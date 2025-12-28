Phát minh 'Robot đánh răng' của người Nhật

Bàn chải đánh răng robot g.eN cho phép người dùng làm sạch răng chỉ bằng cách đặt vào miệng, hướng đến người bận rộn hoặc bị hạn chế vận động.

Bàn chải đánh răng g.eN có thể vệ sinh nhiều khu vực trong khoang miệng. Ảnh: Kibidango.

Việc đánh răng tưởng chừng là thói quen đơn giản hàng ngày. Song, với người bận rộn hoặc gặp khó khăn trong vận động, đây có thể là một gánh nặng. Nhằm giải quyết vấn đề này, bàn chải đánh răng robot mang tên g.eN đã ra đời, cho phép làm sạch chỉ bằng cách đặt thiết bị vào miệng, không cần thao tác bằng tay.

Sản phẩm được phát triển dựa trên công nghệ của Phòng thí nghiệm Robot thuộc Đại học Waseda (Nhật Bản). Hiện g.eN đang được giới thiệu thông qua hình thức gây quỹ cộng đồng trên nền tảng kibidango, thu hút sự quan tâm của những người tìm kiếm giải pháp chăm sóc răng miệng tiện lợi hơn.

Khác với bàn chải đánh răng truyền thống, g.eN sử dụng hệ thống nhiều đầu bàn chải nhỏ được điều khiển bằng mô tơ. Các đầu bàn chải này chuyển động đồng thời theo cả 4 chiều hướng, giúp tiếp cận cùng lúc mặt ngoài và mặt trong của răng. Cách thiết kế này nhằm hạn chế tình trạng chải răng không đều, một vấn đề phổ biến khi người dùng tự đánh răng thủ công.

Thiết bị có trọng lượng khoảng 220 gram, sử dụng cổng sạc USB Type-C, phù hợp với các tiêu chuẩn sạc phổ biến hiện nay. g.eN được trang bị nhiều chế độ sử dụng khác nhau, bao gồm dễ dàng, tỉ mỉ, chăm sóc chuyên sâu và dành cho trẻ em, cho phép người dùng lựa chọn theo nhu cầu và tình trạng răng miệng.

Ngoài thân máy chính, sản phẩm còn đi kèm nhiều phụ kiện thay thế như bàn chải riêng cho hàm trên, hàm dưới, bàn chải kết hợp cho cả 2 hàm và một phụ kiện dùng để kích thích khoang miệng. Việc thay thế phụ kiện giúp thiết bị phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng khác nhau.

Theo thông tin từ nhà phát triển, g.eN đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản. Hiệu quả làm sạch của sản phẩm cũng được đề cập trong một bài thuyết trình tại Hội Nha khoa Chăm sóc Sức khỏe Nhật Bản. Tại đây, tỷ lệ mảng bám còn lại trung bình sau khi sử dụng thiết bị được ghi nhận là 22,4%, mức được đánh giá là “vệ sinh răng miệng tốt”.

Với thiết kế hướng đến sự tối giản thao tác và khả năng làm sạch ổn định trong thời gian ngắn, g.eN được xem là một lựa chọn đáng chú ý trong xu hướng ứng dụng robot vào chăm sóc sức khỏe cá nhân.