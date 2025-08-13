iPhone 17 tăng giá

Với sắc lệnh thuế quan mới từ ông Trump, chuỗi cung ứng của Apple đang chịu áp lực lớn và người tiêu dùng có thể sẽ phải gánh chịu mức giá mới cho iPhone 17 series.

iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ tăng giá thêm USD tại Mỹ để đối phó thuế quan. Ảnh: MacRumors.

BGR dẫn nguồn tin từ các nhà phân tích dự đoán dòng iPhone 17, ra mắt vào năm 2025, sẽ có giá cao hơn so với iPhone 16 tại thị trường Mỹ. Mặc dù Apple đã tránh được mức thuế 100% với chất bán dẫn nhập vào Mỹ nhờ khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất, các sản phẩm của hãng vẫn phải chịu nhiều loại thuế quan khác.

Cụ thể, theo nhà phân tích Jeff Pu của GF Securities, các mẫu iPhone 17 sẽ đắt hơn ở Mỹ so với các phiên bản iPhone 16 tương ứng. Mặc dù Apple sẽ nhập khẩu phần lớn iPhone mới từ Ấn Độ, bất kỳ lô hàng nào từ Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế 20%.

Nhà phân tích Edison Lee của Jefferies cũng cho rằng giá iPhone 17 sẽ tăng, nhưng có thể không phải tất cả phiên bản đều bị ảnh hưởng. Theo đó, ông Lee cho rằng Apple có thể không tăng giá iPhone cơ bản này, giữ mức giá ở 799 USD .

iPhone 17 Air - phiên bản được cho là thay thế iPhone 16 Plus có thể sở hữu mức giá khởi điểm cao hơn 50 USD so với thế hệ trước. Mặc dù iPhone 17 Air không có phiên bản Plus tương đương, nhiều khả năng thiết bị sẽ kế thừa mức giá 899 USD của iPhone 16 Pro.

Với thân máy siêu mỏng, chỉ dày từ 5,5-6 mm, màn hình 120 Hz và chip A19 Pro, việc tăng giá 50 USD là điều không quá ngạc nhiên.

iPhone 17 Pro và Pro Max nhiều khả năng sẽ tăng giá 50 USD , đưa giá khởi điểm lên lần lượt 1.049 USD (iPhone 17 Pro) và 1.249 USD (iPhone 17 Pro Max).

Chuyên gia của Jefferies nhấn mạnh một khả năng khác là Táo khuyết có thể loại bỏ tùy chọn bộ nhớ 128 GB cho iPhone 17 Pro, tương tự đã làm với iPhone 15 Pro Max. Nếu theo kịch bản này, iPhone 17 Pro rẻ nhất sẽ có 256 GB bộ nhớ và có giá khởi điểm 1.099 USD .

Các chuyên gia tin rằng việc tăng giá một phần là để bù đắp chi phí thuế quan mà Apple vẫn phải gánh chịu. Dự kiến, nhà sản xuất iPhone sẽ phải trả 1,1 tỷ USD chi phí thuế quan chỉ trong quý IV/2025, sau khi ước tính thiệt hại 900 triệu USD trong quý III.