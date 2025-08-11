Khung pháp lý giúp doanh nghiệp blockchain dễ tuyển dụng nhân tài

Chuyên gia nhận định việc đưa tài sản số vào các quy định của pháp luật sẽ góp phần giúp doanh nghiệp tự tin đầu tư thời gian và vốn vào blockchain, từ đó tạo cơ hội việc làm cho nhân lực trong ngành.

Luật Công nghiệp công nghệ số, được thông qua vào tháng 6, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình xây dựng nền kinh tế số của Việt Nam. Nhờ quy định mới, lần đầu tiên Việt Nam hợp pháp hóa quyền sở hữu và sử dụng tài sản mã hóa.

Ngoài ảnh hưởng trực tiếp tới những đơn vị giao dịch, chuyên gia đánh giá việc có khung pháp lý cho tài sản số cũng sẽ giúp doanh nghiệp phát triển blockchain dễ tuyển dụng hơn, nhờ tạo dựng được niềm tin cho lĩnh vực này.

Cơ hội rộng mở cho nhân sự blockchain

Chia sẻ với Tri Thức – Znews, ông Gap Kim, Giám đốc marketing toàn cầu của Sui Foundation nhấn mạnh vai trò quan trọng của quy định rõ ràng trong việc thu hút doanh nghiệp tham gia thị trường blockchain. Khi pháp lý về tài sản số được minh bạch, các doanh nghiệp sẽ tự tin đầu tư thời gian, huy động vốn.

"Việc phát triển một ứng dụng rất tốn thời gian và tiền bạc. Nếu không có luật lệ rõ ràng về tài sản số và blockchain, doanh nghiệp sẽ ngại tham gia, vì họ không muốn xây dựng một thứ có thể bị cấm hoặc bị đóng cửa", ông Kim cho biết.

Ông Gap Kim, Giám đốc marketing toàn cầu của Sui Foundation bày tỏ sự tin tưởng vào chất lượng nhân sự blockchain tại Việt Nam. Ảnh: Minh Khôi.

Thị trường blockchain đang có nhu cầu lớn về nhân lực cả kỹ thuật và phi kỹ thuật. Ông Kim dẫn chứng nhiều tập đoàn lớn, vốn hoạt động trong lĩnh vực tài chính truyền thống đã bắt đầu tuyển dụng chuyên gia blockchain. Có thể kể đến Ngân hàng New York, một trong những ngân hàng lâu đời nhất ở Mỹ, hiện đang tuyển kỹ sư và chuyên viên kinh doanh trong lĩnh vực crypto.

PayPal, nền tảng thanh toán truyền thống, cũng đang tuyển lập trình viên blockchain. Robinhood, sàn giao dịch tài chính quen thuộc, cũng đang mở rộng đội ngũ crypto.

"Thậm chí những ông lớn như Google và Facebook cũng đang tích cực tuyển người cho các vai trò liên quan đến AI, crypto và blockchain", ông Kim cho biết.

Ông Gap Kim đánh giá cao nguồn nhân lực của Việt Nam một thời gian tìm hiểu, cũng như trực tiếp tham dự các sự kiện công nghệ như GM Vietnam.

Đại diện từ Sui Foundation nhận định ngành blockchain có nhiều cơ hội cho cả những nhân sự không chuyên về kỹ thuật. Ngoài phát triển sản phẩm, các công ty cũng cần những người sáng tạo nội dung, tiếp cận thị trường, tổ chức sự kiện và trở thành cầu nối cho người dùng.

"Kỹ năng quan trọng nhất họ cần là gì? Sự tò mò. Chỉ cần tò mò, sẵn sàng học hỏi và có thể truyền đạt lại những gì mình biết, như vậy là họ đã có được sức mạnh", ông Gap Kim chia sẻ về những yêu cầu đối với một nhân sự trong ngành blockchain.

Niềm tin vào chất lượng nhân sự blockchain ở Việt Nam

Sui đặt một trung tâm nghiên cứu tại TP.HCM, là một trong hai trụ sở Sui Hub ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ông Kim cho rằng điều này cho thấy công ty tin tưởng vào tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam, đặc biệt là trong về nhân sự blockchain. Sui Hub là dạng trung tâm giúp kết nối giữa người có ý tưởng và những người có khả năng, kinh nghiệm hoặc mạng lưới quan hệ để biến ý tưởng thành hiện thực.

“Khi còn làm ở những tập đoàn công nghệ trước, chúng tôi luôn nhận thấy rằng những người dùng đầu tiên, sớm tiếp cận công nghệ thường đến từ Việt Nam”, đại diện Sui Foundation giải thích về lý do đánh giá cao khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ của thị trường Việt.

Nhiều sự kiện blockchain được tổ chức thành công tại Việt Nam trong thời gian qua, cho thấy sự sôi động của thị trường. Ảnh: BTC.

Ở Thung lũng Silicon, triết lý tồn tại ở rất nhiều công ty là đi tìm lời giải cho một vấn đề cho chính mình trước. Nếu công nghệ hiệu quả với bạn, thì có khả năng nó cũng sẽ hiệu quả với người khác. Kết hợp những ý tưởng tốt, văn hóa thử nghiệm, không sợ thất bại và nguồn vốn dồi dào ở thị trường Mỹ là lý do các startup ở nước này có thể thành công và lớn mạnh nhanh chóng.

“Tôi tin rằng điều tương tự sẽ xảy ra ở Việt Nam. Những ý tưởng đã có sẵn rồi, và khi dòng vốn đổ vào để hỗ trợ, chúng ta sẽ thấy những tia sáng thực sự có thể vươn ra toàn cầu”, Giám đốc marketing Sui Foundation nhận định.

Với các doanh nghiệp tập trung vào xây dựng nền tảng (build) trong ngành blockchain, tiền mã hóa chỉ là một công cụ để tạo ra những ứng dụng tốt hơn. Do đó, ông Gap Kim cho rằng đích đến cuối cùng vẫn là tạo ra ứng dụng thực sự hữu ích và được sử dụng rộng rãi.

“Chúng tôi đã không đầu tư xây dựng Sui Hub tại Việt Nam nếu không tin vào tiềm năng nhân lực. Và chúng tôi thực sự tin rằng nhiều tài năng đang hiện diện ở Việt Nam”, ông Gap Kim kết luận.