Tin buồn với người dùng Netflix

Netflix đã âm thầm loại bỏ khả năng chiếu nội dung từ ứng dụng di động lên các thiết bị smart TV hay máy chiếu hiện đại.

Người dùng được khuyến cáo sử dụng nút Netflix tích hợp sẵn trên điều khiển TV. Ảnh: The Conversation.

Netflix đã lặng lẽ gỡ bỏ tính năng phát nội dung (casting) từ ứng dụng di động lên hầu hết mẫu TV và thiết bị phát trực tuyến hiện đại, gây ra sự thất vọng lớn cho người dùng. Thay đổi này được cho là đã triển khai gần đây, khi người dùng bắt đầu nhận thấy nút chiếu (Cast) biến mất trong ứng dụng Netflix trong vài tuần qua.

Các báo cáo cho thấy Netflix bắt đầu loại bỏ nút Cast khỏi ứng dụng di động vào giữa tháng 11 mà không có bất kỳ cảnh báo trước nào.

Nhiều người dùng trên diễn đàn Reddit cho biết nhân viên chăm sóc khách hàng giải thích rằng quyết định này được đưa ra nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của khách hàng, tuy nhiên nhiều người dùng tỏ ra không hài lòng.

Thay vào đó, Netflix khuyến cáo người dùng sử dụng điều khiển từ xa đi kèm với TV hoặc thiết bị phát trực tuyến để truy cập ứng dụng.

“Netflix không còn hỗ trợ chiếu các chương trình từ thiết bị di động sang hầu hết TV và thiết bị phát trực tuyến. Quý vị sẽ cần sử dụng điều khiển từ xa đi kèm với TV hoặc thiết bị phát trực tuyến TV để điều hướng Netflix", đại diện của hãng cho biết.

Lời giải thích "cải thiện trải nghiệm của khách hàng" của Netflix khiến nhiều người dùng không hài lòng. Ảnh: Boon.

Vào đầu năm nay, Netflix từng áp dụng giới hạn phát đối với gói dịch vụ Standard có quảng cáo, chỉ cho phép tính năng này hoạt động trên các mẫu Google TV đời mới.

Tuy nhiên, giới hạn này dường như đã được mở rộng. Chính sách cập nhật của Netflix nêu rõ dịch vụ này hiện tại không còn hỗ trợ phát từ thiết bị di động sang hầu hết TV, bất kể người dùng đang sử dụng gói dịch vụ nào, kể cả các gói trả phí không quảng cáo cao nhất.

Ngoại lệ duy nhất được áp dụng cho các thiết bị đời cũ và TV sử dụng Google Cast. Trang hỗ trợ của Netflix xác nhận tính năng phát vẫn được duy trì trên các thiết bị Chromecast cũ hơn hoặc TV có tích hợp Google Cast nguyên bản.

Tuy nhiên, đối với những thiết bị này, tính năng phát sẽ không hỗ trợ các gói dịch vụ có quảng cáo. Chỉ các gói không quảng cáo mới được phép sử dụng tính năng này.

Động thái này gợi nhớ đến quyết định năm 2019 của Netflix khi gỡ bỏ hỗ trợ AirPlay khỏi ứng dụng iOS. Vào thời điểm đó, lý do được hãng đưa ra là công ty gặp khó khăn trong việc phân biệt các thiết bị hỗ trợ AirPlay khác nhau (như Apple TV và các thiết bị khác), khi Apple mở rộng công nghệ này sang các TV của bên thứ ba.