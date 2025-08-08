Chủ tịch HBA: 10 năm trước tôi không dám mơ đến ngày này

Là những người làm sản phẩm ở lĩnh vực mới, chưa được pháp luật công nhận vào thời điểm đó, các thành viên của Chi hội Blockchain TP.HCM vui mừng khi những điều mình làm có thể được đưa ra ánh sáng.

Người làm blockchain Việt vui mừng khi những điều họ làm được cộng đồng công nhận, có thể bước ra ánh sáng.





Việt Nam là quốc gia đang phát triển, có cơ cấu dân số trẻ và lượng người sử dụng Internet lớn. Các điều kiện này giúp nước ta trở thành điểm sáng trên bản đồ blockchain, tiền mã hóa thế giới. Qua từng giai đoạn lên xuống của Bitcoin, ra đời của những nền tảng mới, người Việt không còn đứng ngoài mua bán kiếm lời mà đã xông vào phát triển sản phẩm.

Giai đoạn 2015-2017 chứng kiến lứa start-up hoạt động ở lĩnh vực tiền mã hóa đầu tiên của Việt Nam. Tuy nhiên, giai đoạn này loại hình còn trong bóng tối, ở vùng xám pháp lý. Bên cạnh những người làm việc nghiêm túc, không ít tội phạm lợi dụng để lừa đảo.

Cũng chính những người vượt qua được thời kỳ này đã giúp ghi dấu Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Ninety Eight, Sky Mavis hay Kyber Network tạo được những thành quả đáng ghi nhận về ứng dụng và định giá.

Hiện tại, cơ quan chức năng có cái nhìn cởi mở hơn cho loại tài sản và công nghệ mới này. Blockchain có thể vượt qua vùng xám cùng ánh nhìn nghi ngại từ cộng đồng. Những sự kiện như Conviction 2025 đánh dấu thành công lớn cho những người làm việc nhiều năm ở mảng này.

"Cởi trói" cho blockchain

Tại buổi khai mạc Conviction 2025, ông Nguyễn Thế Vinh, người sáng lập Ninety Eight, Chủ tịch Chi hội Blockchain TP.HCM, cho biết ngành này có xu hướng phát triển ngược bởi các rào cản. Những ứng dụng công nghệ khác, tiếp cận khách hàng nội địa, đủ lớn mạnh sẽ đánh chiếm thị trường quốc tế. Tuy nhiên với sản phẩm của Ninety Eight, nó được tạo ra để hướng đến người dùng toàn cầu, hiện đã lớn mạnh.

“Nhờ có hành lang pháp lý, chúng tôi có thể mang sản phẩm về phục vụ người Việt”, ông Vinh nói.

Hiện tại, blockchain chính thức trở thành công nghệ chiến lược quốc gia theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành. Trong đó, công nghệ blockchain được tập trung phát triển trên 3 mảng chính gồm: Tài sản số, tiền số và tiền mã hóa, hạ tầng mạng blockchain và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đây là nền tảng công nghệ quan trọng, đảm bảo minh bạch, an toàn và tin cậy cho giao dịch số, cũng như quản lý chuỗi cung ứng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Nguyễn Thế Vinh (áo đen bìa phải) nhận quyết định thành lập Chi hội Blockchain TP.HCM.

Trước đó, ngày 22/10/2024, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1236/QĐ-TTg, đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia tiên phong trong khu vực về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng blockchain, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số sâu rộng trong các ngành kinh tế - xã hội.

Chiến lược nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý, đầu tư hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực nhân lực công nghệ cao và tăng cường hợp tác quốc tế, nhằm tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của blockchain. Không chỉ là định hướng, chiến lược thể hiện quyết tâm cụ thể hóa blockchain như công nghệ chiến lược, có thể tạo ra đột phá trong quản trị, sản xuất và dịch vụ.

Cùng với đó, Nghị định số 98/2024/NĐ-CP cũng được ban hành, quy định chi tiết việc triển khai dự án ứng dụng blockchain trong quản lý nhà nước và hoạt động doanh nghiệp. Nghị định đóng vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp tổ chức, doanh nghiệp yên tâm phát triển và áp dụng công nghệ trong môi trường pháp lý minh bạch, rõ ràng.

Theo Luật sư Phan Vũ Tuấn, Phó chủ tịch Hội Truyền thông Số TP.HCM, không cần so sánh mức độ cởi mở với các quốc gia khác, hành lang pháp lý đang có đã tốt hơn rất nhiều so với trước. Việt Nam cũng đã hành động sớm hơn so với số đông.

