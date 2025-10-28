Hãng robot hút bụi số 1 thế giới sắp phá sản

Từ người mở ra kỷ nguyên robot hút bụi, iRobot đang gặp nhiều khó khăn tài chính và đứng trước nguy cơ phá sản thời gian tới.

Không còn nhiều người muốn mua robot hút mụi Roomba. Ảnh: Bloomberg.

Roomba là robot hút bụi đầu tiên được thương mại hóa rộng rãi trên thế giới đến từ iRobot (Mỹ). Tuy nhiên, do thiếu đổi mới và gặp cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc giá rẻ, sản phẩm đang chứng kiến doanh thu sụt giảm mạnh và đẩy thương hiệu đến nguy cơ phá sản.

Trước đó, iRobot từng đặt cược vào thương vụ được Amazon mua lại với giá 1,7 tỷ USD , nhưng đã đổ vỡ vào tháng 1/2024 do vướng mắc về quy định pháp lý. Kể từ đó, công ty liên tục tìm kiếm một đối tác mua lại để giải quyết khó khăn tài chính.

Trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày 27/10, iRobot cho biết các cuộc đàm phán với nhà đầu tư tiềm năng cuối cùng cũng đã thất bại. Bên mua đưa ra mức giá “thấp hơn đáng kể” so với giá cổ phiếu hiện tại của iRobot trên thị trường, theo CNBC.

“Hiện tại, chúng tôi không còn trong giai đoạn đàm phán nâng cao với bất kỳ đối tác nào khác, liên quan đến việc bán công ty hoặc thực hiện một giao dịch chiến lược”, iRobot viết trong hồ sơ gửi cơ quan quản lý. Thông tin này đã khiến cổ phiếu công ty giảm 33%.

Tháng 7/2023, iRobot đã vay 200 triệu USD từ tập đoàn Carlyle để duy trì hoạt động, coi đây như giải pháp tạm thời trong lúc chờ thương vụ với Amazon hoàn tất. Trong hồ sơ mới nhất, công ty cho biết họ đã gia hạn thời gian miễn trừ một số nghĩa vụ tài chính đến ngày 1/12, cũng là lần sửa đổi thứ 6 đối với thỏa thuận tín dụng.

Hồ sơ cảnh báo rằng nếu các chủ nợ không cung cấp thêm vốn, hoặc công ty không thể huy động nguồn tài chính khác trong thời gian tới, iRobot “có thể buộc phải cắt giảm đáng kể hoạt động hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn, và nhiều khả năng sẽ phải xin bảo hộ phá sản”.

Trong một thời gian dài, Roomba gần như không có đối thủ. Nhưng những năm gần đây, thị trường robot hút bụi phát triển mạnh mẽ với các thương hiệu như Shark, Roborock. Các dòng sản phẩm cao cấp mới tích hợp bản đồ laser thông minh, chức năng lau sàn và tự làm sạch.

Trong khi đó, iRobot lại gặp khó khăn trong việc bắt kịp các bước tiến công nghệ này, theo Mashable. Roomba cũng thường tụt lại phía sau so với các đối thủ trong các bài kiểm tra thực tế.

Với doanh thu giảm 44% so với năm trước trong báo cáo tài chính vào tháng 3, iRobot đã cảnh báo rằng mình có thể ngừng hoạt động trong vòng 12 tháng tới. Công ty hy vọng rằng dàn sản phẩm chất lượng cao sẽ vực dậy doanh số, nhưng đến hiện tại vẫn chưa có nhiều thay đổi.