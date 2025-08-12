Apple muốn thay đổi hoàn toàn cách chúng ta dùng iPhone

Siri phiên bản cải tổ mới, được hỗ trợ bởi Apple Intelligence và hệ thống App Intents, sẽ cho phép người dùng điều khiển ứng dụng bằng giọng nói một cách chính xác.

Siri mới của Apple có thể cho phép người dùng vận hành ứng dụng chỉ bằng giọng nói. Ảnh: MacRumors.

Trong bản tin Power On trên Bloomberg, nhà phân tích Mark Gurman tiết lộ hệ thống App Intents mới sẽ cho phép người dùng thực hiện hành động trong ứng dụng hoàn toàn bằng lệnh thoại của Siri.

“Với giọng nói, bạn có thể yêu cầu Siri tìm một bức ảnh cụ thể, chỉnh sửa và gửi đi. Hoặc bạn cũng có thể bình luận trên một bài đăng Instagram, cuộn một ứng dụng mua sắm và thêm một thứ gì đó vào giỏ hàng. Người dùng cũng có thể đăng nhập vào một dịch vụ mà không cần chạm vào màn hình.

Về cơ bản, Siri có thể vận hành các ứng dụng như cách bạn làm, với độ chính xác, bên trong giao diện của chính nó”, Gurman viết.

Ngoài việc tích hợp ra lệnh bằng giọng nói, Apple cũng đang thử nghiệm phiên bản Siri mới với các ứng dụng của bên thứ ba, bao gồm Uber, YouTube, Amazon, Threads, Facebook, WhatsApp và một số ứng dụng khác.

Bên cạnh đó, theo Gurman, Táo khuyết cũng tiếp tục thử nghiệm Siri mới với các ứng dụng của chính họ, ví dụ như đặt câu hỏi về kế hoạch chuyến bay và đặt chỗ ăn trưa dựa trên thông tin từ ứng dụng Mail và tin nhắn.

Apple đã đặt cược vào Siri mới sử dụng Apple Intelligence, dự định ra mắt vào tháng 3, trùng với thời điểm phát hành iOS 18.4. Do lo ngại về chất lượng, việc ra mắt Siri mới bị dời sang iOS 18.5 vào tháng 5. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, Apple tiếp tục hoãn sự kiện.

Gurman cho biết Siri mới dự kiến sẽ ra mắt tại Mỹ vào mùa xuân năm 2026. Nếu vậy, nó có thể sẽ được phát hành như một phần của bản cập nhật iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 và visionOS 26.4, nhiều khả năng ra mắt vào tháng 3 hoặc tháng 4/2026.