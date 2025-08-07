48 giờ cùng blockchain và AI tại Conviction 2025

Pháp lý cho tài sản số, chân dung người làm blockchain Việt Nam cùng sản phẩm công nghệ mới là những chủ đề nổi bật được bàn luận tại Conviction 2025.

Website chính thức của Conviction 2025.

Diễn ra vào 9-10/8 tại TP.HCM, Conviction 2025 là sự kiện chuyên đề mang tầm khu vực về công nghệ mới như blockchain, AI. Việt Nam là một trong những thị trường được đánh giá cao trên toàn cầu về nhận thức tiền số, sở hữu nhiều dự án nổi bật. Tuy nhiên, người dùng phổ thông vẫn chưa có cái nhìn toàn diện về giải pháp chuỗi khối.

Với 48 giờ sự kiện cùng lượng diễn giả chuyên môn cao, làm việc ở nhiều phân đoạn trong hệ sinh thái blockchain, người tham dự sẽ có nền tảng kiến thức để tiếp cận công nghệ mới. Đây cũng là cơ hội để mở rộng kết nối, tìm kiếm cơ hội gia nhập những start-up blockchain Việt Nam, phát triển sản phẩm ra toàn cầu.

Hai sân khấu

Diễn ra tại Thiskyhall, một trong những trung tâm sự kiện lớn nhất tại TP.HCM, ban tổ chức Conviction 2025 thiết kế hai sân khấu song song để người tham dự được lựa chọn các chủ đề muốn theo dõi. Vision Stage tập trung vào các vấn đề pháp lý, tầm nhìn vĩ mô cho ngành công nghệ Việt Nam và sản phẩm toàn cầu.

Trong khi đó, Innovation Stage là nơi chia sẻ sâu sắc về các giải pháp chuỗi khối, công nghệ lõi, đầu tư tiền mã hóa… Sân chơi này có tính chuyên môn cao hơn, dành cho người đã có hiểu biết về blockchain từ trước, muốn nắm bắt xu hướng thị trường. Đặc biệt, Innovation Stage trở nên bổ ích với nhân sự trong ngành, nhà phát triển đang làm sản phẩm.

Hai sân khấu của sự kiện. Ảnh: Conviction.

Tại hai ngày của sự kiện Conviction 2025, hơn 40 phần trình bày, tham luận sẽ diễn ra xuyên suốt, cung cấp cho khán giả cái nhìn tổng quan về ngành này tại Việt Nam và các nước lân cận.

Ngoài ra, loạt phẩm công nghệ mới sẽ được lần đầu giới thiệu tại sự kiện diễn ra tại TP.HCM. Theo tiết lộ của ông Phan Vũ Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông Điện tử Thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng truy xuất nguồn gốc sản phẩm và bảo vệ tài sản trí tuệ lần đầu ra mắt tại Conviction 2025.

Ngoài sự kiện chính còn có hàng loạt chương trình bên lề, được tổ chức bởi các dự án tham gia trưng bày. Người tham gia có thể tự do dự các hoạt động của IVY, Dagora, TCVN hay Eternals dẫn dắt.

Pháp lý cho tài sản số

Khi hành lang pháp lý cho ngành blockchain tại Việt Nam dần hoàn thiện, các sự kiện công nghệ quy mô lớn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kết nối giữa giới chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế. Các chia sẻ từ nhà lập pháp, chuyên gia nội địa và quốc tế về phương hướng quản lý cho tài sản số là chủ đề quan trọng nhất tại Conviction 2025.

Gần như toàn bộ sân khấu Vision Stage trong ngày 9/8 phục vụ cho câu chuyện này.

Thành viên ban tổ chức tại buổi khai mạc Conviction 2025.

Tọa đàm “Quy định Tài sản số và sự tham gia của các tổ chức Việt Nam” là một trong những tham luận đáng chú ý của ngày đầu sự kiện. Chương trình có sự tham gia của ông Will Ross, Giám đốc Tiếp thị & Phân phối, Dragon Capital; bà Vy Lê, Đồng sáng lập & Giám đốc Điều hành Quỹ, Do Ventures; và TS Phạm Huy, Giảng viên cao cấp ngành Tài chính & Phụ trách mảng FinTech - Crypto, Đại học RMIT Việt Nam.

Buổi chiều cùng ngày, chuyên gia quốc tế từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, quỹ đầu tư Galaxy Trading, dự án blockchain Hashkey và Lydian Labs có phần chia sẻ góc nhìn về hoạt động của các tổ chức tài chính và tài sản số tại Đông Nam Á.

Về góc độ sản phẩm, những nhà khởi nghiệp blockchain trong nước như Thanh Lê (Ninety Eight), Andy Hồ (Sky Mavis), Anik Đặng (ReneVerse), Mạnh Lê (Kyber Network) cũng có mặt về chủ đề đội ngũ Việt Nam tạo sản phẩm phục vụ toàn cầu. Các doanh nghiệp này có nhiều năm phát triển ứng dụng chuỗi khối, nền tảng được đánh giá cao và từng cán mốc tỷ USD vốn hóa.