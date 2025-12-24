Kết quả bất ngờ khi kiểm tra 102 mẫu TV sau 10.000 giờ

Những bài kiểm tra cho thấy tấm nền OLED có độ bền cao và tỷ lệ lỗi thấp, song người dùng vẫn cần lưu ý tình trạng lưu ảnh.

Khu vực thử nghiệm độ bền TV của Rtings. Ảnh: Rtings.

Những năm gần đây, thị trường TV chứng kiến sự cạnh tranh giữa 2 công nghệ tấm nền chủ đạo, gồm OLED và LED. Câu hỏi về độ bền được nhiều người quan tâm, đặc biệt trong thời gian sau khi hết bảo hành.

Rtings, một trong những chuyên trang đánh giá thiết bị điện tử nổi tiếng, đã kiểm tra độ bền 102 mẫu TV từ tháng 10/2022. Sau 3 năm và hơn 10.000 giờ thử nghiệm, kết quả sơ bộ cho thấy sự chênh lệch về độ bền giữa các loại tấm nền và công nghệ chiếu sáng khác nhau.

Điểm yếu của TV LED

Sau hơn 16.000 giờ thử nghiệm, 20/100 mẫu TV của Rtings bị hỏng hoàn toàn, trong khi 24 chiếc bị hỏng một phần.

Điểm tích cực khi hầu hết TV chỉ bị hỏng khi vào giai đoạn thử nghiệm cuối, phần lớn vẫn hoạt động ổn định trong khoảng 10.000 giờ đầu tiên, tương đương 10 năm với nhu cầu sử dụng thông thường của hộ gia đình tại Mỹ.

Nếu hỏng hoàn toàn, TV được đưa ra khỏi danh sách thử nghiệm. Đáng chú ý khi chỉ có 2 chiếc được sửa. Các mẫu còn lại đều không thể sửa, hoặc rất khó với người dùng thông thường. Hầu hết vấn đề xảy ra sau khi hết hạn bảo hành, trong điều kiện xem bình thường.

Thời gian hỏng hoàn toàn của các TV trong bài thử nghiệm. Ảnh: Rtings.

Về thương hiệu, LG và TCL có kết quả tốt nhất. Trong 24 TV LG được thử nghiệm, có 8 chiếc bị lỗi một phần (vẫn có thể hiển thị hình ảnh) và một chiếc lỗi hoàn toàn. Với TCL, chỉ 1/10 chiếc bị lỗi hoàn toàn trong suốt quá trình thử nghiệm.

Đáng chú ý khi toàn bộ TV từ Amazon, Insignia và Toshiba bị lỗi hoàn toàn. Dù vậy do mẫu thử nghiệm rất ít, Rtings lưu ý kết quả này không phản ánh tuổi thọ tổng thể của các thương hiệu này.

Tính theo công nghệ đèn nền, các loại TV LED dùng chiếu sáng trực tiếp (direct-lit) và chiếu sáng cạnh (edge-lit) không dùng làm mờ cục bộ (local dimming) có tỷ lệ lỗi lớn, gần 60% bị hỏng một phần (hoặc hỏng hoàn toàn) trong quá trình thử nghiệm.

Theo giải thích, phần lớn TV có ít nhất một bóng LED bị lỗi, riêng các mẫu dùng công nghệ edge-lit dễ hỏng tấm dẫn sáng. Đây là điều được dự báo từ trước bởi các loại TV mỏng, dùng công nghệ edge-lit đã có vấn đề trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên.

Số lượng TV gặp lỗi hoàn toàn, lỗi một phần và nguyên nhân lỗi phổ biến theo thương hiệu. Ảnh: Rtings.

Đèn LED trên những TV này thường mắc nối tiếp nên sẽ hỏng cả dải nếu một bóng bị hỏng. Một số TV vẫn lên nguồn và hoạt động với những bóng còn lại, vài mẫu chuyển sang chế độ an toàn (tắt toàn bộ đèn nền), các mẫu còn lại không bật được.

