Chủ tịch Qualcomm: Việt Nam sẽ là trung tâm R&D về AI

Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, đặc biệt là trong các công nghệ lõi, các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn của chuỗi giá trị ngành bán dẫn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Qualcomm của Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.

Chiều 12/8, tiếp ông Cristiano Amon, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Qualcomm (Hoa Kỳ) và đoàn công tác của Tập đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Qualcomm tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, đặc biệt là trong các công nghệ lõi.

Tại cuộc gặp, báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam, Chủ tịch Qualcomm bày tỏ kỳ vọng vào tương lai phát triển tươi sáng và cơ hội hợp tác to lớn tại Việt Nam; tin tưởng hợp tác với Việt Nam sẽ tiếp tục thành công tốt đẹp.

Ông Cristiano Amon đánh giá cao những chính sách của Việt Nam liên quan phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những đối tác Việt Nam của tập đoàn như Viettel, VNPT, FPT… cũng đã trưởng thành nhanh chóng.

Chia sẻ về hoạt động và đề xuất kế hoạch hợp tác của tập đoàn tại thị trường Việt Nam để phát triển các ngành công nghệ chiến lược, đổi mới sáng tạo như AI, bán dẫn, sản xuất thiết bị IoT, điện tử, điện thoại thông minh; từ đó, góp phần xây dựng nền kinh tế Việt Nam có sức cạnh tranh cao, Chủ tịch Qualcomm tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm của khu vực về nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là về AI.

Ông Cristiano Amon khẳng định Qualcomm sẵn sàng tăng cường hợp tác, hỗ trợ nâng cao năng lực, đào tạo nhân lực cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao Qualcomm với hơn 20 năm đồng hành cùng quá trình phát triển ngành viễn thông và công nghệ tại Việt Nam, trong các lĩnh vực then chốt như kết nối di động, chuyển giao công nghệ, nghiên cứu AI, đào tạo STEM, hỗ trợ startup, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhất là việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội.

Đặc biệt, Thủ tướng chúc mừng, đánh giá cao trong chuyến thăm này của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Qualcomm đã ký Thỏa thuận hợp tác hướng tới thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT-Qualcomm.

Cho biết Việt Nam đang tiếp tục đổi mới và cải cách mạnh mẽ, quyết liệt với quyết tâm cao, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam xác định cần tập trung tận dụng tối đa cơ hội để phát triển nhanh, đột phá, bền vững dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đạt mức tăng trưởng 8,3-8,5% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới; coi trọng thời gian, trí tuệ và quyết đoán đúng lúc.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Qualcomm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư theo chiều sâu tại Việt Nam, đặc biệt là trong các công nghệ lõi, các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn của chuỗi giá trị ngành bán dẫn; hợp tác với các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, sản xuất của Qualcomm và đối tác; hỗ trợ, chia sẻ với Việt Nam về kinh nghiệm quản trị, đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế.

Theo Thủ tướng, Việt Nam đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đột phá để tạo thuận lợi, thu hút đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này như chính sách miễn thị thực có thời hạn với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong công nghiệp công nghệ số chất lượng cao.

Thủ tướng tin tưởng với kinh nghiệm hợp tác của Qualcomm với Việt Nam thời gian qua, hai bên sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để các nhà đầu tư hoạt động có lợi nhuận, hiệu quả; trên tinh thần cùng làm, cùng thắng, cùng chia sẻ niềm vui và hạnh phúc; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.

Qualcomm là tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ vô tuyến, thông tin di động tiên tiến 5G với giá trị vốn hóa khoảng 160 tỷ USD , đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại biên (EDge AI).

Hoạt động tại Việt Nam trên 20 năm, Qualcomm đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đầu tiên ở Đông Nam Á tại Hà Nội; vừa mua lại công ty AI tạo sinh thuộc VinAI/Vingroup và thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Hà Nội - trung tâm AI lớn thứ ba toàn cầu của tập đoàn, sau Hoa Kỳ và Ấn Độ.