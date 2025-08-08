IPhone 17 Air chưa ra mắt đã bị hãng Trung Quốc 'học tập'

Dù iPhone 17 Air mới chỉ là bản dựng, nhưng thiết kế của mẫu smartphone này đã bị các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc "học hỏi".

Apple một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng của mình đối với ngành smartphone. Ảnh: MajinBuu.

Thiết kế của iPhone 17 Air đã gây chú ý với vẻ ngoài mỏng nhẹ ấn tượng, viền màn hình siêu mỏng và khung máy mới. Mặc dù mới chỉ là bản dựng (concept) và chưa chính thức trình làng, thiết kế của mẫu máy này đã được một số hãng điện thoại Trung Quốc "tham khảo".

Trường hợp đầu tiên là của Infinix Hot 60i. Mẫu điện thoại sắp ra mắt này bị cho là lấy cảm hứng từ các bản dựng của iPhone 17 Air. Chuyên gia rò rỉ Ben Geskin đã chỉ ra điều này trên mạng xã hội X, khi đăng tải hình ảnh chiếc điện thoại Infinix với thiết kế tương đồng đến ngạc nhiên.

Điều gây ra nhiều tranh cãi hơn là bình luận của chuyên gia công nghệ nổi tiếng Max Jambor. Ông nhận xét, dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng đã làm nổi bật tốc độ "học hỏi" của các công ty Trung Quốc, ngay cả khi thiết kế đó vẫn còn là tin đồn. “iPhone 17 Air còn chưa ra mắt, mà các hãng Trung Quốc đã sao chép nó rồi", Jambor viết.

Mẫu smartphone của Infinix với thiết kế tương đồng những hình ảnh rò rỉ của iPhone 17 Air. Ảnh: Stufflistings/X.

Không chỉ Infinix, nhiều báo cáo cho thấy Nubia cũng đang phát triển một mẫu điện thoại mỏng mang tên Nubia Air. Gần đây, chuyên gia tin tức Evan Blass đã lần đầu tiên chia sẻ một sơ đồ thiết kế của chiếc điện thoại này với thiết kế cũng khá tương đồng với iPhone 17 Air sắp ra mắt.

Mới đây, Blass tiếp tục tung ra một bản dựng chính thức và bảng thông số kỹ thuật, tiết lộ mọi thứ về Nubia Air trước ngày trình làng.

Tài liệu rò rỉ cho thấy Nubia Air sẽ trang bị màn hình OLED 6.78 inch, độ phân giải 1224 x 2720 pixel. Máy sẽ chạy hệ điều hành Android 15.0, dùng chip Unisoc T8300 tám nhân, đi kèm 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Viên pin của máy có dung lượng 5000mAh.

Sản phẩm mới nhất của Nubia cũng bị cộng đồng mạng gọi tên do "học tập" iPhone 17 Air. Ảnh: Evan Blass.

Mặc dù Apple vẫn chưa chính thức xác nhận bất cứ thông tin nào về iPhone 17 Air, các nhà sản xuất Trung Quốc vẫn sẵn sàng xây dựng sản phẩm dựa trên những tin đồn và ý tưởng. Điều này cho thấy ranh giới giữa "học hỏi" và "sao chép" đang ngày càng mờ nhạt.

Hành động của Infinix có thể bị chế giễu, song nếu nhìn nhận theo hướng kinh doanh, đây có thể là một chiến lược táo bạo. Với việc tạo ra một thiết kế "ăn khách" ngay từ khi còn là ý tưởng, Infinix có thể nắm bắt xu hướng và thu hút sự chú ý của người dùng.

Với mức giá "trên trời" của iPhone, việc tung ra một sản phẩm có vẻ ngoài tương tự nhưng giá rẻ hơn có thể là chiến lược hiệu quả. Điều này giúp các thương hiệu như Infinix khẳng định mình là một lựa chọn thay thế hấp dẫn.

Dù vậy, sao chép chỉ là giải pháp tạm thời. Để xây dựng một thương hiệu mạnh, các công ty cần tập trung vào sự sáng tạo và đổi mới. Tình huống này một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng lớn của Apple đối với ngành công nghiệp smartphone. Một tin đồn về thiết kế của "Táo khuyết" cũng đủ để các hãng khác phải chạy theo.