Thỏa thuận lịch sử của Nvidia với chính phủ Mỹ

Trong một thoả thuận với chính phủ để xuất khẩu chip sang thị trường tỷ dân, Nvidia và AMD đã đồng ý trích một phần doanh thu của mình.

Nvidia và AMD được cấp phép xuất khẩu vào Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo FT, Nvidia và AMD đã đồng ý trả cho chính phủ Mỹ 15% doanh thu từ việc bán chip tại Trung Quốc. Hai nhà sản xuất chip đã đồng ý với thỏa thuận này như một điều kiện để được cấp giấy phép xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc vào đầu tháng 8.

Chỉ 2 ngày sau cuộc gặp giữa Giám đốc điều hành Nvidia Jensen Huang và Tổng thống Trump, Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp giấy phép xuất khẩu chip H20 của công ty vào ngày 8/8. Chính quyền cũng đã bắt đầu cấp giấy phép cho loại chip dành cho thị trường Trung Quốc của AMD.

Thỏa thuận nhượng bộ về mặt tài chính để đổi lấy quyền tiếp tục kinh doanh của 2 công ty là chưa từng có tiền lệ. Theo các chuyên gia về kiểm soát xuất khẩu, chưa có công ty Mỹ nào từng đồng ý trả một phần doanh thu của mình để được cấp giấy phép xuất khẩu.

AMD không phản hồi yêu cầu bình luận của FT. Trong khi đó, Nvidia không phủ nhận rằng họ đã đồng ý với thỏa thuận này. “Chúng tôi tuân thủ các quy định chính phủ Mỹ đặt ra cho việc tham gia vào các thị trường toàn cầu”, công ty cho biết.

Các nhà phân tích của Bernstein ước tính rằng, dựa trên dự báo của Nvidia trước khi các biện pháp kiểm soát được áp dụng hồi đầu năm nay, công ty sẽ bán khoảng 1,5 triệu chip H20 cho Trung Quốc vào năm 2025, mang lại khoảng 23 tỷ USD doanh thu. Hai quan chức cho biết chính quyền Trump vẫn chưa xác định sẽ sử dụng số tiền này như thế nào.

Động thái này diễn ra sau những tranh cãi xung quanh chip H20. Nvidia đã điều chỉnh thiết kế này cho thị trường Trung Quốc sau khi Tổng thống Joe Biden áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt đối với những dòng chip tiên tiến hơn dùng cho trí tuệ nhân tạo.

Vào tháng 4, chính quyền Trump cho biết sẽ cấm xuất khẩu H20 sang Trung Quốc. Tuy nhiên, đến tháng 6, ông Trump đã thay đổi quyết định sau khi gặp Jensen Huang tại Nhà Trắng.

Trong những tuần tiếp theo, Nvidia bắt đầu lo lắng vì Cục Công nghiệp và An ninh (BIS), cơ quan thuộc Bộ Thương mại phụ trách kiểm soát xuất khẩu, vẫn chưa cấp bất kỳ giấy phép nào. Huang đã nêu vấn đề này với ông Trump tại cuộc gặp hôm 6/6, và nhận được giấy phép 2 ngày sau đó.

Mặt khác, Nvidia và chính quyền Trump đang đối mặt với chỉ trích về quyết định bán con chip này cho Trung Quốc. Các chuyên gia an ninh Mỹ, trong đó có một số quan chức của BIS, cho rằng H20 sẽ hỗ trợ quân đội Trung Quốc và làm suy yếu sức mạnh của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trong một bức thư gần đây gửi Bộ trưởng Thương mại MỹHoward Lutnick, Matt Pottinger, chuyên gia về Trung Quốc, từng là phó cố vấn an ninh quốc gia trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump, cùng 19 chuyên gia an ninh khác đã kêu gọi Mỹ không cấp giấy phép H20.

Họ cho rằng H20 là một “công cụ tăng tốc mạnh mẽ cho năng lực AI tiên tiến của Trung Quốc” và cuối cùng sẽ được quân đội Trung Quốc sử dụng. Nvidia cho rằng những cáo buộc này là sai lệch và bác bỏ quan điểm cho rằng Trung Quốc có thể dùng H20 cho mục đích quân sự.

Nivida cho biết đã không vận chuyển H20 sang Trung Quốc trong nhiều tháng, và hy vọng thay đổi các quy định kiểm soát xuất khẩu. “Nước Mỹ không thể lặp lại sai lầm với 5G và để mất vị thế dẫn đầu về viễn thông. Hệ sinh thái công nghệ AI của Mỹ có thể trở thành tiêu chuẩn của thế giới nếu cạnh tranh hết tốc lực”, Nvidia cho biết.

Cả 2 nước đang tiến hành các cuộc đàm phán thương mại, hy vọng sẽ mở đường cho một hội nghị thượng đỉnh. Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đã được chỉ đạo đóng băng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới để tránh gây căng thẳng với Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang thúc đẩy việc nới lỏng kiểm soát đối với chip bộ nhớ băng thông cao, một thành phần quan trọng trong sản xuất các loại chip AI tiên tiến.