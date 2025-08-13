MacBook giá rẻ sắp thành hiện thực

Phiên bản MacBook giá 600 USD dự kiến được Apple sản xuất hàng loạt vào cuối năm, hứa hẹn cạnh tranh nhiều thương hiệu trên thị trường.

MacBook Air M4. Ảnh: T3.

Theo nguồn tin từ DigiTimes, Apple có thể ra mắt MacBook phiên bản giá rẻ sớm nhất trong năm nay. Một số linh kiện dự kiến sản xuất hàng loạt từ cuối quý III trước khi vận hành toàn bộ dây chuyền lắp ráp vào cuối năm.

Đây không phải lần đầu xuất hiện tin đồn về MacBook giá rẻ. Hồi tháng 6, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết Apple đang phát triển mẫu laptop 13 inch “giá phải chăng hơn” để cạnh tranh Chromebook và thu hút thêm người dùng.

Thời điểm đó, Kuo không nói rõ giá bán sản phẩm. Dựa trên tin đồn mới nhất, giá khởi điểm của thiết bị vào khoảng 600- 700 USD , thấp hơn đáng kể so với MacBook Air M4 ( 1.000 USD ).

Nếu tin đồn chính xác, đây sẽ là lần đầu sau nhiều năm Apple ra mắt laptop rẻ hơn 1.000 USD . Theo DigiTimes, điều này có thể tạo sức ép lớn đến các thương hiệu đối thủ, đồng thời gây ra “sự hỗn loạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng”.

Dựa trên tin đồn, MacBook giá rẻ có thể trang bị chip xử lý A18 Pro, tương tự phiên bản dùng trên iPhone 16 Pro. Thiết bị dự kiến sở hữu màn hình 12,9 inch, nhỏ hơn một chút so với MacBook Air hiện nay (13,6 inch).

Về thiết kế, Kuo cho biết MacBook giá rẻ sở hữu ngoại hình mỏng nhẹ, nhiều tùy chọn màu sắc gồm bạc, xanh dương, hồng và vàng. Lưu ý rằng chip A18 Pro không hỗ trợ chuẩn Thunderbolt, do đó sản phẩm có thể trang bị cổng USB-C tiêu chuẩn.

“Apple được cho đang ưu tiên phát triển sản phẩm mới, dự kiến sản xuất hàng loạt một số linh kiện từ quý III.

Giai đoạn lắp ráp cuối cùng dự kiến diễn ra vào quý IV tại nhà máy của đối tác Quanta. Thiết bị có thể ra mắt rộng rãi vào cuối năm 2025 hoặc đầu 2026, mở ra danh mục giá rẻ mới cho dòng MacBook”, DigiTimes cho biết.

Động thái mới nhất diễn ra sau khi Apple công bố báo cáo tài chính quý III lạc quan. Doanh số máy Mac giai đoạn trên đạt kỷ lục 8 tỷ USD , tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng được đóng góp phần lớn bởi các thị trường mới nổi, kết hợp nhu cầu cao từ người dùng cũ lẫn mới. Trong đó, MacBook Air M4 đóng vai trò then chốt.

Quanta và Foxconn là những đối tác lắp ráp MacBook quan trọng. Trong tháng 6, Quanta xuất xưởng khoảng 5 triệu laptop, tăng 31% so với tháng 5, và 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù không tiết lộ tỷ lệ lắp ráp theo thương hiệu, MacBook được xem là thiết bị đóng góp tăng trưởng chính cho Quanta.

Ảnh dựng MacBook giá rẻ dựa trên tin đồn. Ảnh: 9to5Mac.

Theo đánh giá từ DigiTimes, chương trình “Back to School” dự kiến giúp doanh số MacBook Air tăng 2,2% so với quý II và 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này đi ngược dự báo giảm 3,2% với thị trường laptop nói chung, gồm các thương hiệu như Lenovo, HP và Dell.

Nếu lắp ráp MacBook giá rẻ vào quý IV như dự kiến, doanh số laptop năm nay của Quanta có thể tăng mạnh lên 5-7 triệu chiếc, nâng tổng doanh số dòng MacBook lên khoảng 30-40% so với hiện tại (17-18 triệu thiết bị).

“Với doanh số laptop toàn cầu giữ ổn định 170-180 triệu chiếc trong những năm gần đây, chiến lược đẩy mạnh phân khúc giá rẻ của Apple có thể đe dọa thị phần các thương hiệu cạnh tranh, đặc biệt với những công ty chuyên bán laptop giá rẻ.

Các nhà phân tích trong ngành cảnh báo động thái này có thể dẫn đến thay đổi đáng kể giữa các nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) với nhà cung cấp linh kiện”, DigiTimes cho biết.

Theo nhà phân tích Jim Hsiao từ DigiTimes, MacBook giá rẻ có thể không nhắm vào thị trường giáo dục do Chromebook thống trị. Ông cho rằng nhu cầu tại trường học còn thấp, chủ yếu xoay quanh iPad. Trong khi đó, MacBook giá rẻ có thể giúp Apple duy trì tùy chọn laptop giá rẻ, trong bối cảnh MacBook Air đối mặt nguy cơ tăng giá do lạm phát