CEO Binance làm việc tại Việt Nam hồi giữa tháng 7.

Trong cuộc làm việc tại Việt Nam, ông Richard Teng, CEO Binance, cho rằng Chính phủ và những nhà làm luật đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tương lai phát triển của ngành. Vị này chỉ ra hai mấu chốt nên quan tâm là tạo ra khuôn khổ pháp lý với những quy định tối ưu và thúc đẩy đối thoại với các chủ thể trong ngành.

“Tôi nghĩ công nghệ, đặc biệt là blockchain, đang phát triển rất nhanh và mạnh mẽ. Nó giống như dòng nước, nếu ta cố gắng ngăn lại, nước vẫn sẽ tìm cách len lỏi để tiếp tục chảy. Việc siết chặt quá mức có thể khiến khó kiểm soát hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Một ‘khung pháp lý thông minh’ sẽ giúp cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và quản lý rủi ro một cách hợp lý. Khi làm được điều đó, ngành tài sản số ở Việt Nam sẽ có nền tảng vững chắc để phát triển lâu dài và vươn ra thế giới”, ông Richard Teng, CEO Binance chia sẻ.

Trước khi làm việc ở sàn tiền số lớn nhất thế giới, ông Teng có nhiều năm kinh nghiệm trong mảng hoạch định chính sách tài chính cho Singapore.

Tiềm năng của blockchain Việt

Theo số liệu từ Triple-A và Chainalysis, Việt Nam hiện đứng thứ 7 thế giới về tỷ lệ người dân sở hữu tiền mã hóa và trong top 5 thế giới về mức độ phổ cập về tiền mã hóa. Dữ liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Chainalysis cũng cho thấy số lượng người sở hữu tiền mã hóa ở Việt Nam tính đến 2024 đã lên đến 17 triệu người, gần gấp đôi so với 9 triệu tài khoản chứng khoán.

Mối quan tâm về tài sản số đầu năm 2025 trên Google Trends Việt Nam cũng cho thấy lượng tìm kiếm về tiền mã hóa đã vượt qua bất động sản lẫn chứng khoán.

Convitction 2025 là cơ hội để các công ty khởi nghiệp Việt Nam tiếp cận với chuyên gia, quỹ đầu tư quốc tế.

Sau những dự thảo về việc thử nghiệm tiền mã hóa, những ông lớn hàng đầu trong mảng giao dịch như Binance, Bybit tới Việt Nam để tìm cơ hội mở rộng thị trường. Nhiều năm qua, các tên tuổi lớn trong ngành như cựu người sáng lập Binance Changpeng Zhao, người sáng lập Ethereum Vitalik Buterin cũng chọn nước ta là điểm đến.

Do vậy, những sự kiện như Conviction 2025 là cơ hội để những công ty khởi nghiệp trong nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, nhận đầu tư. Ban tổ chức đã mời hơn 100 nhà khoa học, hàng trăm diễn giả là quản lý cấp cao của các dự án, quỹ đầu tư quốc tế đến giao lưu tại TP.HCM trong ngày 9-10/8.

“Với quy mô dự kiến thu hút 30.000 người tham gia, cùng hàng trăm tham luận khoa học từ chuyên gia trong và ngoài nước, Conviction 2025 hứa hẹn sẽ là một diễn đàn tri thức đỉnh cao, một cơ hội vàng để thúc đẩy kinh tế số, chuyển đổi số của TP.HCM, kêu gọi đầu tư quốc tế.”, ông Nguyễn Quý Hòa, Chủ tịch Hội Truyền thông - Điện tử TP. Hồ Chí Minh, phát biểu.

Trong thời kỳ mới, mảng công nghệ chuỗi khối đang đứng trước cơ hội chưa từng có. Khi thiếu vắng sự hỗ trợ, chấp nhận từ cộng đồng, những đội ngũ non trẻ vẫn tạo ra dự án tỷ USD. Với khung pháp lý vừa được áp dụng, các công ty nội địa được kỳ vọng sẽ phát triển hơn nữa.

“10 năm trước, tôi chưa dám mơ có ngày này”, ông Nguyễn Thế Vinh chia sẻ tại buổi khai mạc. Lãnh đạo Chi hội Blockchain TP.HCM vui mừng khi công việc mình làm được cộng đồng ghi nhận, có thể giới thiệu ngành công nghệ số Việt Nam với quốc tế qua sự kiện Conviction 2025.