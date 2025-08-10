TP.HCM cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp

Cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò lớn trong sự phát triển của thành phố trong 50 năm qua, và sẽ tiếp tục được tạo điều kiện phát triển trong thời đại mới.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện.

Trong bối cảnh đất nước đang vươn mình, TP.HCM sau sáp nhập đã trở thành trụ cột kinh tế ngày càng lớn của cả nước. Với trọng tâm là Nghị quyết 68 và vai trò tiên phong của thành phố, doanh nghiệp mọi quy mô đều có khả năng phát triển nếu biết nắm bắt cơ hội trong thời đại này.

Phiên hội thảo toàn thể “Đón Sóng – Vươn Mình” trong khuôn khổ sự kiện Made by Vietnam Day 2025 là nơi định hình tư duy chiến lược cho doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng đã có bài phát biểu định hướng, khẳng định quyết tâm đưa thương hiệu Việt trở thành trụ cột của phát triển kinh tế bền vững.

Vai trò dẫn dắt của thành phố

Trong giai đoạn này, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ các mục tiêu lớn, nổi trội nhất là làm sao cho thành phố trở thành một trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới. “Mục tiêu lớn nhất là phấn đấu cho tăng trưởng thành phố (GRDP) năm 2025 đạt 8.5%, và những năm tiếp theo đạt 2 con số”, Phó Chủ tịch cho biết.

Với chủ đề “Đón Sóng - Vươn Mình”, Việt Nam đã nhận được nhiều làn sóng đầu tư tích cực. Trong những tháng đầu năm 2025, TP.HCM đã thu hút dòng vốn nước ngoài (FDI) đạt gần 4,9 tỷ USD . Ngoài ra, Phó Chủ tịch cũng chia sẻ nhiều dự án lớn của thành phố đang được tập trung triển khai như khơi thông Quốc lộ 13 về Bình Dương cũ, tổ chức các tuyến đường lớn như Mỹ Phước - Tân Vạn…

Chính quyền thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc, để các dự án tiếp tục chuyển động. Theo Phó Chủ tịch, đã có tổng cộng 106 dự án được tháo gỡ, với tổng mức đầu tư trên 512 nghìn tỷ đồng , và 1276 ha diện tích được khơi thông.

Các diễn giả có mặt tại phiên thảo luận "Đón Sóng - Vươn Mình".

Ngoài ra, chuyển đổi số là một trong 7 chiến lược của Thủ tướng Chính phủ đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Trong đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW đã tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị, cũng như kết quả cụ thể trong xây dựng thể chế, hạ tầng số.

TP.HCM đã chọn 3 trụ cột trọng tâm để đột phá từ Nghị quyết 57, gồm chính sách, hạ tầng và nhân lực. Tại sự kiện, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KHCN TP.HCM, nhắc đến các chính sách của thành phố giúp doanh nghiệp phát triển nội lực nhờ khoa học, công nghệ, bao gồm hỗ trợ không gian thử nghiệm, R&D, miễn thuế, tư vấn cho doanh nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển tài sản trí tuệ,...

“Một năm thành phố hỗ trợ được 450 doanh nghiệp, đặt mục tiêu 2000 đến năm 2028 để các nhà sáng tạo khởi nghiệp thành công”, ông Thắng cho biết. Ngoài ra, TP.HCM cũng đề xuất trích ngân sách Nhà nước hỗ trợ nguồn nhân lực, thương mại hoá tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp.

Lãnh đạo ban, ngành tại TP.HCM rất quan tâm đến trục chính sách. Mục tiêu hướng đến hình thành các đề xuất nổi bật, đột phá tạo môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư, thanh niên, người khởi nghiệp trên địa bàn.

Doanh nghiệp cần “tự dấn thân”

Phiên tọa đàm cũng bàn luận về những định hướng, khẳng định doanh nghiệp không chỉ nên đợi sự hỗ trợ từ Nhà nước. Trong hành trình đạt đến mục tiêu, các doanh nghiệp cần chung tay cùng thực hiện định hướng lớn này với thành phố.

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nền tảng cơ bản nhất giúp doanh nghiệp dấn thân, vượt lên trên thử thách đến từ khát vọng vươn mình.

“Doanh nghiệp phải có niềm tin vào bản thân, vào chính phủ đang tìm mọi cách để hỗ trợ cho mình”, ông nói. Trong đó, bước đệm để đạt được sự tự tin nằm ở phương châm sáng tạo trong mọi hoàn cảnh, từ học tập, làm việc để tạo ra thay đổi, đột phá.

Doanh nghiệp Việt được tạo điều kiện phát triển.

Một trụ cột khác đến từ sự kết nối, giữa nội bộ, doanh nghiệp với nhau, khách hàng, Nhà nước nhằm xây dựng mối quan hệ cùng phát triển. Ông Thắng cho rằng, quan trọng nhất là sự chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội, nguồn lực giữa các bên, mới có thể hướng đến sự bền vững.

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC), đồng tình với quan điểm. ITPC là đơn vị đặt doanh nghiệp làm trung tâm, chuyên tổ chức hoạt động đối thoại giữa các bên, để cùng lắng nghe và giải quyết nhu cầu của doanh nghiệp. Ông Lữ cho rằng để xây dựng một cơ sở dữ liệu đầy đủ, hữu ích, cũng cần sự hợp tác để tháo gỡ các nút thắt giữa doanh nghiệp và Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, ngoài những đợt sóng tích cực, Việt Nam cũng đang đối mặt với nhiều thách thức, cụ thể là thuế đối ứng từ Mỹ. Để tạo điều kiện cho mọi doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung, Nhà nước đã ban hành “bộ tứ trụ cột”, đứng đầu là Nghị quyết 68.

Trong thời đại vươn mình, để đạt được mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch cam kết TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp thành phố. “Lực lượng doanh nghiệp trên địa bàn là những đối tác rất quan trọng, góp phần xây dựng, phát triển thành phố trong vòng 50 năm qua”, ông chia sẻ.