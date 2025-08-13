Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
iPhone 17 tăng giá

  • Thứ tư, 13/8/2025 16:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Với sắc lệnh thuế quan mới từ ông Trump, chuỗi cung ứng của Apple đang chịu áp lực lớn và người tiêu dùng có thể sẽ phải gánh chịu mức giá mới cho iPhone 17 series.

iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ tăng giá thêm USD tại Mỹ để đối phó thuế quan. Ảnh: MacRumors.

BGR dẫn nguồn tin từ các nhà phân tích dự đoán dòng iPhone 17, ra mắt vào năm 2025, sẽ có giá cao hơn so với iPhone 16 tại thị trường Mỹ. Mặc dù Apple đã tránh được mức thuế 100% với chất bán dẫn nhập vào Mỹ nhờ khoản đầu tư bổ sung 100 tỷ USD vào lĩnh vực sản xuất, các sản phẩm của hãng vẫn phải chịu nhiều loại thuế quan khác.

Cụ thể, theo nhà phân tích Jeff Pu của GF Securities, các mẫu iPhone 17 sẽ đắt hơn ở Mỹ so với các phiên bản iPhone 16 tương ứng. Mặc dù Apple sẽ nhập khẩu phần lớn iPhone mới từ Ấn Độ, bất kỳ lô hàng nào từ Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế 20%.

Nhà phân tích Edison Lee của Jefferies cũng cho rằng giá iPhone 17 sẽ tăng, nhưng có thể không phải tất cả phiên bản đều bị ảnh hưởng. Theo đó, ông Lee cho rằng Apple có thể không tăng giá iPhone cơ bản này, giữ mức giá ở 799 USD.

iPhone 17 Air - phiên bản được cho là thay thế iPhone 16 Plus có thể sở hữu mức giá khởi điểm cao hơn 50 USD so với thế hệ trước. Mặc dù iPhone 17 Air không có phiên bản Plus tương đương, nhiều khả năng thiết bị sẽ kế thừa mức giá 899 USD của iPhone 16 Pro.

Với thân máy siêu mỏng, chỉ dày từ 5,5-6 mm, màn hình 120 Hz và chip A19 Pro, việc tăng giá 50 USD là điều không quá ngạc nhiên.

iPhone 17 Pro và Pro Max nhiều khả năng sẽ tăng giá 50 USD, đưa giá khởi điểm lên lần lượt 1.049 USD (iPhone 17 Pro) và 1.249 USD (iPhone 17 Pro Max).

Chuyên gia của Jefferies nhấn mạnh một khả năng khác là Táo khuyết có thể loại bỏ tùy chọn bộ nhớ 128 GB cho iPhone 17 Pro, tương tự đã làm với iPhone 15 Pro Max. Nếu theo kịch bản này, iPhone 17 Pro rẻ nhất sẽ có 256 GB bộ nhớ và có giá khởi điểm 1.099 USD.

Các chuyên gia tin rằng việc tăng giá một phần là để bù đắp chi phí thuế quan mà Apple vẫn phải gánh chịu. Dự kiến, nhà sản xuất iPhone sẽ phải trả 1,1 tỷ USD chi phí thuế quan chỉ trong quý IV/2025, sau khi ước tính thiệt hại 900 triệu USD trong quý III.

iPhone 17 Apple Donald Trump iPhone iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

