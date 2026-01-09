TV năm nay có gì đáng chú ý?

Những nâng cấp với công nghệ Mini LED, OLED hứa hẹn cải thiện chất lượng và độ sáng trên TV.

Một khu vực trình diễn công nghệ TV tại CES 2024. Ảnh: Wired.

CES 2026 vừa kết thúc là một trong những triển lãm công nghệ được chờ đón của năm. Như thường lệ, TV là điểm nhấn tại sự kiện khi các hãng thường giới thiệu loạt sản phẩm, công nghệ hiển thị mới nhất.

CES luôn chứng kiến các sản phẩm, ý tưởng độc đáo. Dù vậy, hầu hết người dùng vẫn quan tâm đến trải nghiệm và nâng cấp thiết thực.

Năm nay, các nhà sản xuất được dự báo tiếp tục cải thiện chất lượng TV với công nghệ tấm nền, đèn nền mới. Thay vì chỉ tập trung dòng cao cấp, một số hãng có thể cải tiến công nghệ trên những thiết bị giá cả phải chăng hơn.

Phổ cập TV Mini LED

Hisense QD7 và TCL QM9 là 2 mẫu TV Mini LED đáng chú ý trong năm 2025. Nếu Hisense thuộc phân khúc giá rẻ, model từ TCL nằm trong dòng sản phẩm cao cấp.

2 sản phẩm đều có chất lượng hiển thị tốt, đặc biệt là QD7. Những đánh giá cho thấy đèn nền Mini LED từ Hisense vượt trội so với các dòng giá rẻ khác. Theo CNET, xu hướng trên có thể lan rộng trong năm nay với TV Mini LED giá phải chăng, chất lượng cao.

Mini LED được phát triển dựa trên công nghệ đèn nền LED truyền thống, sử dụng hàng nghìn bóng LED nhỏ để cải thiện chất lượng ảnh, phân bổ vùng sáng tốt hơn.

Từ năm 2019 đến nay, TV Mini LED ngày càng phổ biến. Khác với những công nghệ màn hình thường phổ cập khá chậm, Mini LED luôn cải tiến qua từng năm, lợi ích rõ nhất là giúp TV sáng hơn đáng kể.

Hisense QD7QF sử dụng tấm nền Mini LED, giá khởi điểm 400 USD . Ảnh: Rtings.

Không chỉ cải thiện độ sáng, nhiều hãng còn phát triển công nghệ riêng dựa trên Mini LED. Ví dụ, Halo Control từ TCL giúp kiểm soát ánh sáng chính xác hơn tại từng vùng hiển thị, giúp giảm hiện tượng lóa sáng thường thấy trên màn hình LED.

Hisense và TCL còn cải tiến công nghệ làm mờ cục bộ (local dimming) trên TV, riêng TCL thu hẹp khoảng cách giữa đèn nền và màn hình, giúp khả năng hiển thị màu đen trên sản phẩm Mini LED tiệm cận OLED.

TCL QM9K là một trong những TV sáng nhất năm ngoái. Độ sáng tối đa 6.500 nit giúp giảm hiện tượng chói khi dùng trong môi trường sáng, đồng thời mang đến độ tương phản tốt hơn. Sẽ không ngạc nhiên nếu các đối thủ áp dụng công nghệ tương tự trong năm nay.

Công nghệ giúp TV sáng hơn

RGB Mini LED cũng là cái tên đáng chú ý. Công nghệ này sử dụng đèn nền với cả 3 màu (đỏ, xanh dương, xanh lá), thay vì bóng LED trắng hoặc xanh dương như thông thường.

Về lợi ích, RGB Mini LED không cần sử dụng bộ lọc màu (kể cả chấm lượng tử). Điều này mang đến màu sắc sống động, độ sáng cao hơn thông thường.

TV Samsung R95H với công nghệ Micro RGB (RGB Mini LED). Ảnh: techAU.

Một số TV dùng công nghệ RGB Mini LED đã xuất hiện từ cuối năm 2025 như TCL Q10M. Samsung trình diễn công nghệ tương tự và đặt tên Micro RGB. Nguyên mẫu TV của hãng được đánh giá màu sắc sống động, độ sáng cao. Riêng Sony dự kiến ra mắt công nghệ này năm nay.

RGB Mini LED có tiềm năng lớn, song rào cản kỹ thuật và xử lý khiến chi phí sản xuất màn hình cao, từ 12.000- 30.000 USD tùy kích thước và nhà sản xuất. Công nghệ này được kỳ vọng tiếp tục xuất hiện tại CES 2026 với những phiên bản kích thước nhỏ, giá rẻ hơn.

Chờ đợi gì trên TV OLED?

Sau nhiều năm phát triển, khoảng cách về độ tương phản giữa OLED và LED thu hẹp đáng kể. Dù không thể cải thiện khả năng hiển thị màu đen vốn rất tốt, người dùng vẫn có thể chứng kiến cải tiến về độ sáng trên TV OLED năm nay.

Năm 2025, "cuộc đua" độ sáng trên TV OLED khởi động khi LG Display ra mắt công nghệ OLED 4 lớp (Primary RGB Tandem). Một số model sử dụng công nghệ này như LG G5, Panasonic Z95B và Philips OLED950/OLED910.

Với công nghệ này, LG thay đổi cấu trúc tấm nền RGB của màn hình OLED, chuyển từ kết cấu 3 lớp (xanh dương, vàng, xanh dương) sang cấu trúc 4 lớp (đỏ, xanh dương, xanh lá, đỏ). Thiết kế này giúp tăng độ sáng tối đa, có thể đạt 4.000 nit, bằng cách tạo ra nhiều ánh sáng hơn trên mỗi lớp, đồng thời giữ màu sắc tinh khiết.

TV LG G5 với tấm nền OLED. Ảnh: What Hi-Fi?

Theo CNET, phân khúc TV OLED giá rẻ được kỳ vọng có nhiều cải tiến hơn thay vì chỉ nâng cấp nhỏ giọt. Ví dụ, LG C5 giá 1.400 USD không khác biệt nhiều so với LG C4, trong khi C4 lại phát triển dựa trên C3. Một số cải tiến được chờ đón như độ sáng cao hơn, cải thiện chất lượng hiển thị.

Những công nghệ mới cũng có thể giúp TV hiển thị tốt hơn, chẳng hạn như Dolby Vision 2 hay Samsung HDR10 Plus Advanced. Tuy vậy, tác động của thuế quan và bối cảnh thị trường lên giá bán TV vẫn là ẩn số.