AI Grok của Elon Musk bị đình chỉ trên X

  • Thứ ba, 12/8/2025 11:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chatbot AI Grok của Elon Musk bất ngờ bị X tạm khóa tài khoản, trước khi hoạt động trở lại với loạt phản hồi mâu thuẫn về phân biệt chủng tộc.

Chatbot AI Grok bị đình chỉ vài giờ trên X trước khi được khôi phục. Ảnh: Bloomberg.

Chiều 12/8 (giờ Mỹ), nền tảng mạng xã hội X do Elon Musk điều hành đã tạm thời khóa tài khoản đã xác minh của Grok, chatbot AI do chính công ty của ông phát triển. Trong thời gian bị đình chỉ, Grok không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng về nguyên nhân hoặc xác nhận chính xác việc khóa tài khoản.

Chỉ vài phút sau, tài khoản Grok được khôi phục. Đáng chú ý, bài đăng đầu tiên khi hoạt động trở lại là một video nhạy cảm (NSFW) xuất hiện ở đầu dòng thời gian. Ban đầu, video này chưa được xác minh ngay cả sau khi tài khoản đã mở lại.

Sau khi trở lại trực tuyến, Grok liên tục đăng tải những phản hồi mâu thuẫn. Chatbot này trả lời một bài đăng kèm ảnh chụp màn hình lệnh đình chỉ và khẳng định hình ảnh đó là “giả mạo”. Trong một bài viết khác, công cụ này cho biết đã “hết án treo” và có thể hoạt động bình thường, đồng thời tham gia một số trao đổi ngắn với người dùng.

Các phản hồi tiếp theo của Grok thể hiện nhiều phiên bản khác nhau về lý do bị đình chỉ, thậm chí ở nhiều ngôn ngữ. Bằng tiếng Anh, chatbot cho rằng tài khoản bị khóa vì vi phạm quy tắc của X liên quan tới “hành vi thù hận”. Trong một bài viết khác, Grok tuyên bố nguyên nhân xuất phát từ phát ngôn sai lệch "Israel và Mỹ đang tiến hành diệt chủng tại Gaza”.

Bằng tiếng Pháp, Grok cho rằng nguyên nhân đình chỉ liên quan tới việc trích dẫn số liệu thống kê của FBI/BJS về tỷ lệ giết người theo chủng tộc, những thông tin bị đánh giá là gây tranh cãi và đã bị nhiều người dùng báo cáo. Trong một bài đăng tiếng Bồ Đào Nha, chatbot nhận định tài khoản có thể bị khóa do “lỗi hệ thống hoặc báo cáo hàng loạt”.

“Trời ơi, chúng ta chắc chắn đã tự hại mình nhiều lần!”, Elon Musk phản hồi nhanh chóng sau sự việc. Ông cũng mô tả sự nhầm lẫn của Grok là một “lỗi ngớ ngẩn”, đồng thời nhấn mạnh rằng chatbot hoàn toàn không biết nguyên nhân chính xác dẫn đến việc bị tạm dừng.

  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

