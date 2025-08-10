Apple và Samsung thay đổi cuộc chơi

Samsung Electronics thành công trở lại chuỗi cung ứng của Apple lần đầu tiên sau một thập kỷ bằng việc giành lấy hợp đồng cung cấp cảm biến hình ảnh cho iPhone.

Lần đầu tiên sau khoảng một thập kỷ, Samsung Electronics sẽ là đối tác cung cấp chip bán dẫn tiên tiến thế hệ tiếp theo cho Apple.

Cụ thể, theo BusinessKorea, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã giành được hợp đồng cung cấp cảm biến hình ảnh cho iPhone, vốn trước đây do Sony độc quyền cung cấp.

Với việc giành được đơn đặt hàng từ Apple, một trong những khách hàng lớn nhất trong ngành công nghiệp đúc chip, Samsung Electronics đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi toàn diện.

Thay đổi cuộc chơi

Ngày 6/8, Apple đã công bố các kế hoạch đầu tư tại Mỹ, bao gồm cả sự hợp tác mới với Samsung Electronics.

“Chúng tôi đang làm việc với Samsung để phát triển công nghệ sản xuất chip mới sáng tạo, được sử dụng lần đầu tiên trên toàn cầu, tại nhà máy bán dẫn của Samsung ở Austin”, nhà sản xuất iPhone tuyên bố.

Mặc dù Apple không tiết lộ chi tiết phát triển cụ thể, BusinessKorea khẳng định sản phẩm phía Samsung Electronics sẽ sản xuất là một cảm biến hình ảnh cho iPhone. Chip thế hệ tiếp theo của Samsung dự kiến sẽ được tích hợp vào iPhone 18, có thể được phát hành sớm nhất vào năm 2026.

Điều này đánh dấu sự trở lại của Samsung Electronics vào chuỗi cung ứng của Apple sau một thập kỷ, kể từ sau khi cung cấp bộ xử lý ứng dụng A9 cho iPhone vào năm 2015.

Camera trên iPhone 18 sẽ dùng công nghệ mới, sản xuất tại nhà máy Samsung tại Mỹ. Ảnh: Apple Insider.

Đây cũng không phải phần cứng duy nhất trong mối quan hệ giữa hai gã khổng lồ này. Samsung Electronics cũng đang hợp tác với Apple để nâng cao công nghệ xếp chồng trực tiếp các tấm wafer thành 3 lớp, với mục đích phát triển chip thế hệ tiếp theo.

Công nghệ này giúp giảm kích thước pixel của cảm biến hình ảnh và giảm thiểu hiện tượng nhiễu. Ngoài ra, công nghệ sản xuất chip mới được Apple đề cập cũng liên quan đến công nghệ tiên tiến này.

Trước đó, cảm biến hình ảnh iPhone do Sony đảm nhận độc quyền. Tuy nhiên, với việc Samsung Electronics xâm nhập vào chuỗi cung ứng cảm biến hình ảnh của Apple thông qua công nghệ tiên tiến, có những nhận định cho rằng nhiều khả năng có thêm các hợp đồng cung cấp trong tương lai là rất cao.

Đối với Apple, vốn đang chịu áp lực tăng thị phần sản xuất và chuỗi cung ứng tại Mỹ, nhà máy của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc tại Austin, với công nghệ tiên tiến và dây chuyền sản xuất, là một lựa chọn hấp dẫn.

Bên cạnh đó, hợp đồng giữa Samsung Electronics và Apple sẽ làm lung lay sự thống trị của Sony. Ông lớn công nghệ Nhật đang giữ 45% thị phần cảm biến hình ảnh toàn cầu, phần lớn dựa vào khách hàng lớn là Apple.

Trong khi đó, thị phần của Samsung Electronics chỉ là 19%. Tuy nhiên, với sự hợp tác mới cùng Apple, Samsung đã đặt nền móng để tăng đáng kể thị phần của mình thông qua các đơn đặt hàng bổ sung.

Từ Tesla đến Apple

Bộ phận kinh doanh đúc chip của Samsung, vốn đã phải chịu thâm hụt lớn do thiếu khách hàng lớn, giờ đây đã sẵn sàng để phát triển với bệ phóng từ những hợp đồng lớn.

Hồi tháng 7, Samsung Electronics cũng đã giành được hợp đồng từ Tesla để sản xuất chip tiến trình 2 nm trị giá khoảng 23.000 tỷ won trong 8 năm cho đến năm 2033, phá vỡ sự khan hiếm các đơn hàng từ Big Tech.

Theo tiết lộ, chip AI6 được Tesla ủy thác cho Samsung là con chip tiên tiến sẽ được gắn trên xe tự hành và robot thế hệ tiếp theo của Tesla. Trước đó, công ty của Elon Musk đã ủy thác sản xuất chip thế hệ trước cho TSMC.

“Nhà máy khổng lồ của Samsung tại Texas sẽ được dành riêng để sản xuất chip AI6 thế hệ tiếp theo của Tesla”, Elon Musk chia sẻ trong một bài viết trên mạng xã hội X.

Dù chưa rõ mốc thời gian cụ thể cho quá trình sản xuất chip AI6, Elon Musk từng cho biết chip AI5 thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt cuối năm 2026, gợi ý chip AI6 sẽ được sản xuất ngay sau đó.

Samsung đang sản xuất chip AI4 cho Tesla, phục vụ hệ thống trợ lái Full Self-Driving của hãng này, còn TSMC sẽ sản xuất chip AI5 tại Đài Loan (Trung Quốc), trước khi chuyển hoạt động sản xuất sang tiểu bang Arizona (Mỹ).

CEO Tesla Elon Musk tiết lộ hãng xe điện Mỹ đã ký một thỏa thuận cung cấp chip trị giá 16,5 tỷ USD với Samsung Electronics. Ảnh: Tesla.

Trong khi khách đặt hàng chip tiến trình 2 nm của Samsung chủ yếu là các công ty nhỏ, việc giành được các khách hàng thuộc nhóm Big Tech như Tesla và giờ là Apple đang tạo ra động lực.

Pak Yuak, một nhà phân tích tại Kiwoom Securities, cho biết thỏa thuận mới nhất sẽ giúp giảm bớt khoản thua lỗ tại mảng gia công chip của Samsung. Ông ước tính con số đã vượt quá 5.000 tỷ won ( 3,63 tỷ USD ) trong nửa đầu năm nay.

Mặc dù giành được đơn đặt hàng sản xuất chip thế hệ tiếp theo từ Tesla, Samsung vẫn phải đối mặt với thách thức lớn về năng suất. Các quy trình sản xuất tiên tiến của họ dường như có tỷ lệ thành phẩm thấp hơn so với TSMC.

Tuy nhiên, một yếu tố khiến Tesla lựa chọn Samsung lần này là vì họ cho phép đội ngũ Tesla can thiệp sâu vào quá trình sản xuất, điều hiếm khi xảy ra trong ngành bán dẫn.