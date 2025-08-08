Thêm xe tải chứa hàng của Apple bị cướp

Một chiếc xe tải chở 15 triệu USD hàng hoá của Apple và AMD đã bị đánh cắp tại Nevada, làm dấy lên lo ngại về an ninh trong vận chuyển hàng hóa.

Tổng giá trị hàng hoá của Apple và AMD bị đánh cắp lên tới 15 triệu USD. Ảnh: MarketWatch.

Một vụ trộm táo tợn đã xảy ra tại Nevada (Mỹ) khi một chiếc xe chứa hàng hóa trị giá lên tới 15 triệu USD , bao gồm sản phẩm của Apple và AMD, đã bị đánh cắp từ một bãi đậu xe.

Hôm 3/7, chiếc xe thuộc sở hữu của Ceva Logistics được chuyển từ Sacramento, California đến Sierra Airfreight Express ở Reno. Sau khi hoàn thành việc vận chuyển, chiếc xe moóc này được để tại một bãi đậu xe ngoài giờ làm việc. Bãi đậu xe này không có nhân viên trông giữ hay hàng rào. Một chiếc máy kéo bị nghi ngờ đã tiến vào bãi đậu xe, gắn vào xe moóc và lái đi.

Báo cáo từ các nguồn tin cho biết chiếc xe kéo chứa các sản phẩm của AMD, cùng với một số thiết bị của Apple. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các sản phẩm của Apple hiện vẫn chưa được công khai.

Đây không phải sự kiện đầu tiên liên quan đến Apple và tình trạng trộm cắp hàng hóa. Thông thường, những vụ mất mát này xảy ra tại các cửa hàng Apple Store hoặc trong quá trình giao hàng. Tuy nhiên, việc một chiếc xe tải chở hàng hóa bị đánh cắp ngay từ bãi đậu xe lại là một sự kiện chưa có tiền lệ.

Vụ việc này chắc chắn sẽ khiến Apple và AMD xem xét lại quy trình vận chuyển cũng như hợp tác với các đối tác logistics trong tương lai để đảm bảo an toàn cho hàng hóa của mình.