone 17 Plus bằng chiếc iPhone 17 Air mới. Cái tên "Air" được cho là sẽ đại diện cho một thiết kế siêu mỏng và nhẹ. Theo các nguồn tin rò rỉ, thiết bị này có thể chỉ dày từ 5,5-6 mm, qua đó trở thành chiếc iPhone mỏng nhất trong lịch sử.

Dù Samsung đã ra mắt chiếc flagship siêu mỏng Galaxy S25 Edge trước, sự tham gia của Apple vào cuộc đua này với iPhone 17 Air được cho là sẽ củng cố và biến thiết kế này thành một xu hướng chủ đạo. Để giải quyết những lo ngại về độ bền, một số nguồn tin rò rỉ cho biết iPhone 17 Air sẽ là mẫu iPhone 2025 duy nhất được trang bị khung viền titan.