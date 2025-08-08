Thành quả đầu tiên của nhà máy Samsung tại Mỹ

Trong tương lai, Apple sử dụng thêm cảm biến hình ảnh do Samsung sản xuất để trang bị cho iPhone.

Camera trên iPhone 18 sẽ dùng công nghệ mới, sản xuất tại Mỹ. Ảnh: Apple Insider.

Theo Financial Times, Apple sẽ hợp tác với Samsung để sản xuất chip cảm biến hình ảnh thế hệ mới cho iPhone tại một cơ sở ở bang Texas (Mỹ), xoá bỏ sự phụ thuộc hoàn toàn vào Sony.

"Apple cũng đang hợp tác với Samsung tại nhà máy ở Austin (Texas) để ra mắt một công nghệ sản xuất chip mới, chưa từng được sử dụng trước đây trên thế giới. Bằng cách đưa công nghệ này đến Mỹ trước tiên, cơ sở sẽ cung cấp chip tối ưu hóa sức mạnh và hiệu suất cho các sản phẩm Apple, bao gồm iPhone được phân phối trên toàn thế giới", công ty nêu trong thông báo liên quan đến khoản đầu tư 600 tỷ USD vào ngành sản xuất tại Mỹ.

Cũng theo Financial Times, chip được đề cập là cảm biến hình ảnh xếp chồng 3 lớp, cho mật độ điểm ảnh cao hơn, cải thiện hiệu suất ánh sáng yếu bằng cách xếp chồng nhiều lớp cảm biến theo chiều dọc. Kiến trúc này cũng mang lại tốc độ đọc nhanh hơn, giảm mức tiêu thụ điện năng và dải động cao hơn.

Đây là quy trình sản xuất chưa từng được triển khai ở quy mô thương mại. Các nguồn tin thân cận cho biết cảm biến sẽ được cung cấp bởi System LSI của Samsung và sản xuất hàng loạt bởi bộ phận đúc chip của tập đoàn Hàn Quốc này.

Cảm biến hình ảnh sản xuất tại Texas dự kiến xuất hiện trên dòng iPhone 18 vào năm sau. Apple thường bắt đầu quá trình xác nhận linh kiện và sản xuất hàng loạt trước ngày ra mắt khá lâu. Điều đó cho thấy cơ sở tại Austin đang tích cực chuẩn bị thử nghiệm sản xuất.

Cú bắt tay với Samsung cũng đánh dấu lần đầu tiên Apple sản xuất cảm biến hình ảnh cho iPhone và đặt nhà máy tại Mỹ. Hiện tại, Sony là nhà cung cấp cảm biến hình ảnh duy nhất cho iPhone, chúng được sản xuất tại Nhật Bản và phân phối thông qua TSMC.