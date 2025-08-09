Google lên tiếng về AI Overview

Trong một bài blog, đại diện Google phủ nhận các nghiên cứu cho rằng tính năng AI Overview đã làm giảm lưu lượng đến các trang web.

Lượt người sử dụng AI Overview được công bố. Ảnh: Google.

Liz Reid, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc mảng Tìm kiếm của Google, vừa đăng một bài blog để phản hồi vấn đề về công cụ tìm kiếm bằng AI đang gây hại cho lưu lượng truy cập web. Theo Reid, lượng nhấp chuột không hề giảm, ngược lại AI càng thúc đẩy nhiều lượt tìm kiếm hơn, và mọi thứ trên Internet vẫn ổn.

Trước đó, nhiều nghiên cứu, bao gồm phân tích của Trung tâm nghiên cứu Pew, cho thấy các lượt tìm kiếm có phần AI Overviews (tổng quan do AI tạo ra) có tỷ lệ nhấp chuột thấp hơn. Một số trang tin online như The Atlantic, Washington Post cũng cho biết lượng truy cập web giảm, trong đó New York Times đã trích dẫn số liệu từ SimilarWeb để chứng minh.

“Dữ liệu này trái ngược với các báo cáo từ bên thứ ba, vốn không chính xác, khi cho rằng lưu lượng truy cập tổng thể đang sụt giảm nghiêm trọng”, Reid nói. Bà giải thích thêm rằng chúng thường dựa trên phương pháp nghiên cứu sai lệch, các ví dụ đơn lẻ, hoặc những thay đổi về lưu lượng xảy ra trước khi các tính năng AI được triển khai trong Tìm kiếm.

Tuy nhiên, dù mang giọng điệu lạc quan, bài viết lại không đưa ra bất kỳ dữ liệu cụ thể nào để chứng minh cho kết luận. Ngay cả khi giả định các tuyên bố của Google là đúng, điều đó cũng không đồng nghĩa AI không gây ra ảnh hưởng nào.

Google cũng buộc phải thừa nhận điều này. “Xu hướng người dùng đang dịch chuyển lưu lượng truy cập đến những trang khác nhau, dẫn đến việc một số trang giảm lưu lượng, trong khi một số trang khác lại tăng”, bà Reid nói. Từ “một số” cũng mang khá nhiều hàm ý, bởi nó không nêu cụ thể có bao nhiêu trang đang tăng hoặc giảm lưu lượng.

“Ngày càng nhiều người dùng tìm đến các trang như diễn đàn, video, podcast và bài đăng, nơi họ có thể lắng nghe những tiếng nói xác thực và góc nhìn từ trải nghiệm thực tế”, bà Reid giải thích. Câu nói này dường như ám chỉ đến thói quen truy cập những trang như TikTok, Reddit để tìm thông tin.

Google đã hợp tác với Reddit vào đầu năm 2024, qua đó tiếp cận được kho nội dung từ người thật của nền tảng này để huấn luyện AI. Thật khó để không nhận ra Google ngày càng ưu tiên hiển thị các liên kết từ Reddit trong kết quả tìm kiếm kể từ sau thỏa thuận đó, theo Ars Technica.

Lưu lượng truy cập của Reddit đã hơn gấp đôi kể từ năm 2021, và tốc độ tăng trưởng đã tăng mạnh trong 18 tháng kể từ khi hai công ty công bố hợp tác. Theo Reddit, số lượng người dùng hoạt động hàng ngày đã tăng tới 21% chỉ trong vòng một năm qua, với hơn 110 triệu người dùng mỗi ngày.

Từ lâu, Google đã lo lắng rằng người dùng với thường tìm đến Amazon để tham khảo mua sắm, hay TikTok, Reddit cho các xu hướng mới. Trang TechCrunch cho rằng luận điểm không phải AI làm giảm lượt nhấp là đúng, vì người dùng đã ít dùng công cụ này của Google hơn.

Tỷ lệ lượt nhấp giảm trong khi "không nhấp gì cả" vào các trang tin tức tăng. Ảnh: SimilarWeb.

Nhiều báo cáo cho rằng AI vẫn chưa đủ để bù đắp sự sụt giảm lượt nhấp thực tế, dù đang trở thành một nguồn dẫn lưu lượng lớn. Một nghiên cứu gần đây của Similarweb cho thấy, tỷ lệ tìm kiếm tin tức trên web không dẫn đến bất kỳ lượt nhấp nào vào các trang tin đã tăng từ 56% lên đến 69% vào tháng 5/2025.

Bài blog mới của Google cũng đang cố gắng chuyển mục tiêu đánh giá từ số lượt nhấp chuột (clicks), sang chất lượng của lượt nhấp. Google cho biết họ đang gửi đến các website “nhiều lượt nhấp chất lượng hơn một chút” so với một năm trước, nghĩa là người dùng không chỉ ấn vào mà còn ở lại đọc nội dung.

Tuy nhiên, Google không tiết lộ mức tăng cụ thể, chỉ nhấn mạnh rằng khi người dùng nhấp vào đường dẫn nguồn từ phần trả lời AI, họ có xu hướng tìm hiểu sâu hơn. Như vậy, các lượt nhấp này mang giá trị cao hơn.