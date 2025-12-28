Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

Phát minh 'Robot đánh răng' của người Nhật

  • Chủ nhật, 28/12/2025 18:25 (GMT+7)
  • 18:25 28/12/2025

Bàn chải đánh răng robot g.eN cho phép người dùng làm sạch răng chỉ bằng cách đặt vào miệng, hướng đến người bận rộn hoặc bị hạn chế vận động.

Bàn chải đánh răng g.eN có thể vệ sinh nhiều khu vực trong khoang miệng. Ảnh: Kibidango.

Việc đánh răng tưởng chừng là thói quen đơn giản hàng ngày. Song, với người bận rộn hoặc gặp khó khăn trong vận động, đây có thể là một gánh nặng. Nhằm giải quyết vấn đề này, bàn chải đánh răng robot mang tên g.eN đã ra đời, cho phép làm sạch chỉ bằng cách đặt thiết bị vào miệng, không cần thao tác bằng tay.

Sản phẩm được phát triển dựa trên công nghệ của Phòng thí nghiệm Robot thuộc Đại học Waseda (Nhật Bản). Hiện g.eN đang được giới thiệu thông qua hình thức gây quỹ cộng đồng trên nền tảng kibidango, thu hút sự quan tâm của những người tìm kiếm giải pháp chăm sóc răng miệng tiện lợi hơn.

Khác với bàn chải đánh răng truyền thống, g.eN sử dụng hệ thống nhiều đầu bàn chải nhỏ được điều khiển bằng mô tơ. Các đầu bàn chải này chuyển động đồng thời theo cả 4 chiều hướng, giúp tiếp cận cùng lúc mặt ngoài và mặt trong của răng. Cách thiết kế này nhằm hạn chế tình trạng chải răng không đều, một vấn đề phổ biến khi người dùng tự đánh răng thủ công.

Thiết bị có trọng lượng khoảng 220 gram, sử dụng cổng sạc USB Type-C, phù hợp với các tiêu chuẩn sạc phổ biến hiện nay. g.eN được trang bị nhiều chế độ sử dụng khác nhau, bao gồm dễ dàng, tỉ mỉ, chăm sóc chuyên sâu và dành cho trẻ em, cho phép người dùng lựa chọn theo nhu cầu và tình trạng răng miệng.

Ngoài thân máy chính, sản phẩm còn đi kèm nhiều phụ kiện thay thế như bàn chải riêng cho hàm trên, hàm dưới, bàn chải kết hợp cho cả 2 hàm và một phụ kiện dùng để kích thích khoang miệng. Việc thay thế phụ kiện giúp thiết bị phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.

Theo thông tin từ nhà phát triển, g.eN đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản. Hiệu quả làm sạch của sản phẩm cũng được đề cập trong một bài thuyết trình tại Hội Nha khoa Chăm sóc Sức khỏe Nhật Bản. Tại đây, tỷ lệ mảng bám còn lại trung bình sau khi sử dụng thiết bị được ghi nhận là 22,4%, mức được đánh giá là “vệ sinh răng miệng tốt”.

Với thiết kế hướng đến sự tối giản thao tác và khả năng làm sạch ổn định trong thời gian ngắn, g.eN được xem là một lựa chọn đáng chú ý trong xu hướng ứng dụng robot vào chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Những nhà khoa học tiên phong

"Những nhà khoa học tiên phong" là một cuốn sách thú vị về lịch sử của những phát minh nổi tiếng. Để có được những đóng góp vĩ đại cho nhân loại, các nhà khoa học nổi tiếng đã làm việc với lòng say mê và tinh thần học hỏi không ngừng.

Đây là máy tắm cho người của Nhật Bản

Chiếc buồng tắm rửa con người nằm trong phân khúc cao cấp, phản ánh niềm tin về tương lai nơi robot chăm sóc sức khoẻ con người của Nhật Bản

09:00 3/12/2025

Điều hòa âm trần của Samsung mang lại nhiều lợi ích cho cư dân đô thị

Việc nâng cấp điều hòa âm trần Cassette WindFree 1 hướng giúp giải phóng không gian sống, tiết kiệm tối đa điện năng và bảo vệ sức khoẻ thông qua cơ chế làm mát thông minh.

16:00 11/9/2025

Đây có thể là lý do gây đau đầu, chóng mặt khi dùng máy lạnh

Nhiều người tin khi dùng máy lạnh cần đóng thật kín cửa để lạnh nhanh, tiết kiệm điện. Tuy nhiên, cách này có thể để lại tác dụng phụ cho sức khoẻ, gây chóng mặt, đau đầu.

17:04 19/5/2025

Minh Hoàng

Bàn chải Bàn chải g.eN Robot Đánh răng Sức khoẻ

Đọc tiếp

Phat hien gay kinh ngac ve pin hinh anh

Phát hiện gây kinh ngạc về pin

6 giờ trước 12:20 29/12/2025

0

Các nhà khoa học vừa công bố phát hiện mới về nguyên nhân cốt lõi gây suy giảm tuổi thọ pin. Đây được đánh giá là bước tiến mang tính đột phá, mở ra kỷ nguyên mới cho ngành sản xuất xe điện và các thiết bị di động.

Tin buon voi nguoi dung cong nghe hinh anh

Tin buồn với người dùng công nghệ

8 giờ trước 10:22 29/12/2025

0

Năm 2026, các hãng phân tích đều dự báo smartphone , máy tính sẽ tăng giá khi hãng sản xuất chuyển phần tăng chi phí vì khan hiếm chip cho người dùng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý