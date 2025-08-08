Họa sĩ thiết kế LoL thà bỏ nghề chứ không dùng AI

Ở vị trí Giám đốc nghệ thuật tại một trong những nhà phát triển game lớn nhất, Nguyễn Khánh Duy luôn trân trọng sáng tạo, và cho rằng AI sẽ làm ảnh hưởng tới những họa sĩ trẻ.

Nguyễn Khánh Duy được Apple vinh danh ở trang chủ App Store, nằm trong danh sách những nhà sáng tạo Đông Nam Á. Ảnh: Minh Khôi.

League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại) là tựa game hàng đầu thế giới của Riot Games, thu hút hàng triệu người chơi mỗi ngày và trở thành một trong những môn thể thao điện tử cuốn hút nhất.

Một trong những yếu tố giúp game thành công là các thiết kế - từ nhân vật, trang phục đến hiệu ứng - không chỉ tạo dấu ấn thị giác mà còn góp phần định hình trải nghiệm, cảm xúc và sự gắn kết lâu dài của cộng đồng với trò chơi.

Đứng sau nhiều thiết kế sáng tạo của League of Legends là Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc nghệ thuật (Art director) của Riot Games, hiện làm việc tại Singapore.

Thất bại đầu đời với “lựa chọn an toàn”

Nguyễn Khánh Duy cũng là một trong 5 gương mặt nhà sáng tạo ở Đông Nam Á được Apple vinh danh gần đây qua chiến dịch "Những người ôm giấc mơ". Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Duy cho rằng sau thất bại lớn ở tuổi 18, quyết định theo đuổi đam mê và Internet giúp anh tiếp cận được nhiều cơ hội mới.

Nguyễn Khánh Duy trượt đại học khi muốn lựa chọn một ngôi trường hợp với sở thích của mình. Cách đây hơn 15 năm, với năng khiếu và đam mê vẽ từ nhỏ, Duy chỉ có lựa chọn là Đại học Mỹ thuật hoặc Kiến trúc. Cuối cùng, anh chọn ngành kiến trúc theo tư vấn của người thân, vì cho rằng đây là một lựa chọn an toàn về nghề nghiệp.

Tuy nhiên, rào cản lớn lại là các môn như Toán và Vật lý, cuối cùng khiến Duy trượt đại học. Việc này khiến Duy phải cân nhắc con đường tiếp theo. Khi thấy rằng mình vẫn có thế mạnh ở khả năng sáng tạo, anh quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật và bắt đầu làm việc tại một công ty phát triển (outsource) game tại Việt Nam, nơi anh có cơ hội tiếp xúc với các dự án game đầu bảng (AAA) quốc tế. "Tôi bất ngờ là ở Việt Nam khi đó, mình được làm rất nhiều thứ hay ho cho game quốc tế," anh kể lại.

High-noon Senna, thiết kế tâm đắc nhất của Nguyễn Duy Khánh. Ảnh: Riot Games.

Sau một năm làm việc, Duy nhận ra mình muốn tìm hiểu sâu hơn về quy trình phát triển game, không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất. Khát khao này đã thôi thúc anh quyết định du học tại San Francisco. Tại đây, anh có cơ hội kết nối với đội ngũ League of Legends và bắt đầu làm thực tập sinh tại Riot Games, nhà phát triển tựa game đình đám.

Điều khiến Duy ấn tượng nhất khi làm việc tại Riot Games chính là văn hóa dân chủ, tôn trọng ý kiến mọi thành viên trong công ty.

"Ngay từ khi còn là thực tập sinh, khi đặt ra một vấn đề mình được mọi người rất tôn trọng. Ở Riot, nếu bạn có ý tưởng tốt, nó sẽ được lắng nghe", Duy chia sẻ.

Khác biệt lớn so với các công ty khác mà Duy từng làm việc là cách tiếp cận từ dưới lên thay vì từ trên xuống. Anh được khuyến khích đóng góp ý kiến và tham gia vào nhiều dự án khác nhau, dù chỉ ở vị trí thực tập sinh.Tất nhiên, công ty cũng đặt ra những yêu cầu cao, với mong muốn nhân viên thực sự quan tâm và đầu tư cho từng dự án.

Vẽ là niềm vui nên không thích AI

Đánh giá về hành trình của mình, Duy cho rằng công việc thiết kế nghệ thuật trong game giúp anh phát huy được đúng sở trường là khả năng sáng tạo, thay vì suy nghĩ logic. Ngoài ra, anh cũng thấy may mắn khi có những mối quan hệ và cơ hội đến vào đúng thời điểm.

Một trong những dự án mà Duy tâm đắc nhất khi làm việc tại Riot Games thực chất không phải đến từ thỏa mãn nghệ thuật, mà từ tinh thần hợp tác. Khi thiết kế skin High Noon Senna, ý tưởng biến súng thành ngựa trong game đã tạo ra cơ hội cho tất cả các bộ phận khác nhau như chuyển động, hiệu ứng, thậm chí cả nhóm làm câu chuyện trong game thể hiện khả năng của mình.

