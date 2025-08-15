iPhone sắp mượt hơn

Người dùng bản thử nghiệm iOS 26 cho biết các thao tác được thực hiện nhanh hơn, đơn giản vì một yếu tố thị giác nhỏ trong phần hiệu ứng.

Giao diện iOS 26 mới của Apple. Ảnh: Gsmarena.

Táo Khuyết đang trong giai đoạn thử nghiệm với iOS 26, được dự kiến sẽ ra mắt trong tháng sau cùng với các dòng iPhone 17. Bản OS mới này mang đến một trải nghiệm nhanh chóng hoàn toàn khác, do vài tinh chỉnh trong phần hiệu ứng, theo GSM Arena.

Theo đó, mỗi hiệu ứng (animation) sẽ được hoàn thành sớm hơn một chút, khoảng 150 mili giây. Việc giảm thời lượng này đi kèm với điều chỉnh nhịp độ (pacing) mượt mà và dồn dập hơn, khiến người dùng cảm nhận mọi thao tác sẽ được phản hồi nhanh.

Thực tế, đây là một dạng cải thiện trải nghiệm người dùng (UX) bằng yếu tố thị giác, không liên quan đến nâng cấp phần cứng như CPU, GPU. Dù thay đổi rất nhỏ về con số, tác động cảm nhận lại lớn vì đánh trúng tâm lý phản hồi tức thì của người dùng.

Animation là “khoảng chờ” thị giác giữa lúc ra lệnh và khi kết quả hiển thị. Rút ngắn animation đơn giản chỉ giảm thời gian chờ giả, giúp não bộ nhận tín hiệu rằng thao tác được phản hồi nhanh hơn. Trong khi đó, pacing hợp lý khiến mọi thứ trông liền mạch, giảm cảm giác bị đứng hình giữa các thao tác.

Android, đặc biệt với các hãng tùy biến giao diện như Samsung, Xiaomi, OnePlus, đã cho phép điều chỉnh tốc độ animation từ lâu. Thậm chí, người dùng có thể tắt hẳn, hoặc để thời gian hiệu ứng thấp mặc định qua tính năng Developer Options.

Trước đây, Apple thường khóa tùy chỉnh animation để đảm bảo trải nghiệm thống nhất, nên đây là thay đổi đáng chú ý với người dùng iOS. Nhiều bản Android mặc định animation cũng nhanh hơn iOS cũ, khiến người hâm mộ Android sẽ thấy mình đi trước Apple vài năm, theo Gsmarena.

Đây là một ý tưởng hay đến từ Apple, nhưng đã có trong các thiết bị khác từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, việc triển khai của hãng được đồng bộ hoá toàn hệ thống, đảm bảo tất cả hiệu ứng (mở, chuyển app, màn hình đôi,…) khớp nhau, kèm tinh chỉnh nhịp độ để giữ cảm giác mượt mà đặc trưng.

Ngày 14/8, Apple vừa phát hành bản thử nghiệm cộng đồng thứ 3 của iOS 26 cùng với iPadOS 26, tập trung vào tinh chỉnh UI, sửa lỗi và nâng cao hiệu suất. iOS 26 mang đến một giao diện hoàn toàn mới mang tên Liquid Glass, với sự trong suốt, sáng sủa, lấy cảm hứng từ visionOS, tạo chiều sâu cho các biểu tượng, menu và widget.

Các tính năng mới đi kèm bao gồm từ Apple Intelligence như Visual Intelligence cho ảnh chụp màn hình, theo dõi đơn hàng trong ứng dụng Wallet, dịch trực tiếp cho ứng dụng Messages, Phone và FaceTime. Thông tin rò rỉ cho thấy iOS 26 và iPhone 17 sẽ ra mắt vào mùa thu, theo quy luật định kỳ hàng năm của công ty.