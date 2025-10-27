Công ty chip vô danh thành tâm điểm toàn cầu

Cuộc tranh chấp quyền kiểm soát nhà sản xuất chip Nexperia giữa Hà Lan và Trung Quốc đang làm dấy lên lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng của ngành ôtô toàn cầu.

Việc quản lý Nexperia đang gây ra nhiều tranh cãi. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 30/9, chính phủ Hà Lan tuyên bố giành quyền kiểm soát Nexperia, viện dẫn Đạo luật Cung cấp Hàng hóa ban hành từ năm 1952. Động thái này nhằm hạn chế ảnh hưởng từ Trung Quốc, bởi Nexperia hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Wingtech Technology, công ty nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ.

Trước đó một ngày, Washington mở rộng lệnh kiểm soát xuất khẩu với các doanh nghiệp có hơn 50% cổ phần do các công ty nằm trong danh sách đen sở hữu. Điều này khiến Nexperia cũng bị cuốn vào vòng xoáy căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.

Phản ứng lại điều này, ngày 4/10, Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm Nexperia Trung Quốc và các nhà thầu phụ xuất khẩu các linh kiện hoàn chỉnh ra nước ngoài. Khoảng 70% sản phẩm của Nexperia được lắp ráp tại nhà máy ở Đông Quản, Quảng Đông.

Căng thẳng tiếp tục bùng nổ khi Nexperia trụ sở Hà Lan cách chức ông John Chang, Phó Chủ tịch phụ trách Kinh doanh và Tiếp thị Toàn cầu. Ngay sau đó, Nexperia Trung Quốc tuyên bố quyết định này “không có hiệu lực pháp lý” và cáo buộc phía quốc gia Tây Âu lan truyền thông tin sai lệch cho khách hàng.

Trong thư nội bộ gửi nhân viên, ban lãnh đạo chi nhánh Trung Quốc khẳng định họ sẽ không tuân theo chỉ đạo từ trụ sở Hà Lan, nhấn mạnh quyền tự chủ tại thị trường nội địa.

Sự chia rẽ giữa 2 đầu quản lý làm dấy lên lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng chip, đặc biệt trong ngành ôtô. Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Nhật Bản (JAMA) cho biết Nexperia đã cảnh báo các doanh nghiệp phụ tùng về khả năng chậm giao hàng. Tập đoàn Volkswagen cũng bày tỏ quan ngại tương tự, cho rằng sự cố này có thể ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất.

Tại Trung Quốc, nhiều khách hàng của Nexperia đang theo dõi chặt chẽ tình hình nhà máy Đông Quản vì lo ngại rủi ro nguồn cung, theo tạp chí Caixin.

Chuyên gia kinh tế Gary Ng từ Natixis nhận định căng thẳng giữa 2 phía “có thể dẫn đến những gián đoạn mới và thậm chí là các hạn chế thương mại”. Ông cho rằng Nexperia có thể tìm kiếm một giải pháp giảng hoà để duy trì hoạt động ổn định.

Tuy vậy, giới chức Hà Lan khẳng định nước này không muốn đẩy căng thẳng leo thang. Thủ tướng Dick Schoof nhấn mạnh việc tiếp quản Nexperia không nhằm mục đích “chống lại Trung Quốc” mà là hệ quả của “sai phạm trong quản lý”.

Một đại diện Nexperia tại Hà Lan cho biết công ty vẫn coi thị trường Trung Quốc là trọng tâm. “Hoạt động, con người và khách hàng của chúng tôi tại Trung Quốc vẫn rất quan trọng. Nexperia hy vọng sớm tìm ra giải pháp phù hợp”, người này cho biết.