Thiết kế trong dự án cá nhân của Nguyễn Duy Khánh. Ảnh: LinkedIn/Duy Nguyen.

"Khi mình có một ý tưởng tốt thì cả nhóm họ sẽ cùng tập trung phát triển trên ý tưởng đó, và mình cảm thấy mỗi người đều bổ trợ nhau được", anh giải thích.

Hiện tại, với vai trò quản lý, công việc của Duy có rất nhiều phân liên quan đến điều phối, họp hành và phản hồi thiết kế của người khác thay vì vẽ trực tiếp. Để duy trì đam mê nghệ thuật, anh vẫn có những sáng tạo cá nhân, đôi khi là vẽ trên giấy, có khi là nặn tượng.

Chính vì vẽ là niềm vui, Duy không dùng tới AI. Nhà thiết kế cho rằng AI có thể giúp tạo ra hình ảnh nhanh hơn, nhưng mỗi công đoạn trong quy trình sáng tạo đều đáng trân trọng.

“Không có một công đoạn nào khiến tôi thấy chán. Tôi thích tất cả các công đoạn đó và không muốn ai lấy đi niềm vui của mình. Tôi chọn nghề này từ đầu là vì tôi muốn làm họa sĩ, và tôi thấy nó vui. Nếu để AI làm thay, nó sẽ lấy mất niềm vui của tôi”, nhà thiết kế của Riot Games thẳng thắn.

Anh cũng cho rằng khi làm nghệ thuật, con đường khó, không có sự hỗ trợ của AI, có thể giúp cho những bạn trẻ tiến bộ tốt hơn. Nếu ứng dụng AI quá nhiều, người mới làm có thể bỏ qua ý nghĩa của việc làm nghệ thuật như một hành trình, chỉ coi nó như kết quả.

“Có những đêm tôi vẽ xấu quá, cảm thấy quê, thế là tập mãi cho đến khi tiến bộ. Chính quá trình đó giúp tôi đi được 15 năm trong nghề. Nếu mọi thứ đến quá dễ, sẽ không còn gì để cố gắng nữa”, Nguyễn Khánh Duy cho biết.

Về tương lai, anh thừa nhận AI sẽ không biến mất. “AI sẽ luôn ở đó. Nếu một ngày tôi buộc phải dùng AI cho công việc vẽ của mình, tôi sẽ đổi nghề,” Duy nói dứt khoát.

Bạn trẻ muốn vào ngành game nên bắt đầu từ đâu?

Đối với những bạn trẻ muốn theo đuổi ngành game, Duy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định rõ mục tiêu, thế mạnh của bản thân. Ngành game rất rộng lớn và có nhiều công việc khác nhau, từ thiết kế, lập trình, quản lý, marketing. Dù chọn lĩnh vực nào, nếu muốn làm việc cho những công ty lớn, phát triển các tựa game AAA, yêu cầu trình độ luôn ở mức cao nhất.

Họa sĩ cho biết vẫn thích sáng tạo và vẽ tay, nếu sử dụng AI sẽ làm ảnh hưởng tới niềm vui nghệ thuật. Ảnh: Instagram.

"Dù chi tiết có nhỏ đến đâu, mình cũng phải thực hiện bằng tất cả sự trân trọng. Vì biết đâu một ngày nào đó, thành phẩm của mình lại được góp phần vào một công trình lớn lao”, câu chia sẻ của Nguyễn Khánh Duy được Apple trích dẫn trong bài viết về những nhà sáng tạo châu Á, đăng tải trên trang chủ App Store.

Một điều quan trọng khác mà Duy nhấn mạnh là người làm game nếu không đam mê thì cũng phải thực sự chơi game để hiểu những nhu cầu của người chơi. Khi mới vào Riot Games, Duy phải dành 3-4 tháng chơi League of Legends để hiểu đủ về game trước khi dám đóng góp ý kiến. Anh thường chơi 2-3 tiếng mỗi ngày cùng với sếp để nắm bắt gameplay và nhu cầu của người chơi.

Về tương lai, Duy ấp ủ ý tưởng làm game về văn hóa Việt Nam. Anh nhận định rằng các bạn trẻ Việt Nam rất giỏi và mong muốn có cơ hội hợp tác để tạo ra những sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc. "Mình nghĩ có rất nhiều thứ để khai thác trong thần thoại, cổ tích, văn hóa mà mình có thể làm rất hay."

Anh lấy ví dụ về Trung Quốc với game Black Myth: Wukong gần đây để chứng minh sức mạnh của việc kết hợp văn hóa dân tộc với game hiện đại.

Trong chiến dịch "Những người ôm giấc mơ" năm nay, Apple tôn vinh các nhà phát triển ứng dụng, nhạc sĩ, nghệ sĩ và các cá nhân dám mơ lớn, dám sáng tạo, truyền cảm hứng tới cộng đồng. Ngoài Nguyễn Khánh Duy, hãng cũng giới thiệu CEO nền tảng sản xuất âm nhạc BandLab Kuok Meng Ru, nhà soạn nhạc Malaysia Joy Ngiaw, rapper Thái Lan TangBadVoice và ca sĩ Indonesia Hindia.