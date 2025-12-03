Đây là máy tắm cho người của Nhật Bản

Chiếc buồng tắm rửa con người nằm trong phân khúc cao cấp, phản ánh niềm tin về tương lai nơi robot chăm sóc sức khoẻ con người của Nhật Bản

Chiếc máy tắm rửa con người của Science. Ảnh: Nikkei.

Người tiêu dùng giờ đây đã có thể chính thức sở hữu “Máy tắm rửa con người Mirai” của Science, một công ty công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm trước đó đã xuất hiện tại Triển lãm thế giới ở Osaka đầu năm nay và khiến người tham quan không khỏi thích thú.

Máy hoạt động giống như một buồng spa tự động công nghệ cao, có thể làm sạch toàn thân người chỉ trong vài phút. Khi vào bên trong, người dùng có thể ngả lưng trên ghế ngồi êm ái, cửa buồng sẽ được đóng lại. Máy tiến hành làm sạch bằng các vi bọt khí (microbubble), rửa trôi bọt và sấy khô cơ thể, tất cả trong lúc phát nhạc thư giãn.

Bà Sachiko Maekura, phát ngôn viên của công ty, cho biết thiết bị này không chỉ tắm rửa cơ thể mà còn “làm sạch cả tâm hồn”. Buồng tắm này còn có khả năng theo dõi các chỉ số sinh tồn của người dùng để tăng mức độ an toàn và thoải mái.

Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 15 phút và người dùng hoàn toàn không phải làm gì. Điều thú vị là ý tưởng này lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Osaka năm 1970, do Sanyo Electric (nay là Panasonic Holdings) giới thiệu.

Ông Yasuaki Aoyama, chủ tịch của Science, từng nhìn thấy ý tưởng này khi còn nhỏ và đã hồi sinh lại bằng công nghệ hiện đại. Tại Triển lãm Thế giới Osaka 2025, chiếc máy lại trở thành điểm thu hút lớn đến mức họ quyết định thương mại hóa sản phẩm.

Buồng tắm có kích thước dài 2,5 m, rộng 1 m và cao 2,6 m, đủ lớn để hầu hết mọi người có thể nằm thoải mái bên trong. Việc làm sạch được thực hiện bằng các bọt khí siêu nhỏ, để len vào lỗ chân lông, loại bỏ dầu, bụi bẩn và da chết.

Đây là công nghệ spa cao cấp của Nhật Bản, vốn đã được sử dụng trong các phòng tắm và salon. Các cảm biến trong buồng tắm sẽ theo dõi các chỉ số sinh tồn của người dùng để ngăn ngừa nguy cơ ngất xỉu, hoảng loạn hoặc các vấn đề y tế.

Điểm hạn chế của sản phẩm nằm ở giá cả hướng đến phân khúc spa cao cấp thương mại, không hẳn dành cho hộ gia đình. Theo các báo cáo, thiết bị sẽ được bán ra thị trường với mức giá khoảng 60 triệu yen, tương đương 385.000 USD . Do đó, khả năng cao Mirai sẽ chỉ xuất hiện trong các khách sạn hạng sang, onsen Nhật Bản, công viên giải trí, spa chăm sóc sức khỏe và các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Công ty dự định chỉ sản xuất giới hạn khoảng 40-50 chiếc, tất cả đều được lắp ráp thủ công. Theo Interesting Engineering, một khách sạn Nhật Bản giấu tên đã đặt mua chiếc đầu tiên, và khoảng 5-8 chiếc khác đã được các khách hàng tiềm năng giữ chỗ.

Với số lượng giới hạn và mức giá cao, đây thực chất không chỉ là thiết bị tắm rửa. Chiếc máy này còn phản ánh niềm đam mê lâu đời của Nhật Bản với tự động hóa và robot chăm sóc, đặc biệt trong bối cảnh dân số già hóa.

Một thiết bị có thể tắm, sấy khô và đảm bảo an toàn cho người dùng về cơ bản là nguyên mẫu cho các hệ thống chăm sóc người cao tuổi tự động trong tương lai. “Trong tương lai, khi công nghệ phát triển và sản xuất hàng loạt trở nên khả thi hơn, chúng tôi có thể tung ra phiên bản gia đình với giá cả phải chăng hơn”, Science cho biết.