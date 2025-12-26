Đại gia Trung Quốc dần dần 'nuốt trọn' huyền thoại robot như thế nào

Việc mua lại iRobot đánh dấu bước chuyển mình của Picea, từ nhà sản xuất đứng sau hậu trường trở thành công ty có khả năng định hình ngành robot gia đình thông minh.

Picea đã tạo ảnh hưởng lớn trong ngành trước khi mua lại iRobot. Ảnh: Boston Globe.

Shenzhen Picea Robotics, có trụ sở tại Trung Quốc, đã phát triển từ vai trò một đối tác sản xuất để trở thành nhân tố trung tâm trong ngành robot hút bụi toàn cầu. Công ty được biết đến nhiều nhất với vai trò là nhà sản xuất theo hợp đồng quy mô lớn các mẫu robot hút bụi cho nhiều thương hiệu lớn.

Picea đã thu hút sự chú ý rộng rãi khi đồng ý mua lại iRobot, nhà sản xuất robot hút bụi Roomba của Mỹ, thông qua một quá trình tái cấu trúc phá sản dưới sự giám sát của tòa án. Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường robot hút bụi đang gia tăng mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, thương vụ này khiến Picea có chỗ đứng ở cả mảng sản xuất, phát triển sản phẩm và sở hữu thương hiệu.

Âm thầm tạo ảnh hưởng

Picea Robotics vận hành các cơ sở nghiên cứu, phát triển và sản xuất chủ yếu tại Trung Quốc và Việt Nam. Doanh nghiệp đã khẳng định vị thế là một nhà sản xuất thiết kế gốc (ODM) quan trọng trong lĩnh vực robot tiêu dùng.

Các doanh nghiệp khác đặt hàng thiết kế và sản xuất robot hút bụi từ Picea, nhằm mở rộng quy mô sản xuất mà không cần duy trì nhà máy riêng. Dù giữ hình ảnh khá kín tiếng so với các thương hiệu hướng trực tiếp đến người tiêu dùng, quy mô hoạt động sản xuất của Picea cho thấy vai trò đáng kể trong chuỗi cung ứng robot hút bụi toàn cầu.

Khi iRobot dần chuyển nhiều hoạt động sản xuất ra nước ngoài trong những năm gần đây, Picea trở thành đối tác sản xuất quy mô lớn chủ chốt, đảm nhận việc sản xuất một phần đáng kể các thiết bị tiêu dùng của hãng. Ngoài vai trò sản xuất, Picea còn trở thành một chủ nợ có bảo đảm của iRobot.

Một số thương hiệu robot Picea đã hợp tác để sản xuất. Ảnh: Picea.

Tháng 12, iRobot đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Mỹ như một phần của nỗ lực tái cấu trúc chiến lược. Công ty cho biết các nguyên nhân bao gồm cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ có chi phí thấp hơn, áp lực về giá, cũng như việc thương vụ mua lại từng được đề xuất với Amazon bị chấm dứt vì vấp phải rào cản pháp lý.

Theo thỏa thuận hỗ trợ tái cấu trúc, Picae cùng với đối tác Santrum đã đồng ý mua lại iRobot thông qua quy trình dưới sự giám sát của tòa án. Giao dịch này bao gồm việc Picea chuyển đổi các khoản nợ có bảo đảm và các nghĩa vụ liên quan đến sản xuất thành vốn chủ sở hữu.

iRobot cho biết việc tái cấu trúc được thiết kế nhằm đảm bảo các hoạt động kinh doanh thông thường, gồm phát triển sản phẩm, sản xuất và hỗ trợ khách hàng. Theo chương 11, sau khi quá trình hoàn tất, chủ sở hữu duy nhất của công ty sẽ là Picea.

Phạm vi ngày càng được mở rộng

Bên cạnh sản xuất theo hợp đồng, Picea còn vận hành thương hiệu robot hút bụi hướng đến người tiêu dùng của riêng mình là 3i, hay 3irobotix. Các mẫu máy hút bụi 3i được định vị ở phân khúc tầm trung đến cao cấp, cạnh tranh trực tiếp trên thị trường, đồng thời phản ánh năng lực kỹ thuật và phát triển sản phẩm nội bộ của công ty, theo Vacuumwars.

Sự tăng trưởng của thương hiệu 3i cho thấy chiến lược rộng hơn của Picea trong việc phát triển các sản phẩm và tài sản trí tuệ sở hữu riêng song song với vai trò nhà sản xuất theo hợp đồng, qua đó định vị công ty vừa là nhà cung ứng đứng sau hậu trường, vừa là một thương hiệu robot hướng trực tiếp đến người tiêu dùng.

Hai mẫu robot hút bụi 3i S10 ultra và 3i P10 ultra. Ảnh: Vacuumwars.

Quá trình phát triển của Picea phản ánh những chuyển dịch rộng hơn trong ngành robot gia đình thông minh. Khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, quy mô sản xuất và khả năng sản xuất hiệu quả về chi phí trở thành yếu tố ngày càng quan trọng.

Các nhà sản xuất Trung Quốc đã mở rộng tầm ảnh hưởng bằng cách sản xuất cho những thương hiệu phương Tây lâu đời. Đồng thời, họ cũng ra mắt các thiết bị mang thương hiệu riêng, cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình phát triển tích hợp theo chiều dọc trong ngành robot gia đình thông minh.

Việc mua lại iRobot giúp Picea nắm quyền kiểm soát một thương hiệu có mức độ nhận diện toàn cầu, đồng thời tiếp cận hệ thống bằng sáng chế, hệ sinh thái phần mềm, các kênh phân phối và tệp người dùng hiện hữu của iRobot. Theo Vacuumwars, điều này giúp công ty ở vị thế thuận lợi để đóng vai trò quan trọng trong việc định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của robot hút bụi.