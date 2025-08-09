Apple bị tố ăn cắp công nghệ

Apple đối mặt với vụ kiện từ Fintiv với cáo buộc đánh cắp công nghệ ví điện tử để phát triển Apple Pay, gây thiệt hại hàng tỷ USD.

Apple đang đối mặt với một vụ kiện lớn từ Fintiv, công ty có trụ sở tại Texas với cáo buộc nhà sản xuất iPhone đánh cắp công nghệ của mình để phát triển ví điện tử Apple Pay. Fintiv tuyên bố Táo khuyết đã sử dụng bí mật thương mại của công ty này để xây dựng và triển khai dịch vụ thanh toán di động Apple Pay, hiện được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị như iPhone, iPad, Apple Watch và MacBook.

Theo đơn kiện được công bố ngày 7/8 (theo giờ Mỹ), Fintiv cho biết các tính năng chính của Apple Pay dựa trên công nghệ do CorFire phát triển. Công ty đã mua lại CorFire vào năm 2014 và kể từ đó công nghệ này đã trở thành nền tảng quan trọng cho ví điện tử của Apple.

Fintiv cáo buộc thêm rằng Apple đã sử dụng công nghệ này mà không trả tiền bản quyền, vi phạm các thỏa thuận không tiết lộ thông tin mà công ty đã ký kết với CorFire trong các cuộc họp diễn ra vào năm 2011 và 2012.

Apple chưa đưa ra bình luận về vụ kiện này. Tuy nhiên, Fintiv khẳng định rằng thay vì trả tiền cho CorFire, Apple đã lợi dụng các nhân viên của CorFire để sao chép công nghệ và phát triển Apple Pay. Dịch vụ này được ra mắt vào năm 2014 đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thanh toán di động tại Mỹ và hàng chục quốc gia khác.

Fintiv cho rằng nhà sản xuất iPhone đã lừa dối và lợi dụng công nghệ của họ để tạo ra hàng tỷ USD doanh thu mà không phải trả cho Fintiv một xu nào.

Bên cạnh cáo buộc đánh cắp công nghệ, Fintiv còn cho rằng Táo khuyết đã sử dụng Apple Pay để tống tiền các tổ chức tài chính lớn, bao gồm Bank of America, Capital One, Citigroup, JPMorgan Chase và Wells Fargo. Fintiv gọi hành động này là một “doanh nghiệp tống tiền không chính thức” và yêu cầu tòa án can thiệp.

Luật sư Marc Kasowitz của Fintiv cho rằng hành vi của Apple là "một trong những ví dụ nghiêm trọng nhất về hành vi sai trái của công ty" mà ông từng chứng kiến trong suốt 45 năm hành nghề luật.

Đây không phải là lần đầu tiên Fintiv kiện Apple. Vào đầu tháng 8, tòa án liên bang tại Austin đã bác bỏ một vụ kiện vi phạm bằng sáng chế liên quan đến Apple mà Fintiv đệ trình. Tuy nhiên, công ty đã đồng ý với quyết định bác bỏ và cho biết sẽ kháng cáo.