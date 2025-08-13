Ethereum sẽ vượt Bitcoin trong một năm tới?

Đồng sáng lập Ethereum tin Ethereum có thể vượt vốn hoá của Bitcoin trong 12 tháng tới, do các quỹ dự trữ của doanh nghiệp tăng mua và hệ sinh thái tiền số ngày càng trưởng thành.

Đồng sáng lập ETH đưa ra dự báo lạc quan, cho rằng có thể vượt BTC trong một năm. Ảnh: Binance.

Trao đổi với CNBC, đồng sáng lập Ethereum, ông Joseph Lubin mô tả giai đoạn hiện tại là thuận lợi cho Ethereum. Tome Lee, đồng sáng lập Fundstrat, cũng có quan điểm lạc quan tương tự, cho rằng có những yếu tố đủ mạnh để đẩy giá ETH từ mức hiện tại lên 30.000 USD hoặc cao hơn trong 12 tháng tới.

Lubin, hiện là chủ tịch Sharplink Gaming, cho biết ngày càng nhiều công ty đang xây dựng quỹ dự trữ bằng ETH, tương tự cách MicroStrategy chuyển toàn bộ dự trữ tiền mặt sang Bitcoin vào năm 2020. Từ đó đến nay, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng hơn 3.000%.

Lubin cho rằng việc nhiều doanh nghiệp đang có xu hướng dự trữ tiền mã hoá có thể thúc đẩy Ethereum trở thành tài sản dự trữ cốt lõi của cả doanh nghiệp lẫn tổ chức công.

Tom Lee so sánh quỹ đạo của Ethereum hiện nay với đợt bứt phá của Bitcoin năm 2017, khi BTC tăng mạnh nhờ câu chuyện “vàng kỹ thuật số”. Ông nêu ra các yếu tố có thể đưa ETH lên 30.000 USD hoặc hơn, bao gồm sự chấp thuận về pháp lý cho stablecoin, các sáng kiến của Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) nhằm đưa tài chính lên blockchain và những tổ chức lớn như JPMorgan và Robinhood trực tiếp xây dựng trên Ethereum.

Đợt tăng giá gần đây của Ethereum đã đưa đồng sáng lập Vitalik Buterin trở lại nhóm tỷ phú tiền mã hoá. Theo Arkham Intelligence, Buterin hiện nắm giữ 240.042 ETH, trị giá hơn 1 tỷ USD . ETH đang có giá hơn 4.600 USD , lần đầu vượt 4.000 USD kể từ tháng 12 năm ngoái.

Lubin cũng đề cập đến tác động của Đạo luật Genius được thông qua vào tháng 7, tạo khung pháp lý cho các loại tiền điện tử neo theo đồng USD ở Mỹ.

Với vốn hoá hiện tại của Bitcoin, Ethereum sẽ cần giao dịch gần 20.000 USD để vượt BTC về tổng giá trị. Một số nhà phân tích, như Sean Ferrell của Fundstrat, dự đoán tỷ lệ ETH/BTC có thể quay lại mức đỉnh 0,14 của năm 2021, tương ứng giá ETH khoảng 16.000 USD nếu giá BTC giữ nguyên.

“Chưa từng có hệ sinh thái nào lớn và trưởng thành như Ethereum. Bitcoin là một trường hợp đặc biệt khác, nhưng Ethereum là xương sống chức năng của Web3", Lubin khẳng định.