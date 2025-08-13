Do Kwon nhận tội

Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, thừa nhận lừa đảo liên quan vụ sụp đổ TerraUSD và Luna, gây thiệt hại hơn 40 tỷ USD cho nhà đầu tư.

Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs nhận tội lừa đảo. Ảnh: Bloomberg.

Do Kwon, cựu CEO và nhà sáng lập Terraform Labs, vừa nhận tội lừa đảo tại tòa án New York (Mỹ) sau gần 2 năm vướng vòng lao lý. Ông bị cáo buộc đóng vai trò trung tâm trong vụ sụp đổ của hệ sinh thái tiền điện tử TerraUSD và Luna, gây thiệt hại cho nhà đầu tư hơn 40 tỷ USD .

Terraform Labs, có trụ sở tại Singapore, vận hành 2 dự án tiền mã hoá TerraUSD và Luna. Năm 2022, cả 2 đồng tiền này mất giá trị, châm ngòi làn sóng bán tháo trên thị trường tiền mã hoá toàn cầu. Chính quyền Mỹ cáo buộc Kwon “dàn dựng một vụ gian lận tài sản số trị giá hàng tỷ USD”, khi quảng bá TerraUSD như một đồng stablecoin có thể duy trì mức giá ổn định 1 USD nhờ thuật toán và không cần sự can thiệp bên ngoài.

Theo cáo buộc, vào năm 2021, Kwon bí mật sắp xếp để một công ty giao dịch mua hàng triệu USD TerraUSD nhằm khôi phục giá đồng tiền này, trong khi công khai tuyên bố rằng hệ thống thuật toán Terra Protocol tự động giữ giá. Thông tin sai lệch này khiến nhiều nhà đầu tư rót vốn vào các sản phẩm của Terraform, đồng thời đẩy giá đồng Luna, token gắn liền với TerraUSD tăng mạnh.

Chỉ một năm sau, cả TerraUSD và Luna sụp đổ. Sự kiện này trở thành cú sốc lớn của thị trường, làm bốc hơi hàng chục tỷ USD và kéo theo nhiều công ty tiền số khác phá sản.

“Năm 2021, tôi đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm về lý do TerraUSD lấy lại mức neo giá. Những gì tôi làm là sai và tôi xin lỗi vì hành vi của mình”, Kwon thừa nhận tại phiên toà.

Ban đầu, Kwon không nhận tội đối với 9 cáo buộc, bao gồm gian lận chứng khoán, gian lận chuyển tiền và âm mưu rửa tiền. Nếu bị kết tội theo cáo trạng ban đầu, ông có thể đối mặt án tù tối đa 135 năm.

Theo thỏa thuận nhận tội, Kwon chấp nhận các cáo buộc, đồng ý nộp phạt tới 19,3 triệu USD cùng tiền lãi, giao nộp một số tài sản và bồi thường cho những nạn nhân. Các công tố viên cam kết không đề nghị mức án tù vượt quá 12 năm, nhưng thẩm phán Paul Engelmayer cho biết ông vẫn có quyền tuyên án cao hơn.

Lời nhận tội của Kwon khép lại một quá trình pháp lý kéo dài. Sau khi Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ vào năm 2023, Kwon bỏ trốn và bị bắt tại Montenegro. Tại đây, ông bị giam trước khi bị dẫn độ sang Mỹ.

Dự kiến, Kwon sẽ nghe phán quyết vào ngày 11/12. Luật sư của ông cho biết thân chủ vẫn còn đối mặt các cáo buộc hình sự tại Hàn Quốc.