Nhìn chung, 34% TV LED bị hỏng ít nhất một bóng đèn trong quá trình thử nghiệm. Vấn đề ánh sáng đồng đều cũng khá phổ biến. Nhiệt độ cao khiến các lớp trong TV bong tróc theo thời gian, dẫn đến hình ảnh loang lổ, thậm chí đổi màu.

Nên chọn tấm nền nào?

TV LED cao cấp với công nghệ đèn nền toàn dải (full-array) hao mòn chậm hơn, tuy khoảng 25% vẫn gặp sự cố hỏng LED. Do trang bị local dimming với nhiều bóng LED liên kết nhau, các TV này sẽ bị tối cả mảng lớn dù chỉ một bóng LED gặp lỗi.

Với local dimming, kỹ thuật này giúp cải thiện độ tương phản bằng cách làm mờ vùng đèn nền tại những nơi hình ảnh tối hơn, tạo ra màu đen sâu và cải thiện trải nghiệm tổng thể.

Ví dụ trên mẫu Hisense H8G, 62/72 vùng làm mờ gặp lỗi nhưng khi tháo TV ra, chỉ 71/144 bóng LED bị hỏng. Tương tự với Vizio M6 Series Quantum 2021, chỉ 3 bóng LED gặp lỗi nhưng toàn bộ đèn nền ngừng hoạt động. Tóm lại, cách nối dây LED trên một số TV khiến toàn bộ đèn nền ngừng hoạt động dù chỉ gặp vấn đề nhỏ.

Lỗi đèn nền trên Hisense H8G. Ảnh: Rtings.

Dựa trên tấm nền, dữ liệu cho thấy IPS kém bền nhất. Tuy nhiên trong 24 TV IPS được thử nghiệm, có 16 mẫu thuộc phân khúc giá rẻ, dùng công nghệ chiếu sáng edge-lit hoặc direct-lit. Những TV này có xu hướng hỏng nhanh hơn các loại đèn nền khác.

Với OLED, các mẫu dùng công nghệ WOLED và QD-OLED của Rtings đều có chất lượng tốt, lần lượt 2 và một thiết bị gặp lỗi hoàn toàn sau thời gian thử nghiệm.

Tất cả TV OLED trong thử nghiệm bị lưu ảnh sau vài tháng, song kết quả này không bất ngờ. Nếu sử dụng TV với nội dung đa dạng, người dùng không cần quá lo với hiện tượng này.

Số lượng TV bị hỏng hoàn toàn và một phần theo tấm nền màn hình. Ảnh: Rtings.

Có 2 chiếc TV bị lỗi nguồn điện và dễ sửa. Những TV khác chỉ đơn thuần ngừng hoạt động, nguyên nhân có thể đến từ lỗi bất kỳ trong các linh kiện mạch điện.

Thử nghiệm của Rtings cho thấy không phải TV đắt tiền là bền hơn. Một số model giá rẻ vẫn hoạt động tốt sau nhiều giờ liên tục, trong khi vài mẫu đắt tiền lại hỏng sớm.

Khả năng sửa chữa cũng là yếu tố đáng lưu ý. Vài TV giá rẻ có cấu tạo đơn giản, song việc dùng keo lắp ráp tấm nền khiến việc sửa chữa trở nên rất khó khăn.

Sau quá trình thử nghiệm, Rtings kết luận TV OLED thường có tuổi thọ cao, ít sự cố nhất so với những công nghệ khác, dù nguy cơ lưu ảnh vẫn hiện hữu.

Giá bán TV và thời gian bị hỏng. Ảnh: Rtings.

Tiếp theo, TV LED có xu hướng nóng lên nhanh, đặc biệt với các mẫu dùng đèn nền edge-lit, hoặc giá rẻ với công nghệ direct-lit. Người dùng được khuyên chọn công nghệ full-array do tỷ lệ lỗi ít hơn.

Cuối cùng, giá cả không phải vấn đề lớn. Một số mẫu giá rẻ có thể hỏng sớm do quy trình kiểm soát chất lượng tại nhà máy. Tuy nhiên, những thiết bị tiêu chuẩn hoàn toàn có thể hoạt động tốt trong nhiều năm.