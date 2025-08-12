Mark Zuckerberg và vợ khiến hàng xóm đau đầu

Mark Zuckerberg bị cáo buộc vi phạm quy định thành phố và khiến người dân trong khu vực bức xúc.

Mark Zuckerberg vi phạm quy định thành phố khi xây trường tư trong khu dân cư. Ảnh: Fortune.

Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan đang bị cáo buộc vận hành một trường tư thục trái phép trong khuôn viên biệt thự tại Palo Alto, bang California (Mỹ).

Ngôi trường có tên BBS, trước đây gọi là Bicken Ben, tuyển sinh 14 trẻ từ mẫu giáo đến lớp 4. Theo hồ sơ nộp cho Sở Giáo dục California, trường có 3 giáo viên toàn thời gian, một giáo viên bán thời gian, một quản trị viên và một nhân viên hỗ trợ. Các cơ sở này được mô tả là trường bán trú nam nữ.

Trong đại dịch, cư dân khu Crescent Park nhận thấy một trong các căn nhà của Zuckerberg trên đại lộ Hamilton hoạt động giống trường học, với phụ huynh đưa đón con mỗi sáng và chiều. Họ cũng nhìn thấy các xe lớn với cửa kính tối đưa trẻ đi chơi. Sau khi tìm hiểu, họ xác nhận cơ sở này chính là BBS.

Người phát ngôn Aaron McLear cho biết đây là nhóm học tại nhà hình thành trong thời kỳ dịch bệnh, vẫn được tiếp tục duy trì để bảo đảm sự ổn định cho trẻ. Ông bác bỏ việc BBS là trường tư theo nghĩa pháp lý, nói rằng mẫu khai báo của bang không phân loại mô hình này.

McLear cũng khẳng định các học sinh không phải đóng học phí và cha mẹ tham gia giảng dạy một số môn. Các gia đình không biết việc này vi phạm quy định của thành phố.

Hiện tại, Palo Alto cấm các trường tư và doanh nghiệp hoạt động tại nhà nếu nhân viên không sinh sống tại đó hoặc nếu tạo ra lưu lượng giao thông vượt mức bình thường. Hoạt động như vậy cần được cấp phép đặc biệt nhưng Zuckerberg không xin phép chính quyền.

Meghan Horrigan-Taylor, phát ngôn viên thành phố Palo Alto khẳng định cuộc điều tra đã xác định một trường tư hoạt động trái phép tại đây và tin rằng cơ sở này đã đóng cửa.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm đối với Zuckerberg và Chan. Hồi tháng 4, trường tiểu học East Palo Alto do họ sáng lập năm 2016 nhằm phục vụ trẻ em từ các gia đình thu nhập thấp thông báo sẽ đóng cửa vào mùa hè 2026. Đây là một trong những trường đầu tiên hưởng lợi từ Sáng kiến Chan Zuckerberg. Năm nay, tổ chức này tuyên bố sẽ ngừng các hoạt động xã hội như giáo dục và nhà ở giá rẻ để tập trung vào khoa học.

Động thái này khiến một số cư dân Crescent Park bức xúc. Họ cho rằng việc đóng cửa trường cho trẻ em thu nhập thấp nhưng lại duy trì trường học riêng trong khuôn viên nhà là một nghịch lý.