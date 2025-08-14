iPad Pro lại sắp 'đi trước' MacBook

Dựa trên tin đồn, chip M5 dự kiến tiếp tục xuất hiện đầu tiên trên iPad Pro trước khi được Apple mang lên MacBook Pro.

Tính năng đa nhiệm nhiều cửa sổ trên iPadOS 26. Ảnh: Digital Trends.

Dựa trên tin đồn, Apple dự kiến ra mắt iPad Pro M5 vào cuối năm nay. Nếu thông tin chính xác, đây là lần thứ 2 dòng chip M tiếp theo được ra mắt lần đầu trên iPad. Trong khi đó, người dùng Mac có thể phải chờ sang năm để trải nghiệm chip M5.

Vốn được thiết kế cho máy tính Mac, Apple dần mang chip M lên những thiết bị nhỏ gọn như iPad Pro và iPad Air. Dù vậy, việc mang chip M4 và M5 lên iPad sớm hơn Mac cho thấy Apple ngày càng coi trọng dòng tablet này.

Lý do chip M quan trọng trên iPad Pro

Theo 9to5Mac, iPad Pro không quá xa lạ với chip M nhưng trước M4, mọi thế hệ khác xuất hiện trên máy tính Mac vài tháng trước khi được mang lên iPad.

Dù Apple không định nghĩa công khai, chữ “M” thường được xem là viết tắt của Mac. Các thế hệ M1, M2 và M3 đều ra mắt lần đầu cùng máy Mac trước khi xuất hiện trên iPad.

Với M4, lần đầu tiên iPad Pro sở hữu chip mới trước cả máy Mac. Theo nguồn tin của 9to5Mac, Apple sẽ duy trì chiến lược này với thế hệ M5.

Năm ngoái, iPad Pro là thiết bị duy nhất của Apple dùng chip M4 trong 6 tháng. Thiết bị ra mắt vào tháng 5/2024, nửa năm trước khi loạt máy Mac M4 ra mắt.

Lần này, thời gian trên có thể ngắn hơn bởi theo tin đồn, iPad Pro M5 dự kiến lên kệ vào mùa thu, tức trong tháng 9 đến tháng 11.

Theo nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, MacBook Pro M5 dự kiến ra mắt ngay đầu năm 2026. Điều đó đồng nghĩa thời gian chip M5 độc quyền trên iPad Pro có thể ngắn hơn, ít nhất từ 2 tháng so với bản tiền nhiệm.

iPad Pro M4. Ảnh: Popular Science.

Nếu nhìn rộng hơn, nền tảng phần mềm của iPad cũng có sự thay đổi đáng kể. Tính đến iPadOS 18, chip M4 vẫn chưa phát huy hết hiệu năng khi phần mềm còn nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, iPadOS 26 được đánh giá là một trong những bản cập nhật phần mềm lớn nhất trên iPad, giúp thiết bị tận dụng toàn bộ sức mạnh phần cứng.

Không chỉ giao diện Liquid Glass, iPadOS 26 sở hữu nhiều nâng cấp như hệ thống đa nhiệm cửa sổ, ứng dụng Files và Preview hoàn toàn mới để chỉnh sửa file PDF.

Theo Apple, hệ thống cửa sổ trên iPadOS 26 cho phép “thay đổi kích thước cửa sổ một cách linh hoạt” và đặt tại bất kỳ đâu trên màn hình. Người dùng có thể thêm cửa sổ vào chế độ Stage Manager, kéo thả nếu sử dụng nhiều màn hình.

iPad luôn được xếp vào giữa iPhone và máy tính Mac. Thời gian gần đây, nhiều người cho rằng sức mạnh của iPad hoàn toàn đủ hoạt động như máy tính thực thụ. Với iPadOS 26, Apple chọn cách nghiêng về macOS khi bổ sung thanh menu, có thể vuốt từ trên xuống để hiển thị các tùy chọn khác nhau cho ứng dụng đang mở.

Dù iPad Pro M5 nhiều khả năng chỉ nâng cấp cấu hình, đây có thể là thế hệ iPad đầu tiên thực sự tận dụng sức mạnh phần mềm và phần cứng. Các tính năng như đa nhiệm cửa sổ, chạy nhiều ứng dụng cùng lúc sẽ hưởng lợi từ dòng chip mới.

Khi nào MacBook Pro M5 ra mắt?

Ngoài phiên bản M5 tiêu chuẩn, Apple dự kiến ra mắt các phiên bản cao hơn như M5 Pro và M5 Max. Tất nhiên, những model này sẽ xuất hiện trên máy tính Mac.

Trong bài viết ngày 12/8, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán MacBook Pro M5 dự kiến ra mắt vào năm 2026. Trong đó, phiên bản M5 Pro và M5 Max sẽ sử dụng quy trình đúc và đổ khuôn mới.

MacBook Pro 16 inch M4 Pro. Ảnh: TechCrunch.

Mang tên WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module), đây là công nghệ đóng gói chip mới nhất của TSMC. Thiết kế cho phép tích hợp RAM trực tiếp lên tấm wafer cùng CPU, GPU và Neural Engine, thay vì nằm cạnh chip và kết nối bằng cầu nối hoặc chất nền silicon (silicon interposer).

Ngoài M5 Pro và M5 Max, công nghệ mới dự kiến áp dụng trên chip A20 của iPhone 18. Thay đổi trên có thể mang đến nhiều lợi ích, ví dụ như Apple Intelligence nhanh hơn, tối ưu thời lượng pin và quản lý nhiệt độ. Điều này cũng giúp thu nhỏ A20, tạo không gian cho linh kiện khác.

Trước đó, tin đồn cho biết MacBook Pro M5 sẽ ra mắt vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Mark Gurman nhấn mạnh Apple đang cân nhắc lùi ngày trình làng thiết bị sang năm 2026.