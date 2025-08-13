Đề nghị gây sốc với Google

Perplexity đã đề nghị mức giá 34,5 tỷ USD để đón đầu việc mua lại trình duyệt Chrome, trong trường hợp Google bị bắt buộc bán công cụ tìm kiếm này.

Giao diện ứng dụng Perplexity trên điện thoại. Ảnh: Bloomberg.

Startup AI Perplexity cho biết họ đã đưa ra đề nghị chính thức mua lại trình duyệt Chrome của Google với giá 34,5 tỷ USD . Động thái này diễn ra trong bối cảnh nền tảng tìm kiếm lớn nhất thế giới có thể bị yêu cầu bán lại trong các vụ kiện chống độc quyền.

Người phát ngôn của Perplexity cho biết, đề nghị chào mua không theo yêu cầu này đã được gửi tới Google vào sáng 12/8. Không lâu trước đó, một đối thủ khác là OpenAI cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc mua lại Chrome, cùng với phần mềm mã nguồn mở Chromium cho biết dữ liệu phổ biến về người dùng truy cập internet trên máy tính.

Năm ngoái, Google bị kết luận đang nắm giữ độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến, yêu cầu bán trình duyệt Chrome, cấp phép dữ liệu tìm kiếm cho các đối thủ, cũng như thay đổi theo các đề xuất khác. Trong những ngày tới, thẩm phán Amit Mehta của Tòa án Quận, người đã xét xử vụ việc, sẽ đưa ra phán quyết về các biện pháp ngăn công ty độc quyền thị trường tìm kiếm trực tuyến.

Perplexity có trụ sở tại San Francisco. Tháng 7, công ty này ra mắt trình duyệt AI riêng Comet, dựa trên nền Chromium, tích hợp trực tiếp các tính năng của chatbot như tóm tắt bài viết, mô tả hình ảnh, viết email, nhằm tìm cách thu hút người dùng từ Google sang.

Perplexity huy động được 100 triệu USD hồi đầu năm nay trong một vòng gọi vốn, với định giá công ty ở mức 18 tỷ USD , theo Bloomberg News. Do đó, nhiều người đã đặt ra câu hỏi Perplexity sẽ lấy nguồn tài chính ở đâu để thực hiện mua lại Chrome.

Ông Dmitry Shevelenko, Giám đốc Kinh doanh của Perplexity, cho biết nhiều quỹ đầu tư lớn đã đồng ý tài trợ toàn bộ giao dịch. Trước đây, công ty này cũng đã đề nghị mua lại một tài sản từ Internet có giá trị lớn khi xảy ra sự chuyển giao bắt buộc.

Đầu năm nay, công ty cũng đã gửi đề xuất tới ByteDance, nhằm sáp nhập với hoạt động tại Mỹ của TikTok để tạo ra một pháp nhân mới. TikTok đang đối mặt với lệnh cấm có thời hạn đến tháng 9 tại nước này nếu không đạt được một thỏa thuận.

Lĩnh vực trình duyệt web đang thu hút sự quan tâm trở lại khi các công ty AI tìm cách xây dựng các tác nhân (agent) có khả năng thực hiện các tác vụ như mua sắm trực tuyến và nhiều hoạt động khác cho người dùng. OpenAI cũng cho biết đang chuẩn bị ra mắt trình duyệt web bằng AI, sử dụng mã nguồn mở Chromium làm nền tảng.

Về phía Perplexity, công ty cũng khẳng định sẽ không thực hiện bất kỳ “thay đổi ẩn” nào đối với Chrome. “Điều này là một phần trong cam kết của chúng tôi về trải nghiệm liên tục và quyền lựa chọn cho người dùng, và có khả năng sẽ được nhìn nhận như một yếu tố mang lại sự ổn định cho Google cũng như nhiều nhà quảng cáo của họ”, người phát ngôn viết.

Nếu đề nghị được chấp nhận và thương vụ được phê duyệt, Perplexity cho biết họ sẽ đầu tư 3 tỷ USD trong vòng 2 năm tới vào Chrome và Chromium, đồng thời gửi lời mời làm việc đến một bộ phận nhân sự lớn của Chrome. Công ty cũng nhấn mạnh đề nghị gửi tới Google không bao gồm bất kỳ cổ phần nào, nhằm tránh các lo ngại liên quan đến chống độc quyền.