10 năm nữa, còn ai xem bóng đá trên TV?

Thế hệ tiếp theo đang tiếp cận thể thao theo một cách khác, trong thời kỳ Internet lên ngôi và người dùng không bị giới hạn ở lựa chọn nội dung.

Nhà báo Matt Slater của The Athletic cho rằng cách người xem theo dõi bóng đá đang thay đổi chóng mặt. Khác với 2 thế hệ gần nhất, vẫn đến với trái bóng tròn bằng TV màn hình lớn và những màn bình luận từ nhà đài chính thống, Gen Z và Gen Alpha theo dõi thể thao bằng phương thức khác hẳn.

“Tôi và con vẫn sẽ có những trận đấu xem cùng nhau, nhưng không nhiều. Thường chúng sẽ nhìn vào điện thoại với thời lượng ngang ngửa TV. Trong khi tôi nghe Roy Keane và các chuyên gia bình luận giữa hiệp, bọn trẻ đeo tai nghe để theo dõi KOL nó thích”, Matt Slater mô tả sự khác biệt thế hệ thể hiện ở cách xem bóng đá.

Nói về điều này, ông Adam Silver, Ủy viên NBA, cho rằng những môn cả thế giới yêu thích đang dần chuyển về định dạng highlight. Đồng thời, cách xem bóng đá trên truyền hình, như cách hàng chục năm nay đã diễn ra, đang dần biến mất.

“Việc vừa xem TV, đồng thời dùng màn hình thứ hai trở nên bình thường với Gen Z. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc chúng thiếu kiên nhẫn để theo dõi trọn vẹn nội dung gì đó. Nếu nó thật sự đáng quan tâm, bọn trẻ vẫn sẽ xem”, Matt Stagg, cựu giám đốc công nghệ của các đài truyền hình lớn như EE hay BT Sport, nhận định về cách người trẻ theo dõi thể thao.

Thừa mứa nội dung

Two Circles, công ty tiếp thị thể thao, tin rằng lượng tiêu thụ nội dung thể thao đang tăng chóng mặt, gấp 3 lần trong 2 thập kỷ (2014-2024). Con số cụ thể là 1.300 tỷ giờ xem, thành 4.000 tỷ giờ sau 9 năm nữa. Năm ngoái, tổ chức này đo được khoảng 3.000 tỷ giờ nội dung thể thao đã được sử dụng trên các nền tảng số.

Người dùng không chỉ xem một môn, mối quan tâm ngày càng mở rộng. Đi cùng với đó là sự phình to của kho phát. Two Circles ước tính năm ngoái có khoảng 114.000 năm thời lượng nội dung được đăng tải, tăng mạnh so với mức 15.000 năm của 2008. Phần lớn trong số chúng được tạo ra bởi chính câu lạc bộ, vận động viên chứ không phải nhà đài.

Các kênh mạng xã hội cung cấp thêm nơi phân phối nội dung cho chính cầu thủ. Ảnh: @leomessi.

Peter Hutton, người phụ trách quan hệ đối tác thể thao của Meta giai đoạn 2018-2023, cho rằng đầu ra nội dung từ các ngôi sao quan trọng hơn hẳn. Chính đóng góp của họ sẽ dẫn dắt phần tranh luận sau trận đấu, chứ không phải bình luận viên truyền thống.

“Nếu một cầu thủ đăng gì đó sau một trận đấu quan trọng, nó có sức mạnh hơn hẳn đài truyền hình hay câu lạc bộ”, Hutton nói.

Cá nhân hóa trải nghiệm

Việc một bình luận viên nào đó tỏ ra thiên vị đội bóng họ yêu thích vốn là điều cấm kỵ trong nhà đài truyền thống, một biểu hiện thiếu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, hiện tượng như vậy sẽ ngày càng phổ biến.

Amazon Prime gây bất ngờ khi cho tắt tiếng bình luận viên khi họ sở hữu bản quyền EPL năm 2019. Những tùy chọn được cung cấp nhiều hơn, khi các đài truyền hình đưa ra nhiều hơn một lựa chọn cho người xem của họ. Đó có thể là luồng bình luận, HUD hay một streamer yêu thích.

“Một fan cuồng sẽ muốn một luồng với dữ liệu dày đặc, bản đồ nhiệt và chỉ số xG. Nhưng nhóm bình thường hơn có thể chọn theo dõi cùng YouTuber họ thích”, Matt Stagg nói.

