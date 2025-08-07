Biểu tượng của máy Mac bị khai tử sau 25 năm

Apple chính thức thay thế biểu tượng ổ đĩa truyền thống bằng thiết kế mới mô phỏng ổ SSD trong bản beta mới nhất của macOS 26 Tahoe.

Biểu tượng ổ cứng mới trên máy Mac. Ảnh: Apple.

Apple vừa phát hành bản beta mới dành cho nhà phát triển của hệ điều hành macOS 26 Tahoe, đi kèm với một thay đổi mang tính biểu tượng. Trong đó, việc loại bỏ hoàn toàn biểu tượng ổ cứng Macintosh HD cũ, hình ảnh đã gắn liền với máy Mac suốt từ năm 2000 đến nay, khiến một số người dùng tiếc nuối.

Biểu tượng cũ mô phỏng ổ đĩa cứng quay cơ học được thay bằng biểu tượng mới mang phong cách của ổ SSD, phản ánh đúng thực tế phần cứng hiện tại trên các thiết bị Mac. Dù ổ SSD trong đời thực chỉ là các chip hàn trên bảng mạch, thiết kế mới vẫn giữ yếu tố nhận diện mang tính sáng tạo.

Từ nhiều năm nay, Apple đã ngừng hiển thị ổ đĩa bên trong trên màn hình nền và chuyển toàn bộ dòng Mac sang sử dụng SSD làm bộ nhớ khởi động chính. Tuy nhiên, đến nay biểu tượng ổ cứng cũ mới chính thức bị loại bỏ khỏi hệ thống. Táo khuyết không đưa ra lý do cụ thể cho quyết định này, nhưng động thái được đánh giá là phù hợp với xu hướng hiện đại hóa giao diện.

Biểu tượng Macintosh HD lần đầu xuất hiện trong bản beta thứ 3 của Mac OS X vào năm 2000. Nó gần như không thay đổi trong hơn một thập kỷ, biểu tượng chỉ được nâng cấp độ phân giải vào năm 2012 để phù hợp màn hình Retina và chỉnh sửa nhẹ vào năm 2014 khi Apple áp dụng ngôn ngữ thiết kế phẳng từ iOS 7 sang macOS Yosemite.

Ngay cả trong bản dựng đầu tiên của macOS 26 Tahoe phát hành tuần trước, biểu tượng cũ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, bản cập nhật mới đã thay đổi đồng loạt biểu tượng hệ thống gồm ổ đĩa ngoài, ổ chia sẻ mạng, hình ảnh đĩa di động và cả công cụ Disk Utility.

Apple bắt đầu cung cấp SSD từ năm 2008 trên MacBook Air đời đầu. Đến đầu những năm 2010, SSD trở thành tiêu chuẩn mặc định trên các mẫu Mac mới. Công ty chính thức ngừng bán ổ HDD khi dòng iMac Intel cuối cùng bị ngừng sản xuất.

Biểu tượng Macintosh HD cũ có thể không còn phù hợp với phần cứng hiện đại nhưng vẫn là một phần ký ức không thể thay thế với cộng đồng người dùng Mac lâu năm.