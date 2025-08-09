Trung Quốc ra mắt 'thiên đường robot'

Được chính phủ hậu thuẫn, trung tâm robot tại Bắc Kinh trưng bày các sản phẩm đến từ hơn 40 thương hiệu trong nước như Unitree và UBTech.

Robot hình người là điểm nhấn của Hội nghị Robot Thế giới 2025. Ảnh: XinhuaNews.

Tại Hội nghị Robot Thế giới (WRC) 2025 diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, một cửa hàng đặc biệt được khai trương, được mệnh danh là trung tâm dịch vụ robot hình người toàn diện đầu tiên trên thế giới.

Trung tâm có tên Robot Mall tọa lạc tại khu công nghệ cao E-Town của Bắc Kinh, hoạt động theo mô hình 4S trong ngành ôtô, tích hợp 4 chức năng chính: bán hàng, dịch vụ, phụ tùng và khảo sát. Nơi đây trưng bày hơn 50 sản phẩm từ hơn 40 thương hiệu, bao gồm các công ty nổi tiếng của Trung Quốc như Unitree Robotics và UBTech Robotics.

Theo báo cáo của Morgan Stanley hồi tháng 6, thị trường robot Trung Quốc dự kiến tăng trưởng ấn tượng với tốc độ 23% mỗi năm, đạt 108 tỷ USD vào năm 2028, tăng mạnh so với 47 tỷ USD trong năm 2024. Sự tăng trưởng này củng cố vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong ngành công nghiệp robot.

Trung Quốc đang dần khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành công nghiệp robot. Ảnh: XinhuaNews.

Robot Mall mang đến trải nghiệm thực tế cho người tiêu dùng thông qua các màn trình diễn trực tiếp của nhiều loại robot khác nhau, phục vụ cho các lĩnh vực công nghiệp, y tế và nhiều ngành khác. Khách tham quan có thể chứng kiến những chú robot chơi bóng đá hoặc biểu diễn múa lân.

Với sự thúc đẩy từ các sáng kiến của chính phủ và những tiến bộ vượt bậc của trí tuệ nhân tạo (AI), ngành công nghiệp robot hình người đang chuyển mình mạnh mẽ từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển sang sản xuất hàng loạt.

Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường TrendForce vào tháng 4, hai nhà sản xuất Unitree và AgiBot, đều đã khởi động kế hoạch sản xuất hàng loạt vào năm 2024, mỗi công ty dự kiến sản xuất hơn 1.000 đơn vị trong năm nay.

Robot pha chế phục vụ quầy nước tại Hội nghị. Ảnh: ShutterStock.

Trong bối cảnh robot hình người đang tiến gần hơn đến giai đoạn thương mại hóa, các nhà sản xuất đang tích cực huy động vốn. Unitree, có trụ sở tại Hàng Châu, dự kiến nộp đơn xin niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 12 năm nay.

Thông tin này được tiết lộ qua các tài liệu trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) mà công ty đã nộp cho cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc vào tháng trước. Cùng xu hướng này, một công ty robot thông minh khác là Galaxea AI đã thành công huy động hơn 100 triệu USD tiền vốn vào tháng 7.

Hội nghị WRC, kéo dài đến ngày 12/8, quy tụ hơn 1.500 sản phẩm từ hơn 200 công ty robot hàng đầu thế giới. Sự kiện lần này chứng kiến số lượng các nhà sản xuất robot hình người tham gia cao kỷ lục. Hơn 400 chuyên gia trong ngành dự kiến tham dự, trong đó có nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành nổi tiếng của Unitree, ông Wang Xingxing, người sẽ phát biểu tại một diễn đàn phát triển ngành vào 9/8.