Người dùng được quyền chọn cách nội dung bóng đá được cung cấp, không bị ràng buộc bởi nhà đài. Ảnh: Dolby.

Hutton cũng đồng tình với quan điểm này. Theo cách truyền thống, khán giả xem nội dung mà nhà đài muốn cho họ xem. Nhưng giới trẻ kỳ vọng vào việc được lựa chọn.

Đi kèm với những thứ hào nhoáng hay quyền lựa chọn là số tiền cần trả. Riêng với nhóm khách hàng bình thường, họ có thể ít bị ảnh hưởng. Các nhà đài, nền tảng phát sóng vẫn chăm sóc nhóm này bằng nhiều dịch vụ miễn phí. DAZN với nguồn tiền dầu mỏ đã phát miễn phí toàn bộ Club World Cup vừa qua. Saudi Pro League cũng chiếu highlight các trận đấu trên YouTube.

Tuy nhiên, để được xem đầy đủ, khán giả ngày càng phải trả nhiều hơn. Người dùng tại Anh chi ít nhất khoảng 174 bảng mỗi năm để truy cập nội dung của BBC.

Đi kèm với đó là nhóm xem lậu. Dù không trả tiền, họ cũng là tập khách hàng các công ty phải thích nghi và tìm cách khai thác. “Khán giả trên nền tảng phi pháp cũng là người hâm mộ có giá trị. Thể thao sẽ phải chấp nhận thực tế về sự tồn tại của họ và xây dựng nội dung kiếm tiền trên đó”, Hutton nhận định.

Định dạng quảng cáo chữ L ngày càng phổ biến. Ảnh: Ginger Media.

Các công ty giờ đây đặt quảng cáo hình chữ L xung quanh luồng phát, chiếm phần lớn diện tích màn hình. Nội dung phân phát đến cả nhóm xem lậu để khai thác thương mại. Công ty Videocities đang được thuê để cho AI theo dõi toàn bộ luồng chiếu vi phạm bản quyền. Họ giúp NBA đếm lượng khán giả chính xác, nhằm bán quảng cáo hiệu quả hơn.

Như chơi game

Gần đây, EA, công ty đứng sau hàng loạt game thể thao đình đám, kết hợp với Peacock của NBC để chiếu trận bóng bầu dục giữa Baltimore Ravens và Cincinnati Bengals. Điều đặc biệt là góc máy chính đặt ở trên cao, phía sau tiền vệ, hướng mà những game thủ chơi Madden NFL Cast hay dùng nhất thay vì kiểu nhà đài truyền thống.

Tương tự, hãng game cũng đưa nhiều trận bóng đá thuộc giải MLS vào EA Sports FC. Với hỗ trợ của Quỹ đầu tư công Ả Rập, EA sở hữu tiềm lực để đưa những giải đấu hấp dẫn nhất vào trò chơi của họ và đồng nhất hai trải nghiệm này.

Kính AR/VR sẽ thay đổi trải nghiệm xem thể thao trong tương lai. Ảnh: DAZN.

Kính thực tế ảo (VR) cũng được dự đoán sẽ ngày càng phổ biến. Giải pháp được phát triển nhiều năm nhưng chưa đạt được tầm vóc mà Apple hay Meta kỳ vọng. Đổi lại, đây có thể là một trong những cách tốt nhất để xem thể thao khi công nghệ này hoàn thiện.

Qua các dịch vụ, người dùng có trải nghiệm như ngồi hàng đầu trong một trận đấu bóng đá hay bóng rổ. Ngoài ra, chúng cung cấp lựa chọn xem thêm thông tin mà không cần đến màn hình thứ hai.

Dù dự báo nhiều thay đổi, các chuyên gia vẫn cho rằng trong thập kỷ tới, những giải pháp nói trên sẽ chưa được đại trà hóa. AR hay AR sẽ không thể làm giảm lượng nội dung xem trên TV, di động. Khác biệt sẽ đến từ việc thông tin và dữ liệu được cá nhân hóa theo khán giả và xu hướng theo dõi các clip ngắn theo chiều dọc.

“Xem thể thao trực tiếp vẫn là một trải nghiệm đậm tính cộng đồng. Nếu không thể tới sân vận động, nên ở cùng bạn bè hoặc gia đình. Tôi nghĩ rằng trong 20 năm nữa, khi không còn ai dùng truyền hình tuyến tính, thứ cuối cùng chúng ta cùng xem với nhau trên một màn hình phẳng, trực tiếp, sẽ vẫn là thể thao”, Stagg nói.