Dấu hỏi lớn sau lời đe dọa của ông Trump

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế 100% với chất bán dẫn nhập vào Mỹ đặt ra nhiều câu hỏi, liên quan đến chính sách và các đối tượng miễn trừ cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Donald Trump vừa công bố kế hoạch áp thuế 100% với chất bán dẫn nhập vào Mỹ. Dù không đưa thêm thông tin cụ thể, ông nhấn mạnh các công ty đang (hoặc có kế hoạch) xây nhà máy sản xuất chip tại Mỹ sẽ không phải chịu thuế.

Hiện tại, 3 nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới gồm TSMC, Samsung và SK Hynix đều đầu tư đáng kể vào hoạt động tại Mỹ. Dù vậy, tuyên bố của ông Trump vẫn đặt ra nhiều câu hỏi.

Theo New York Times, bán dẫn là mục tiêu phức tạp của thuế quan, liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu và chuyên biệt. Nhiều chip được sản xuất tại các khu vực như Đài Loan và Hàn Quốc, sau đó chuyển đến quốc gia khác như Malaysia để thử nghiệm và xử lý.

Tiếp theo, chip được tích hợp vào sản phẩm iêu dùng như iPhone, xe điện, thiết bị nhà thông minh... trước khi bán đến tay người dùng toàn thế giới. Hầu hết chip được đưa đến Mỹ khi đã nằm trong thiết bị điện tử hoặc linh kiện.

“Chưa có điều khoản chi tiết được công bố. Phạm vi và cơ chế áp thuế đến nay chưa rõ ràng”, Joanne Chiao, nhà phân tích tại công ty nghiên cứu thị trường TrendForce, cho biết.

Jimmy Goodrich, cố vấn cấp cao về phân tích công nghệ tại tập đoàn RAND, cho biết Mỹ nhập khẩu khoảng 13% lượng chip trên toàn thế giới trong năm 2024, chủ yếu để thúc đẩy ngành công nghiệp AI và xe điện.

Trả lời phỏng vấn New York Times, 6 nhà phân tích chuỗi cung ứng vẫn chưa chắc liệu chính quyền sẽ soạn thảo và thực thi chính sách như thế nào.

Các công ty cho rằng thuế quan có thể đặt ra dựa trên việc các doanh nghiệp sản xuất thiết bị hoàn chỉnh, chẳng hạn như Apple iPhone hay máy chủ AI của Nvidia, có đặt nhà máy tại Mỹ hay không.

Một hướng đi khác có thể là kiểm tra các thành phần của thiết bị để xác định liệu nhà sản xuất chip như TSMC, Samsung... có sản xuất bất cứ thành phần tại Mỹ hay không.

Mô phỏng cơ sở sản xuất của TSMC tại Arizona (Mỹ). Ảnh: New York Times.

William Li, nhà phân tích về bán dẫn tại công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, cho biết quy trình đánh giá từng thành phần có thể gặp nhiều khó khăn hơn.

Một câu hỏi khác đến từ tuyên bố của ông Trump liên quan đến loại hình đầu tư phù hợp để các công ty được miễn thuế. Ví dụ năm 2024, công ty SK Hynix của Hàn Quốc cam kết xây nhà máy tại Indiana để đóng gói chip từ các thành phần nhập từ quốc gia khác.

Năm nay, Bộ Thương mại Mỹ đã khởi động điều tra về khả năng nhập khẩu chip đe dọa an ninh quốc gia. Chính quyền ông Trump dự kiến công bố kết quả trong tháng 8.

Hiện chưa rõ quyết định trên tác động ra sao đến tuyên bố áp thuế của ông Trump, hoặc các quan chức Mỹ sẽ áp thuế chất bán dẫn như thế nào.

Ngày 7/8, các quan chức Hàn Quốc cho biết Samsung và SK Hynix dự kiến được miễn thuế. Trong khi đó, đại diện từ Đài Loan cho biết sẽ tìm kiếm giải pháp phù hợp dựa trên kết quả điều tra của Bộ Thương mại Mỹ.

Tengku Zafrul Abdul Aziz, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, nhấn mạnh thuế quan áp lên chất bán dẫn sẽ ảnh hưởng đến các nước xuất khẩu bán dẫn lớn.